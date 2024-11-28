  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 11:13
ТГМУ
1
2 135

В Тюмени выяснили, как хронотип влияет на успеваемость студентов-медиков

4.5

Взаимосвязь между хронотипом и учебной мотивацией студентов-медиков из России, Польши, Японии и Австралии проследила международная группа ученых, в состав которой вошел специалист Тюменского медицинского университета.

ТГМУ
# вечер
# медики
# студенты
# успеваемость
# Утро
# хронотип
Студенты-медики / © Евгений Шаров, пресс-служба ТюмГМУ

Результаты опубликованы в BMC Medical Education. Хронотип — это индивидуальные особенности суточных ритмов организма человека. В зависимости от суточной активности выделяют три хронотипа: утренний, вечерний и промежуточный.

Ученые проверили гипотезу о том, что у студентов с вечерним хронотипом (его представители засыпают после полуночи и поздно встают) меньше мотивации к учебе и достижению успехов. Это связано с тем, что они могут испытывать трудности с пробуждением и по утрам быть менее активными.

В исследовании участвовали 540 студентов-медиков первого и второго курсов, абсолютное большинство которых (60,5 процента) относились к промежуточному хронотипу, 26,7 процента — к утреннему, 12,7 — к вечернему.

Учащихся попросили заполнить опросники уравновешенности (MEQ) и мотивированных стратегий обучения (MSLQ). Наиболее значимым результатом исследования стало то, что хронотип влияет на мотивацию к обучению. У студентов вечернего типа она оказалась ниже, чем у представителей остальных двух, сообщил хронобиолог, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Денис Губин.

«Учебная успеваемость представителей вечернего хронотипа тоже более низкая, свидетельствуют результаты более раннего исследования коллег. Это может быть связано со световой гигиеной, то есть дефицитом у таких студентов дневного и избытком вечернего света, – отметил Денис Губин. – Мы предполагаем, что повлиять на их мотивацию к обучению возможно с помощью создания определенных световых условий на учебе и в быту, либо путем коррекции расписания занятий, то есть их переноса на более позднее время».

Соответствующий экспериментальный проект «Умное расписание» планируется реализовать в Тюменском медицинском университете для нескольких групп студентов начальных курсов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГМУ
25 статей
Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
Показать больше
ТГМУ
# вечер
# медики
# студенты
# успеваемость
# Утро
# хронотип
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
29 Ноя
3000
Экскурсия в Центр подготовки космонавтов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Ох уж эти побочки…
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
700
Бионика: концепция заимствования инженерных решений у природы
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
750
Анатомия кошачьих
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Что такое дистанционное зондирование Земли и чем оно занимается?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Введение в скандинавскую мифологию Старшая и Младшая Эдда
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Разреши себе выпить вкусное кофе, или Почему пора перестать придираться к словам
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Мера метра: об установлении метрической системы во Франции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Космические станции на орбите
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:01
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что киберспортсмены лучше играют онлайн, чем на живых турнирах

На соревнованиях киберспортсмены, как и другие атлеты, сталкиваются со стрессом и показывают худший результат из-за давления ответственности. Ситуация усугубляется, если исход игры решается в дополнительное время: в овертаймах рейтинг игроков снижался на два процента, точность стрельбы — на семь. При этом живые мероприятия вызывают намного больше стресса. Во время онлайн-турниров результативность падает не так сильно, как в матчах со зрителями, — разница может достигать 30 процентов. Это показало новое исследование коллектива авторов из московского и пермского кампусов ВШЭ и Европейского университета Виадрина.

НИУ ВШЭ
# игры
# киберспорт
# онлайн
# спортсмены
# стресс
Вчера, 11:25
РНФ

Ученые оценили влияние городов и заводов на микробное разнообразие почв в Арктике

Исследователи выяснили, что в арктических городах, в частности Апатитах, разнообразие почвенных микроорганизмов примерно на 43 процента выше, чем в природных почвах. Это связано с тем, что при создании городских зеленых зон часто используются почвенные смеси, обогащенные углеродом и питательными веществами, необходимыми для микроорганизмов. При этом вблизи металлургических заводов, напротив, состав микробных сообществ оказался беднее, что может негативно сказываться на круговороте веществ в экосистеме и состоянии местной растительности.

РНФ
# арктика
# биоразнообразие
# город
# микроорганизмы
# почвы
Вчера, 12:15
ТюмГУ

Археологи рассказали об особенностях могильников Заполярья

Ученые из ТюмГУ и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске изучили могильник нового времени Нум-хибя-сихэри VIа, расположенный на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность этого археологического памятника — в том, что он отражает процесс христианизации коренного населения Севера.

ТюмГУ
# заполярье
# могильники
# север
# Сибирь
# христианизация
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
23 ноября
Андрей

Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы

Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.

Палеонтология
# биота
# двоякодышащие рыбы
# озеро
# плезиозавры
# Триасовый период
# хищник-жертва
# Юрский период
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Кунашир
Кунашир
11 часов назад
-
0
+
А влияние обычного недоедания на успеваемость не изучали, на фоне-то наших "огромных" российский стипендий даже для хорошистов- и отличников-бюджетников крупнейших университетов в районе 7-10 килофублей, не вспоминая уже о менее "удачливых" студиозах, при том, что лишь для полноценного питания растущего пацана даже с самостоятельной готовкой нужно не менее15, опять же не говоря о шмотках и прочих элементарных потребностях? Смотришь на эти "исследования" и тихо охреневаешь. Приравняли студентов из развитых стран к таковым из отсталых.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 61

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно