Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В ТюмГУ сделали новые выводы о провале Обдорской миссии
Обдорская миссия 1832–1833 годов вошла в историю христианизации аборигенов Зауральской тундры как одна из самых неудачных. Историк из ТюмГУ исследовал причины этого провала и пришел к интересным выводам.
Статья «Обдорская православная миссия 1832–1833 гг.: неудачный опыт проповеди христианства среди обитателей тундры» доцента кафедры истории СоцГум Сергея Турова вышла в журнале «Российская история».
Среди причин провала миссии обычно называют транспортную необустроенность края, противодействие аборигенных старшин, а еще светских властей, опасавшихся возмущения местных жителей. К этому нужно добавить не самый удачный выбор главы миссии иеромонаха Макария, который не проявил необходимых в миссионерском служении воли и самоотверженности.
Тюменский историк считает — главной причиной провала миссии стало то, что в это время традиционное хозяйство и социальная структура аборигенов в следствие потепления климата (восходящая фаза малого ледникового периода) находились в упадке. Кризис выразился в резком сокращении поголовья домашних и диких оленей, а также других промысловых животных (прежде всего, песца). Обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям.
Кризис традиционного жизненного уклада запустил актуализацию традиционных религиозных верований «в природу». Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Напряженность в этом регионе начинает спадать только к середине 1840-х годов, что позволило, например, снять «жандармское наблюдение на ярмарке в крепостце Обдор ской» в 1845 году.
Скорее всего, к этому времени тундровая экосистема и традиционная хозяйственная структура приходят в состояние нового равновесия в изменившемся климате. Новым для тундровых экосистем стал особый тип динамики популяций домашних животных, характерный для всех типов кочевого экстенсивного скотоводства: с более высокой плодовитостью, повышенной плотностью выпаса и концентрации поголовья, очень резким снижением численности в годы массовых падежей и эпизоотий и быстрым восстановлением до некоторого «предельного» уровня.
Как следствие, был поставлен вопрос о возобновлении Обдорской миссии. В 1854 году Синод поддержал инициативу тобольского архиепископа Евлампия (П. Пятницкий, 1852–1856 годы) и тобольского губернатора Г. Х. Гасфорда (1851–1861годы) о возобновлении миссии в Обдорске. Возрожденная миссия просуществовала вплоть до установления на Севере советской власти и в целом действовала достаточно успешно.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.
Анализ более 800 галактических систем из обзора Sloan выявил чрезмерно большое количество галактик-спутников, движение которых коррелирует друг с другом. По мнению ученых, это признак того, что массивные группы галактик появились позже, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Значит, и Вселенная моложе, чем мы думаем.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Разгром Наполеона на Березине: французская катастрофа, русская неудача?
Космонавты в Сети
Толковать сновидения: как?
Цена страха: как АЭС оказались жертвой массовой культуры и смогут ли они взять реванш
Новые концепты LADA
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии