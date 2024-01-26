  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ТюмГУ
1

В ТюмГУ сделали новые выводы о провале Обдорской миссии

4.5

Обдорская миссия 1832–1833 годов вошла в историю христианизации аборигенов Зауральской тундры как одна из самых неудачных. Историк из ТюмГУ исследовал причины этого провала и пришел к интересным выводам.

ТюмГУ
# Аборигены
# Обдорская миссия
# тундра
# христианизация
# христианство
В ТюмГУ сделали новые выводы о провале Обдорской миссии
В ТюмГУ сделали новые выводы о провале Обдорской миссии / © Getty images

Статья «Обдорская православная миссия 1832–1833 гг.: неудачный опыт проповеди христианства среди обитателей тундры» доцента кафедры истории СоцГум Сергея Турова вышла в журнале «Российская история».

Среди причин провала миссии обычно называют транспортную необустроенность края, противодействие аборигенных старшин, а еще светских властей, опасавшихся возмущения местных жителей. К этому нужно добавить не самый удачный выбор главы миссии иеромонаха Макария, который не проявил необходимых в миссионерском служении воли и самоотверженности.

Тюменский историк считает — главной причиной провала миссии стало то, что в это время традиционное хозяйство и социальная структура аборигенов в следствие потепления климата (восходящая фаза малого ледникового периода) находились в упадке. Кризис выразился в резком сокращении поголовья домашних и диких оленей, а также других промысловых животных (прежде всего, песца). Обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям.

Кризис традиционного жизненного уклада запустил актуализацию традиционных религиозных верований «в природу». Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Напряженность в этом регионе начинает спадать только к середине 1840-х годов, что позволило, например, снять «жандармское наблюдение на ярмарке в крепостце Обдор ской» в 1845 году.

Скорее всего, к этому времени тундровая экосистема и традиционная хозяйственная структура приходят в состояние нового равновесия в изменившемся климате. Новым для тундровых экосистем стал особый тип динамики популяций домашних животных, характерный для всех типов кочевого экстенсивного скотоводства: с более высокой плодовитостью, повышенной плотностью выпаса и концентрации поголовья, очень резким снижением численности в годы массовых падежей и эпизоотий и быстрым восстановлением до некоторого «предельного» уровня.

Как следствие, был поставлен вопрос о возобновлении Обдорской миссии. В 1854 году Синод поддержал инициативу тобольского архиепископа Евлампия (П. Пятницкий, 1852–1856 годы) и тобольского губернатора Г. Х. Гасфорда (1851–1861годы) о возобновлении миссии в Обдорске. Возрожденная миссия просуществовала вплоть до установления на Севере советской власти и в целом действовала достаточно успешно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
253 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# Аборигены
# Обдорская миссия
# тундра
# христианизация
# христианство
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
Бесплатно
Венера: загадочная сестра Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Янв
700
Итоги 2023 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Янв
500
Космос в искусстве XX века
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
27 Янв
1150
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
27 Янв
400
Доместикация, или одомашнивание — что это такое?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
600
Ханна Арендт: об истоках тоталитаризма, банальности зла и о Vita Activa
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Янв
Бесплатно
Секреты твоей родословной. Как найти дальних и ближних предков
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Янв
Бесплатно
Тайны виртуальных приключений
Экспериментаниум
Москва
Лекция
27 Янв
Бесплатно
Проблемы и новые решения в терапии опухолей головного мозга с точки зрения ученого
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Вчера, 11:13
Даниил Сухинов

Самая древняя экосистема Земли оказалась неожиданно развитой и разнообразной

Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.

Палеонтология
# архей
# древняя Земля
# зарождение жизни
# микроорганизмы
# фототрофы
Позавчера, 14:47
Дарья Губина

Движение галактик-спутников статистически противоречит стандартной космологической модели

Анализ более 800 галактических систем из обзора Sloan выявил чрезмерно большое количество галактик-спутников, движение которых коррелирует друг с другом. По мнению ученых, это признак того, что массивные группы галактик появились позже, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Значит, и Вселенная моложе, чем мы думаем.

Астрономия
# галактика
# галактика-спутник
# космос
# стандартная космологическая модель
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
22 января
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 47

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить