  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 11:01
НИУ ВШЭ
135

Публикация биологов ВШЭ вошла в пятерку самых популярных статей журнала PeerJ

4.4

Одна из статей ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, посвященная коронавирусной инфекции, названа среди самых читаемых, опубликованных в журнале PeerJ в 2023 году. В ней исследователи установили связь между генетическими особенностями иммунной системы человека и способностью эффективно сопротивляться новым волнам инфекции. PeerJ — рецензируемый научный журнал открытого доступа, освещающий исследования в области биологических и медицинских наук. Ежегодно он составляет рейтинг самых популярных научных работ.

НИУ ВШЭ
# COVID-19
# исследование
# коронавирус
# пандемия
# рейтинг
# Статья
Публикация биологов ВШЭ вошла в пятерку популярных статей журнала PeerJ
Публикация биологов ВШЭ вошла в пятерку популярных статей журнала PeerJ / © Getty images

В своей статье «HLA-A*01:01 allele diminishing in Covid-19 patients population associated with non-structural epitope abundance in CD8+ T-cell repertoire» российские ученые сравнили особенности генотипов HLA-I пациентов с Covid-19 первой и третьей волн пандемии. Они обнаружили, что частота носителей аллеля HLA-A*01:01 снизилась вдвое среди пациентов третьей волны по сравнению с первой.

«Мы начали изучать генетическую предрасположенность к Covid-19 практически сразу после начала пандемии. В исследовании, которое вышло еще в 2021 году, выяснилось, что носители HLA-A*01:01 более склонны к тяжелому течению Covid-19. Дальнейшие исследования однако показали, что значительная доля пациентов переносит инфекцию в легкой форме, в том числе и носители HLA-A*01:01.

Найденное нами падение числа носителей этого аллеля среди пациентов третьей волны может быть связано с тем, что значительная их доля переболела к третьей волне и сформировала стойкий Т-клеточный иммунитет, который не позволяет им попадать в больницу», — поясняет первый автор статьи, заведующий Лабораторией исследований молекулярных механизмов долголетия НИУ ВШЭ Максим Шкурников.

Ученый предполагает, что интерес к статье вызван тем, что в ней удалось подтвердить генетическую предрасположенность к тяжелой форме Covid-19. В частности, российские ученые показали, что у пациентов с аллелем HLA-A*01:01, переболевших коронавирусом, преобладают T-лимфоциты памяти — клетки, запоминающие антигены инфекций и обеспечивающие быстрый иммунный ответ при повторной встрече с вирусом.

Команда факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ продолжает исследования генетической предрасположенности к Covid-19, а также его разнообразных штаммов. Так, в новой работе, которая планируется к публикации в журнале Medical Virology в первой половине 2024 года, ученые объясняют различия в развитии инфекции в клетках кишечника и легких при сравнении варианта омикрон с предыдущим вариантом — дельта, вызывавшим очень тяжелое течение болезни. Полученные результаты могут помочь предсказывать поведение новых штаммов вируса, в том числе нового варианта, получившего название «пирола».

«Наши ученые продолжают вносить существенный вклад в развитие мировой науки, сотрудничая с коллегами из разных стран и участвуя в международных проектах. Благодаря этому российская наука остается одним из лидеров в мировом научном сообществе. Сейчас мы ведем исследования в области изучения особенностей формирования иммунитета к SARS-CoV-2 вместе с Тайбэйским медицинским университетом, совместно с коллегами из Университета имени Сунь Ятсена разрабатываем противоопухолевые вакцины на основе неоантигенов», — рассказал Максим Шкурников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
274 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# COVID-19
# исследование
# коронавирус
# пандемия
# рейтинг
# Статья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Северный морской путь и новые акценты освоения недр российской Арктики
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
09 Фев
600
Научная обоснованность психотерапии и лженаучные методы
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Соседи Млечного Пути
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Фев
600
Реальность по полочкам: как язык категоризирует мир
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Фев
750
Вымышленные и реальные возможности древних людей
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
400
Животные против растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Фев
600
Философская антропология Эриха Фромма: «Иметь или Быть?»
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
10 Фев
Бесплатно
Звездная гостиная. Субботняя встреча с космонавтом
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Суперспособности крокодилов
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:30
Андрей

Геологи нашли объяснение разломов в Тихоокеанской плите

Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.

Геология
# океанические плиты
# субдукция
# тектонические плиты
# тектонический разлом
Позавчера, 12:56
Виталий

Возвращение хищников в нарушенную экосистему не сумело ее восстановить

Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.

Биология
# бобры
# животные
# пумы
# хищники
# экосистема
Вчера, 18:52
Мария Азарова

«Ошибки учли»: академик РАН рассказал о будущем лунной программы России

Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.

Космонавтика
# Луна
# Луна-25
# Луна-26
# Луна-27
# Роскосмос
Позавчера, 12:30
Андрей

Геологи нашли объяснение разломов в Тихоокеанской плите

Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.

Геология
# океанические плиты
# субдукция
# тектонические плиты
# тектонический разлом
Позавчера, 12:56
Виталий

Возвращение хищников в нарушенную экосистему не сумело ее восстановить

Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.

Биология
# бобры
# животные
# пумы
# хищники
# экосистема
5 февраля
Виталий

Ученые рассекретили силу тепловизионного органа гадюк

Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.

Биология
# гадюки
# змеи
# математическая модель
# модель
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 47

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить