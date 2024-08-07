Ученые впервые провели «археологические раскопки» на МКС

Более чем за 23 года МКС посетили как минимум 270 человек из 23 стран. Это идеальный пример создания мини-сообществ в минимальном пространстве. Ученые решили выяснить, как люди приспосабливаются к условиям космоса, особенно к микрогравитации. С этой целью с января по март 2022 года на станции провели необычный эксперимент, напоминающий археологические раскопки.

Конечно, можно было бы воспользоваться интервью с посетителями орбитальной станции, однако есть множество нюансов, о которых человек не расскажет и даже не вспомнит. Чтобы ничего не упустить, ученые из Южно-Калифорнийского университета и Чепменского университета в США вместе с коллегами из Канады и Австралии применили подход, называемый «четырехугольная яма». Его переняли у археологов.

Прежде чем начать раскопки, необходимо оконтурить и предварительно охарактеризовать объект. Для этого территорию разбивают на квадраты метр на метр и закладывают по ним неглубокие шурфы. Затем анализируют поднятые на поверхность артефакты.

Ученых вдохновил пример использования такого подхода для современных объектов — Garbage Project Университета Аризоны (1980-е) и Undocumented Migration Project (2009 год) на американско-мексиканской границе. По замыслу авторов, «археологические раскопки» на МКС помогут понять, как человек осваивается в неестественной для него среде. На орбите он сталкивается не только с изоляцией и ограничением свободы, но и микрогравитацией, которая позволяет двигаться в любом направлении, проводить невозможные на Земле эксперименты. Из-за этого любая обычная работа сначала требует тщательной подготовки.

«В перспективе мы сможем разработать метод исследования других мест обитания в удаленных, экстремальных и опасных условиях. Проводить там раскопки слишком дорого и сложно, поэтому мы решили творчески переосмыслить археологические методы, чтобы найти ответы на ключевые вопросы», — пояснили ученые в статье, вышедшей в журнале PLOS One.

Квадрат № 5 в американском модуле «Спокойствие» / © NASA

Авторы наметили на МКС шесть участков, в которых собирали свидетельства материальной культуры, используя обычную фотографию. Члены экипажа каждый день делали снимки рабочего и жилого пространства. Ученые описывали их, отмечая изменения археологического комплекса со временем.

Сейчас завершили обработку данных в квадратах № 3 и 5. Первый расположен у правого борта, в зоне рабочей станции модуля «Гармония», второй — в кормовой зоне в модуле «Спокойствие». Эксперимент начался 14 января 2022 года, когда астронавт Кейла Бэррон разметила квадраты лентой, и завершился 21 марта.

Снимки за сутки ученые рассматривали как один комплекс артефактов. Все предметы в поле зрения обвели и описали, после чего из метаданных составили дата-фрейм. Это позволило отследить изменения, то, как астронавты использовали пространство «четырехугольника». Все снимки сверили с расписаниями и дневными отчетами, размещенными на сайте NASA. Для анализа применили статистический метод Брейнерда — Робинсона, разработанный для классификации коллекций по сходству керамических фрагментов в археологии.

Схема МКС с модулями и обозначением исследуемых участков / © Walsh et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Всего задокументировали 5438 случаев использования артефактов. Как пояснили ученые, пространство в квадрате № 3 предназначалось для обслуживания оборудования, но по факту оно пустовало, его чаще использовали как зону хранения. Место, где располагался квадрат № 5, не имело четкого назначения — по сути, это проход у стены к тренажерам или туалету, но там тоже хранили вещи: туалетные принадлежности, многоразовые пакеты, неиспользуемый компьютер. Иногда там оказывались неожиданные предметы вроде пачки салфеток российского производства.

По словам авторов исследования, это первый археологический эксперимент за пределами Земли. Он показал, что экипаж МКС порой иначе распоряжается пространством станции, чем это запланировано. Так что проектировщикам будущих миссий есть о чем подумать.

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