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Культурный разрыв между западными странами и остальным миром резко увеличился за последние 40 лет
Американские ученые пришли к выводу, что ценности, подчеркивающие важность терпимости и индивидуализма, во всем мире за последние 40 лет резко разошлись, особенно между западными странами с высоким уровнем дохода и остальными государствами.
Культуры различаются не только своими обычаями и традициями, но и ценностями. Одни из главных акцентов, на которые обращают внимание социологи, — отношение представителей различных народов к коллективизму и индивидуализму, отказ от социальных зависимостей (эмансипация) против сохранения приверженности им и вера против скептицизма. Понимание этих расхождений — цель изучения культуры, поскольку различия в социальных ценностях порождают международные конфликты, формируют правовые нормы и экономический климат.
Социологи давно обсуждают природу культурных изменений в модернизирующемся мире глобализации. Некоторые философы считали, что национальные культуры сблизятся, приняв моральные ценности, типичные для западных демократий. Другие, наоборот, уверены, что культурные различия не только сохранятся, но даже усугубятся со временем.
Так, вдохновленные философией Маркса и Гегеля теоретики модернизации предположили, что окончание холодной войны и рост глобализации станут катализаторами всемирного распространения «универсальной цивилизации» с либеральными ценностями индивидуализма, подчеркивающими главенство прав и свобод каждой отдельной взятой личности. То есть глобальное распространение индустриализации разрушит традиционную культуру и заменит ее «современными» классовыми структурами и ценностями, характерными для стран Запада.
Однако со временем социологи стали более скептически относиться к этой точке зрения по мере того, как на протяжении XXI века по всему миру стали возникать конфликты, основанные на столкновениях культурных ценностей.
Ученые из Чикагского университета (США) решили больше узнать об этих конкурирующих между собой гипотезах и представили свои выводы в журнале Nature Communications. Они предположили, что, с одной стороны, в странах с высоким и низким уровнем дохода должно наблюдаться постепенное сближение ценностей, вызванное глобализацией, но с другой — эта особенность может быть характерна лишь для тех стран, которые со временем стали богаче.
Исследователи проанализировали данные опросов за период с 1981 по 2022 год, в которых участвовали 406 185 человек — представители 76 различных национальных культур. Ученые рассмотрели их различия в культурных ценностях, среди которых были: отношение к эмансипации и послушанию, гомосексуализму, праву на самоубийство, а также оправдание эвтаназии, разводов и/или абортов, проституции.
Специалисты измерили, как менялись сходства и различия в ценностях между странами за изученный 41 год. Они обнаружили, что ценности, подчеркивающие важность терпимости и индивидуализма, разошлись наиболее резко, особенно между западными странами с высоким уровнем дохода и остальным миром. Жители государств с одинаковым уровнем ВВП на душу населения придерживались схожих ценностей на протяжении изученного периода. Географическая близость регионов стала все более сильным коррелятом сходства ценностей. Это означает, что они расходились глобально, но сближались на региональном уровне.
Ученые предположили, что сама по себе глобализация не может привести к сближению культурных и социальных ценностей. Уровень дохода также может по-разному влиять на них в разных регионах. Например, рост благосостояния на душу населения с 2000 по 2020 год в Гонконге и Канаде был аналогичным, тем не менее в последней стране принятие гомосексуализма росло более быстрыми темпами. При этом важность трудовой этики снизилась в Канаде, но возросла в Гонконге.
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