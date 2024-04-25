В МГППУ изучили пищевые установки студенток

Участниками исследования психологов МГППУ стали 876 девушек 17–26 лет — студентки вузов трех городов: Москвы, Рязани и Архангельска. Основная часть девушек Архангельска специализировались на медицине. Студентки Рязани и Москвы учились преимущественно в вузах психолого-педагогической направленности.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Клиническая и специальная психология». Данные были собраны в 2019–2021 годах. Девушкам было предложено на анонимной основе заполнить адаптированную русскоязычную версию теста пищевых установок ЕАТ-26. Этот опросник содержит пункты, направленные на оценку респондентами таких особенностей пищевого поведения, как увлечение диетами, избегание употребления калорийной пищи, страх набрать вес, увлечение физическими упражнениями с целью сбросить вес. Также некоторые вопросы направлены на выявление пищевого поведения по типу булимии (неконтролируемое переедание и позывы к рвоте после еды).

Были обнаружены некоторые различия в ответах в зависимости от города. Для студенток из Архангельска характерна более выраженная боязнь набрать лишний вес по сравнению с остальными. Студентки из Рязани реже интересуются содержанием калорий в пище и избегают продукты с высоким содержанием сахара. В Москве чаще дают негативные ответы на вопрос о чувстве вины после еды.

Суммарный балл, который респондент набирает по данному тесту, позволяет оценить относительный риск возникновения расстройств пищевого поведения (РПП) по типу анорексии и булимии. «Встречаемость риска РПП среди опрошенных составляет 13,5 процентов, – рассказывает Татьяна Мешкова, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). – Это значит, что у 116 человек из 862 был обнаружен риск таких нарушений. В других исследованиях в России этот показатель примерно такой же – порядка 8-15 процентов. Наибольшая частота риска была характерна для девушек с избыточной массой тела, но без ожирения (25,5 процента).

Возможно, это связано с тем, что лицам с выраженным ожирением для того, чтобы сбросить вес, приходится прикладывать гораздо больше усилий в плане соблюдения диет и физической нагрузки. У многих это сопровождается неуспехом, что заставляет их смириться и перестать добиваться снижения веса.

Проведенное нами ранее сравнительное исследование пищевого поведения студенток России и Японии, продемонстрировало, что в группе риска находится примерно 8,6 процентов российских участниц и 7,9 процентов японских».

Указания на булимический тип поведения (провоцирование рвоты после еды) встречаются относительно редко. На вопрос о том, чувствуют ли они позывы к рвоте после еды, только 4,2 процента (37 из 876 человек) ответили «всегда», «обычно» или «часто». Возможно, опрошенные не очень хотели говорить о таком типе пищевого поведения.

В целом проведенное исследование показало, что опросник ЕАТ-26 в отношении применения его на женских неклинических студенческих выборках характеризуется достаточно высокой внутренней согласованностью и ретестовой надежностью, что позволяет его использовать для скрининга риска РПП в Российской Федерации, по крайней мере, для ее Европейской части. Предложенный ранее и широко используемый во всем мире критерий для выявления групп риска РПП (суммарный балл ЕАТ-26 ≥ 20 баллов) вполне может служить ориентиром для российских женских неклинических студенческих выборок, поскольку он отсекает порядка 10-15 процентов представителей с высокими баллами, составляющих группу риска.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГППУ 49 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.