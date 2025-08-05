Слушатели узнают о растениях, которые стоят на грани, и о том, что можно сделать, чтобы они остались в природе.

О мероприятии

Некоторые растения встречаются все реже — их ареалы сокращаются, численность падает, а угроз со стороны человека и среды становится все больше. Загрязнение, вырубка, застройка, изменение климата, появление чужеродных видов — все это влияет на флору, которую люди могут потерять. Почему одни виды исчезают быстрее других? Как их охраняют в природе и за ее пределами? Что такое Красный список МСОП и какую роль играют национальные и региональные Красные книги?

В своей лекции доктор биологических наук Алена Третьякова расскажет о растениях, которые стоят на грани, и о том, что можно сделать, чтобы они остались с нами. Отдельное внимание уделяется видам, включенным в Красную книгу Свердловской области: где они встречаются, какой у них статус и какие меры применяются для их сохранения.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация