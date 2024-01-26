В ТюмГУ сделали новые выводы о провале Обдорской миссии

Обдорская миссия 1832–1833 годов вошла в историю христианизации аборигенов Зауральской тундры как одна из самых неудачных. Историк из ТюмГУ исследовал причины этого провала и пришел к интересным выводам.

Статья «Обдорская православная миссия 1832–1833 гг.: неудачный опыт проповеди христианства среди обитателей тундры» доцента кафедры истории СоцГум Сергея Турова вышла в журнале «Российская история».

Среди причин провала миссии обычно называют транспортную необустроенность края, противодействие аборигенных старшин, а еще светских властей, опасавшихся возмущения местных жителей. К этому нужно добавить не самый удачный выбор главы миссии иеромонаха Макария, который не проявил необходимых в миссионерском служении воли и самоотверженности.

Тюменский историк считает — главной причиной провала миссии стало то, что в это время традиционное хозяйство и социальная структура аборигенов в следствие потепления климата (восходящая фаза малого ледникового периода) находились в упадке. Кризис выразился в резком сокращении поголовья домашних и диких оленей, а также других промысловых животных (прежде всего, песца). Обнищавшие обитатели тундры искали выход в миграциях и бандитизме, что приводило к межродовым и межэтническим столкновениям.

Кризис традиционного жизненного уклада запустил актуализацию традиционных религиозных верований «в природу». Так что задача христианского просвещения аборигенов Севера чрезвычайно осложнилась. Напряженность в этом регионе начинает спадать только к середине 1840-х годов, что позволило, например, снять «жандармское наблюдение на ярмарке в крепостце Обдор ской» в 1845 году.

Скорее всего, к этому времени тундровая экосистема и традиционная хозяйственная структура приходят в состояние нового равновесия в изменившемся климате. Новым для тундровых экосистем стал особый тип динамики популяций домашних животных, характерный для всех типов кочевого экстенсивного скотоводства: с более высокой плодовитостью, повышенной плотностью выпаса и концентрации поголовья, очень резким снижением численности в годы массовых падежей и эпизоотий и быстрым восстановлением до некоторого «предельного» уровня.

Как следствие, был поставлен вопрос о возобновлении Обдорской миссии. В 1854 году Синод поддержал инициативу тобольского архиепископа Евлампия (П. Пятницкий, 1852–1856 годы) и тобольского губернатора Г. Х. Гасфорда (1851–1861годы) о возобновлении миссии в Обдорске. Возрожденная миссия просуществовала вплоть до установления на Севере советской власти и в целом действовала достаточно успешно.

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ТюмГУ 253 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.