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Публикация биологов ВШЭ вошла в пятерку самых популярных статей журнала PeerJ
Одна из статей ученых факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, посвященная коронавирусной инфекции, названа среди самых читаемых, опубликованных в журнале PeerJ в 2023 году. В ней исследователи установили связь между генетическими особенностями иммунной системы человека и способностью эффективно сопротивляться новым волнам инфекции. PeerJ — рецензируемый научный журнал открытого доступа, освещающий исследования в области биологических и медицинских наук. Ежегодно он составляет рейтинг самых популярных научных работ.
В своей статье «HLA-A*01:01 allele diminishing in Covid-19 patients population associated with non-structural epitope abundance in CD8+ T-cell repertoire» российские ученые сравнили особенности генотипов HLA-I пациентов с Covid-19 первой и третьей волн пандемии. Они обнаружили, что частота носителей аллеля HLA-A*01:01 снизилась вдвое среди пациентов третьей волны по сравнению с первой.
«Мы начали изучать генетическую предрасположенность к Covid-19 практически сразу после начала пандемии. В исследовании, которое вышло еще в 2021 году, выяснилось, что носители HLA-A*01:01 более склонны к тяжелому течению Covid-19. Дальнейшие исследования однако показали, что значительная доля пациентов переносит инфекцию в легкой форме, в том числе и носители HLA-A*01:01.
Найденное нами падение числа носителей этого аллеля среди пациентов третьей волны может быть связано с тем, что значительная их доля переболела к третьей волне и сформировала стойкий Т-клеточный иммунитет, который не позволяет им попадать в больницу», — поясняет первый автор статьи, заведующий Лабораторией исследований молекулярных механизмов долголетия НИУ ВШЭ Максим Шкурников.
Ученый предполагает, что интерес к статье вызван тем, что в ней удалось подтвердить генетическую предрасположенность к тяжелой форме Covid-19. В частности, российские ученые показали, что у пациентов с аллелем HLA-A*01:01, переболевших коронавирусом, преобладают T-лимфоциты памяти — клетки, запоминающие антигены инфекций и обеспечивающие быстрый иммунный ответ при повторной встрече с вирусом.
Команда факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ продолжает исследования генетической предрасположенности к Covid-19, а также его разнообразных штаммов. Так, в новой работе, которая планируется к публикации в журнале Medical Virology в первой половине 2024 года, ученые объясняют различия в развитии инфекции в клетках кишечника и легких при сравнении варианта омикрон с предыдущим вариантом — дельта, вызывавшим очень тяжелое течение болезни. Полученные результаты могут помочь предсказывать поведение новых штаммов вируса, в том числе нового варианта, получившего название «пирола».
«Наши ученые продолжают вносить существенный вклад в развитие мировой науки, сотрудничая с коллегами из разных стран и участвуя в международных проектах. Благодаря этому российская наука остается одним из лидеров в мировом научном сообществе. Сейчас мы ведем исследования в области изучения особенностей формирования иммунитета к SARS-CoV-2 вместе с Тайбэйским медицинским университетом, совместно с коллегами из Университета имени Сунь Ятсена разрабатываем противоопухолевые вакцины на основе неоантигенов», — рассказал Максим Шкурников.
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