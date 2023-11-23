В МГППУ изучили то, как виртуальная реальность влияет на психику и креативность

Психологи МГППУ привлекли к исследованию студентов гуманитарных направлений и измерили их психическое состояние до и после работы с виртуальной реальностью. Выяснилось, что VR способствует развитию творческих процессов, таких как создание новизны и отход от заданных шаблонов в творчестве. Погружение в виртуальный мир влияет на многие аспекты деятельности, включая успеваемость, качество познавательной деятельности и воздействует на психические расстройства.

Основная гипотеза исследования подтвердилась: более высокая степень иммерсивности даже коротких VR-программ приводит к значительному изменению психических состояний и повышению креативности. Результаты исследования дополняют ряд современных работ по изучению влияния виртуальной реальности на психику.

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов гуманитарных направлений подготовки МГППУ и СмолГУ.

«Всем испытуемым в самом начале работы мы измеряли выраженность восьми показателей психических состояний (активации, возбуждения, самочувствия, тонуса, спокойствия, обычного настроения, астенического состояния, эйфории) по методикам «Актуальные состояния», «Оценка настроения, – рассказывает Владимир Барабанщиков, профессор, директор Института экспериментальной психологии МГППУ. – После этого через пять минут отдыха испытуемые работали в дидактических программах (по геометрии — «Теорема о трех перпендикулярах» (40 человек), «Поверхности второго порядка» (23 человек); по географии — «Подводный мир Национального парка» (10 человек)) со шлемом Vive».

Такой же эксперимент проведен в менее иммерсивной среде с использованием VR-программы «Теорема о трех перпендикулярах» на обычных мониторах (46 человек). В качестве зависимой переменной в эксперименте выступили восемь проявлений психических состояний.

«В проведенном исследовании выявлены значительные изменения в показателях активации, тонуса, самочувствия и эйфории, – поясняет Владимир Селиванов, профессор, заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ. – Однако, не было обнаружено существенных различий в показателях возбуждения, тонуса, спокойствия и обычного настроения сразу после VR-программы». Исследование было проведено на выборке из 23 человек, из которых 19 человек уже имели опыт работы с VR-шлемами.

В другом эксперименте, проведенном на большой выборке из 73 человек, выявлены изменения в показателях возбуждения и самочувствия после работы в VR. Однако, в контрольной выборке из 46 человек, которые использовали стационарные компьютеры с мониторами, ученые обнаружили снижение активации.

Данные исследования, опубликованные в журнале «Экспериментальная психология», предоставляют новые взгляды на влияние VR на психическое состояние и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области.

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МГППУ 31 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.