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Географы укоротили зиму в Российской Арктике на декаду
Погоду и смену времен года можно назвать индикаторами реальных климатических перемен, доступными почти всем. Но, чтобы не приписывать всякому снегопаду в августе глобальность, необходим анализ больших данных. Российские специалисты изучили записи с сотен метеостанций в Арктике за последние 60 лет, чтобы узнать, стала ли короче зима в этом теплеющем регионе. Результаты показали, что в некоторых местах она сократилась более чем на неделю.
Глобальное изменение климата заставляет специалистов моделировать будущее земной атмосферы и переоценивать длительность нынешних сезонов. Границы климатических сезонов ученые оценивают по-разному. Например, для Восточно-Европейской равнины предложено отсчитывать весну, когда среднесуточная температура стоит выше 0 °С, осень — ниже 13 °С, зиму — ниже 0 °С, лето — выше 13 °С.
В Китае еще интереснее: весна там наступает, когда среднесуточная температура выше 10 °С, осень — ниже 22 °С, зима — ниже 10 °С, а лето — выше 22 °С. Но поскольку северо-восточные территории Китая лежат в умеренном климатическом поясе, то лето там не наступает — его называют No-summer region .
Арктика откликнулась на климатические изменения таянием льдов и цветением токсичных водорослей. Недавно исследователи из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН решили выяснить, сдвинулись ли сезоны в Российской Арктике за последние полвека. В статье, опубликованной в журнале «Арктика: экология и экономика», они рассказали, как сместились границы зимы, весны и осени. Зимой ученые считали время, когда среднесуточная температура была ниже 0 °С, а снег лежал не менее 30 дней.
Ученые взяли данные Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных. Он ежедневно мониторит состояние снежного покрова (высоту и степень покрытия окрестностей) по метеостанциям, в выборку их вошло 182 в Арктике. Специалисты выбрали период с 1958 по 2023 год, заснеженность там фиксировалась по 10-балльной шкале.
Помимо этого, исследователи по спутниковым данным рассчитывали длительность активного вегетационного периода, когда растительность наиболее быстро развивается. То есть ей достаточно света, а вокруг устоялась комфортная температура для роста. Так ученые оценивали начало весны и осени — сравнили 1961-1990 и 1991-2020 годы.
Выяснилось, что весна на 128 станциях начиналась раньше, на 51 — позже. Осень при этом запаздывала на 136 станциях, а на 40 стартовала раньше. Последней в среднем весна приходила на остров Русский в Карском море — 21-22 июня. Но станцию там закрыли в 1999 году. На том же острове наступала и в среднем самая ранняя осень по данным за 1991-2020 годы — 20 сентября.
Из этого специалисты сделали вывод, что существует тенденция к сокращению зимы со стабильным снежным покровом. В среднем по всей территории Российской Арктики зима стала короче: где-то, например в Архангельске, на 10 дней за счет весны или за счет осени на 15 дней.
Также исследователи заметили, что в прибрежных районах зима заканчивалась раньше. На запад Российской Арктики зима стала приходить позже, чем на восток. Исключение — Чукотский автономный округ: там осень наступала более чем на 20 дней позже.
«К настоящему времени накал дискуссий, посвященных глобальным изменениям климата, не уменьшается, поэтому уверенно связать этот сдвиг с чем-либо невозможно. Основной вывод статьи в том, что изменения происходят неравномерно. Наиболее вероятно, что это связано с климатическими особенностями Арктики, к примеру процессом атлантификации (доминирование более теплых и соленых вод Атлантики — Прим. ред.), и в целом закономерностями циркуляции атмосферы», — пояснила Naked Science автор научной работы, ведущий научный сотрудник, директор Северо-Западного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Екатерина Котова.
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