Описан портрет российского удаленщика и платформенного сотрудника

В России на удаленке трудятся в основном замужние женщины 30-39 лет с высшим образованием, живущие в крупных городах, а платформенная занятость характерна больше для мужчин тех же возрастов самой разной квалификации из мегаполисов. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ, проанализировав цифровые формы занятости на российском рынке труда.

Исследование опубликовано в препринте серии «Проблемы рынка труда» . Современные технологии изменили рынок труда, сделав дистанционную (удаленную) и платформенную занятость популярными формами работы. Россия не осталась в стороне: удаленная работа привлекает женщин с высшим образованием, живущих в крупных городах, а платформенная занятость больше характерна для мужчин, работающих в транспортной сфере или в розничной торговле.

Платформенная занятость — это работа через онлайн-платформы, где специалисты находят клиентов, общаются с ними и предоставляют услуги или продают товары. Так работают таксисты, курьеры, психологи, репетиторы, копирайтеры и дизайнеры.

Дистанционная занятость — это работа, которая выполняется вне офиса или других рабочих помещений, предоставленных работодателем. Она может быть организована с использованием цифровых технологий или без них.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников и старший преподаватель департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Дарья Зинченко провели исследование, посвященное особенностям цифровых форм занятости на российском рынке труда. Исследование охватывает период с 2020 по 2023 год.

Ученые выяснили, что в России в удаленном формате работают в основном женщины — примерно 60 процентов, соответственно, мужчин-удаленщиков — 40 процентов. По мнению, исследователей, это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, среди работников, занятых умственным трудом (белых воротничков), традиционно больше женщин, тогда как физический труд (синие воротнички), которым чаще заняты мужчины, требует личного присутствия, что делает дистанционную занятость практически невозможной. Во-вторых, удаленная работа позволяет уделять больше времени и внимания семейным обязанностям, которые традиционно ложатся на женщин.

Среди удаленщиков в России преобладают сотрудники 30–39 лет (36,5 процента), они живут в городах и имеют высшее образование. Чаще всего дистанционная занятость используется в сфере информационных технологий, где онлайн трудится каждый восьмой. Затем идут научно-техническая деятельность — семь процентов, финансы и операции с недвижимым имуществом — четыре процента. Еще реже эта форма занятости встречается в административной деятельности — около 2,5 процента. Аутсайдером в этом списке является сельское хозяйство: в этой отрасли сотрудников-удаленщиков практически нет.

В платформенной занятости, как и в дистанционной, самая многочисленная группа — работники от 30 до 39 лет. Большинство россиян, которые работают в режиме платформенной занятости, как и удаленщики, живут в крупных городах (82 процента); почти 40 процентов имеют высшее образование. Но, в отличие от удаленки, в платформенной занятости широко представлены рабочие профессии с различными требованиями к квалификации, поэтому она сильнее смещена в сторону мужской аудитории (58 процентов). Если говорить об отраслях, чаще всего платформенная занятость используется в сфере транспорта и торговли (около 20 процентов), строительстве (около 10 процентов) и обрабатывающей промышленности (чуть более семи). В таких секторах, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, электроэнергетика и водоснабжение, платформенная занятость почти не используется.

«Сегодня значительная часть российских работников накопила реальный опыт работы в этих нестандартных режимах и способна быстро и безболезненно на них переключаться», — отмечает Дарья Зинченко, один из авторов исследования.

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НИУ ВШЭ 376 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».