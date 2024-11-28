Ученые объяснили, как собаки различают предметы

Чтобы запомнить предмет и отличить его от похожих, собака использует несколько органов чувств. Однако, как выяснили ученые из Венгрии, информация, полученная с помощью разных органов, различается по значимости.

На примере собак современные исследователи активно изучают коммуникацию между животными и людьми. В рамках одной из недавних работ удалось подтвердить, что у «друзей человека» есть словарный запас. Другое исследование показало, что собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает. Биологи также проанализировали и описали, что происходит в мозге собаки во время общения с человеком.

Специалисты из Будапештского университета в Венгрии провели эксперимент и изучили, как собаки запоминают предметы и отличают их от аналогов. Они обнаружили, что, хотя животные опираются на информацию, полученную с помощью разных органов чувств, текстура оказывается для них приоритетнее формы. Результаты исследования появились в научном журнале Scientific Reports.

В эксперименте, который провели авторы публикации, участвовали 35 собак разных пород: 17 бордер-колли, девять овчарок, четыре ретривера и пять собак смешанной породы. Они прошли восемь тестов: в первых четырех нужно было выбрать между знакомым (целевым) предметом и предметом, который был похож на цель по текстуре или форме; во вторых четырех — между двумя аналогами, один из которых напоминал цель формой, а другой — текстурой.

Во время эксперимента собаки должны были найти целевой предмет, не спутав его с похожими по форме или материалу / © Claudia Fugazza et al., Scientific Reports

Чаще всего собаки сначала приближались к предмету с нужной формой, но в результате выбирали то, что напоминало цель по текстуре. Это значит, что, хотя внимание прежде всего привлекала зрительная информация, принимали решение собаки с опорой на осязание.

Как отметили исследователи, результаты работы свидетельствуют о том, что собаки полагаются на сенсорную информацию разного рода, когда решают задачи идентификации и обобщения объектов. Средства, которые они используют, в некоторой степени схожи с человеческими, однако составляют собственную систему. По-видимому, для собак в таких ситуациях тактильные ощущения более значимы, чем зрительное восприятие.

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