В Тюмени выяснили, как хронотип влияет на успеваемость студентов-медиков

Взаимосвязь между хронотипом и учебной мотивацией студентов-медиков из России, Польши, Японии и Австралии проследила международная группа ученых, в состав которой вошел специалист Тюменского медицинского университета.

Результаты опубликованы в BMC Medical Education. Хронотип — это индивидуальные особенности суточных ритмов организма человека. В зависимости от суточной активности выделяют три хронотипа: утренний, вечерний и промежуточный.

Ученые проверили гипотезу о том, что у студентов с вечерним хронотипом (его представители засыпают после полуночи и поздно встают) меньше мотивации к учебе и достижению успехов. Это связано с тем, что они могут испытывать трудности с пробуждением и по утрам быть менее активными.

В исследовании участвовали 540 студентов-медиков первого и второго курсов, абсолютное большинство которых (60,5 процента) относились к промежуточному хронотипу, 26,7 процента — к утреннему, 12,7 — к вечернему.

Учащихся попросили заполнить опросники уравновешенности (MEQ) и мотивированных стратегий обучения (MSLQ). Наиболее значимым результатом исследования стало то, что хронотип влияет на мотивацию к обучению. У студентов вечернего типа она оказалась ниже, чем у представителей остальных двух, сообщил хронобиолог, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Денис Губин.

«Учебная успеваемость представителей вечернего хронотипа тоже более низкая, свидетельствуют результаты более раннего исследования коллег. Это может быть связано со световой гигиеной, то есть дефицитом у таких студентов дневного и избытком вечернего света, – отметил Денис Губин. – Мы предполагаем, что повлиять на их мотивацию к обучению возможно с помощью создания определенных световых условий на учебе и в быту, либо путем коррекции расписания занятий, то есть их переноса на более позднее время».

Соответствующий экспериментальный проект «Умное расписание» планируется реализовать в Тюменском медицинском университете для нескольких групп студентов начальных курсов.

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ТГМУ 25 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.