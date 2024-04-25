Двигаться больше футболистов заставил не гонорар, а воля к победе

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ изучили усилия, которые готовы прикладывать профессиональные футболисты во время матча, если они при этом не поощряются финансово. Выяснилось, что главными факторами, которые мотивируют игроков упорнее стремиться к победе, можно назвать силу соперника и важность матча для команды. Особенно ярко это проявляется в матчах-дерби — когда встречаются команды из одного города, например как ЦСКА и «Спартак» в матче 25 апреля.

Исследование опубликовано в «Журнале Новой экономической ассоциации». Победа в футбольном матче зависит от таланта игроков, их сыгранности, настроения в команде, выбранной тренером тактики. Кроме того, одним из важных показателей, отражающих стремление игроков выиграть матч, является дистанция пробега. Конечно, многие могли заметить, что чрезвычайно результативный нападающий Лионель Месси сравнительно мало передвигается по полю.

Однако игроки других позиций могут быть гораздо более подвижными. Поэтому экономисты рассматривают общую дистанцию, которую вся команда пробегает за матч, и оперируют принципом «при прочих равных», который невозможно соблюсти на уровне одного наблюдения. Исследования показали, что общая дистанция значимо влияет на вероятность победы команды.

Казалось бы, чтобы игроки во время матча больше бегали, нужно использовать финансовую мотивацию. Суммы, за которые футбольные клубы покупают игроков, а также их гонорары достигают десятков, а у звезд — сотен миллионов евро в год. Но исследования показывают, что стоимость игрока далеко не всегда определяется эффективно. Обычно при расчете гонорара учитывают спортивный талант игрока, лидерские качества и способность играть в команде. Однако рынок, например, не учитывает пробегаемую игроком дистанцию.

Получается, что дистанция важна с точки зрения потенциальной победы, но она не принимается во внимание при назначении гонорара. А значит, финансовая мотивация не является первоочередной при выборе игроками уровня усилий в матчах. В таком случае может значимо влиять нефинансовая мотивация. Например, игроки могут разделять ценности своего клуба и болельщиков и в более значимых матчах будут прилагать больше усилий.

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ задались вопросом, что, кроме денег, мотивирует футболистов прикладывать усилия на игровом поле. Они проанализировали данные 1377 матчей нескольких сезонов немецкой бундеслиги.

Чтобы оценить прилагаемые игроками усилия, авторы построили модель, которая сравнивала дистанции, пробегаемые игроками в обычных матчах и в матчах с решающим значением для клуба и болельщиков. Анализ показал, что во втором случае футболисты могут прилагать больше усилий. Исследователи нашли значимый эффект для матчей-дерби, в которых встречаются две команды из одного города. Такие матчи часто более насыщены игровыми моментами.

«Матчи-дерби — это один из видов соперничества команд, которые территориально находятся близко друг к другу и имеют долгую историю противостояния. Такие игры вызывают повышенное внимание зрителей, но ничем не отличаются от других матчей с точки зрения положения команды в турнирной таблице. Поэтому на примере таких игр можно наблюдать за нефинансовой мотивацией игроков», — комментирует Инна Зайцева, научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Используя регрессии OLS (МНК — метод наименьших квадратов) и модели с фиксированными эффектами, авторы оценили влияние дерби на суммарное пройденное командой за матч расстояние и нашли устойчивый значимый эффект: играя с давним соперником, при прочих равных команды действуют более активно. Более того, команда, которая играет на домашнем стадионе, бегает примерно на 10% больше.

Кроме того, эффект дерби несущественно влияет на команду гостей, из чего можно сделать вывод, что игроки прилагают дополнительные усилия только перед домашней аудиторией. Этот результат, считают исследователи, можно объяснить преобладанием у гостей защитной тактики, которая при этом требует меньшего передвижения игроков по полю.

Результат исследования позволяет сделать вывод о том, что игроки стратегически выбирают уровень усилий в матчах в зависимости от силы соперника, важности матча для команды (статус дерби, важность матча для болельщиков). По мнению исследователей, прямая связь оплаты с уровнем усилий могла бы повысить мотивацию игроков занимать оптимальную позицию и для этого больше передвигаться по полю, а это, в свою очередь, могло бы повысить результативность команд.

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