В НИУ ВШЭ узнали, что киберспортсмены лучше играют онлайн, чем на живых турнирах

На соревнованиях киберспортсмены, как и другие атлеты, сталкиваются со стрессом и показывают худший результат из-за давления ответственности. Ситуация усугубляется, если исход игры решается в дополнительное время: в овертаймах рейтинг игроков снижался на два процента, точность стрельбы — на семь. При этом живые мероприятия вызывают намного больше стресса. Во время онлайн-турниров результативность падает не так сильно, как в матчах со зрителями, — разница может достигать 30 процентов. Это показало новое исследование коллектива авторов из московского и пермского кампусов ВШЭ и Европейского университета Виадрина.

Статья опубликована в престижном Journal of Economic Behavior & Organization. Киберспорт сегодня — это многомиллиардная индустрия с крупными турнирами, где на кону могут стоять миллионы долларов. Кроме того, в России киберспорт сейчас отмечен как одно из приоритетных направлений развития. Как и в традиционном спорте, успех здесь требует от игроков не только технического мастерства, но и психологической устойчивости. Понимание того, как стресс от выступления влияет на результативность игроков, поможет улучшить подготовку спортсменов и достичь более высоких результатов.

Младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований спорта факультета экономических наук Глеб Васильев , сотрудники Международной лаборатории экономики нематериальных активов пермского кампуса НИУ ВШЭ Петр Паршаков и Юлия Найденова , а также исследователь Европейского университета Виадрина Игорь Тылкин изучили поведение киберспортсменов в игре Counter-Strike: Global Offensive (CS).

CS — командный соревновательный онлайн-шутер. В матчах соревнуются две команды по пять игроков. Матчи обычно состоят из 1–5 карт, которые, в свою очередь, состоят из коротких раундов. Для победы в раунде необходимо либо выполнить определенную задачу, либо уничтожить команду противника. Обычно на соревнованиях на одной карте проводится 30 раундов. Когда команда выигрывает минимум 16 из них, она побеждает в карте. В случае ничьей играются дополнительные раунды: при счете 15:15 начинается овертайм. Именно поведение и результативность игроков в дополнительное время стало объектом изучения коллектива ученых.

Авторы изучили статистику почти миллиона игр за период с 2012 по 2022 год среди игроков как с высоким рейтингом, так и с низким. В выборку попало более 1700 киберспортсменов. Исследователи использовали два ключевых показателя.

Первый — это индивидуальная производительность, которая включала рейтинг игроков (он был рассчитан как отклонение эффективности в турнирных матчах от их средних результатов) и процент точных выстрелов. Эти метрики отражают уровень мастерства в сложных условиях. Второй — командная координация, то есть случаи «дружественного огня» (нанесение урона членам своей команды).

Повышение количества попаданий по сокомандникам может указывать на напряжение и проблемы с коммуникацией в команде. Давление и стресс измерялись через присутствие овертаймов — дополнительных раундов, которые играют для определения победителя в случае равного исхода в матчах. Как и в традиционном спорте, в дополнительное время результат игры чаще всего зависит от каждой мелочи. Кроме того, авторы изучили влияние формата игр: было ли это живое выступление со зрителями или онлайн-турнир. Примерно 70 процентов матчей проходило онлайн, а овертаймы игрались в девяти процентов из них.

Оказалось, что овертаймы действительно вызывают у игроков большой стресс. В среднем они приводят к снижению рейтинга игроков почти на два процента, а процент точных выстрелов уменьшался на семь процентов. Этот показатель падал как у профессионалов, так и у начинающих игроков. «Результаты нашего исследования показывают, что хоть опытные игроки превосходят своих менее опытных коллег во всех форматах игры, но в овертайме это преимущество может исчезать», — отмечают авторы. Увеличивалась и вероятность ошибки, то есть нанесения урона сокомандникам. Большую роль играет формат турниров. Когда соревнования проводятся онлайн, без зрителей и лишнего ажиотажа, результаты игроков оказываются примерно на 30% выше, чем в случае живых матчей. Исследователи связывают это с психологическим фактором: присутствие болельщиков усиливает стресс.

Ученые отмечают, что результаты исследования можно применить в самых разных сферах. Например, стоит учитывать, что формат работы (вживую или онлайн) оказывает значительное влияние на уровень стресса и его воздействие на командную координацию и индивидуальные результаты. «Киберспорт — хорошая площадка для тестирования подобных эффектов. От игроков требуется высокая когнитивная активность и командная координация, что делает его удобным объектом для анализа поведения под давлением. Полученные результаты могут быть полезны для HR-отделов и кризисного менеджмента, а также в сферах, где важна командная работа и производительность под давлением, например в IT-консалтинге или стартапах», — комментируют авторы.

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