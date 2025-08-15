Слушатели узнают, как Донбасс пытались удержать в 1941 году и каков был путь его освобождения.

О мероприятии

Донбасс был индустриальным сердцем России. Качество донбасских углей и промышленные мощности этого региона имели большую ценность для СССР. Мариупольская сталь была нужна для танков как хлеб, как воздух.

Кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев расскажет, как Донбасс пытались удержать в 1941 году и каков был путь его освобождения. Через тяжелые позиционные сражения 1942 и 1943 годов — к красивому и крайне удачному для всего южного сектора советско-германского фронта решению Ф.И. Толбухина, одного из маршалов Победы. О людях, технике, сражениях на земле, в небесах и на море.

Расписание проспект Мира, 119с59 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация