О мероприятии

Наполеон Бонапарт — человек, родившийся в дни Большой кометы 1769 года и навсегда изменивший облик Европы. В его жизни были три яркие кометы, которые, как многие полагают, повлияли на его судьбу, но так ли это на самом деле?

Научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин расскажет о том, что это были за кометы и почему на протяжении тысячелетий люди считали их предвестниками великих и страшных событий. Основываясь на фактах, лектор попробует представить, что о них думал сам император Наполеон I и отделить реальность от многочисленных мифов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация