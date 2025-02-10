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Описан портрет российского удаленщика и платформенного сотрудника
В России на удаленке трудятся в основном замужние женщины 30-39 лет с высшим образованием, живущие в крупных городах, а платформенная занятость характерна больше для мужчин тех же возрастов самой разной квалификации из мегаполисов. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ, проанализировав цифровые формы занятости на российском рынке труда.
Исследование опубликовано в препринте серии «Проблемы рынка труда». Современные технологии изменили рынок труда, сделав дистанционную (удаленную) и платформенную занятость популярными формами работы. Россия не осталась в стороне: удаленная работа привлекает женщин с высшим образованием, живущих в крупных городах, а платформенная занятость больше характерна для мужчин, работающих в транспортной сфере или в розничной торговле.
Платформенная занятость — это работа через онлайн-платформы, где специалисты находят клиентов, общаются с ними и предоставляют услуги или продают товары. Так работают таксисты, курьеры, психологи, репетиторы, копирайтеры и дизайнеры.
Дистанционная занятость — это работа, которая выполняется вне офиса или других рабочих помещений, предоставленных работодателем. Она может быть организована с использованием цифровых технологий или без них.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников и старший преподаватель департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Дарья Зинченко провели исследование, посвященное особенностям цифровых форм занятости на российском рынке труда. Исследование охватывает период с 2020 по 2023 год.
Ученые выяснили, что в России в удаленном формате работают в основном женщины — примерно 60 процентов, соответственно, мужчин-удаленщиков — 40 процентов. По мнению, исследователей, это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, среди работников, занятых умственным трудом (белых воротничков), традиционно больше женщин, тогда как физический труд (синие воротнички), которым чаще заняты мужчины, требует личного присутствия, что делает дистанционную занятость практически невозможной. Во-вторых, удаленная работа позволяет уделять больше времени и внимания семейным обязанностям, которые традиционно ложатся на женщин.
Среди удаленщиков в России преобладают сотрудники 30–39 лет (36,5 процента), они живут в городах и имеют высшее образование. Чаще всего дистанционная занятость используется в сфере информационных технологий, где онлайн трудится каждый восьмой. Затем идут научно-техническая деятельность — семь процентов, финансы и операции с недвижимым имуществом — четыре процента. Еще реже эта форма занятости встречается в административной деятельности — около 2,5 процента. Аутсайдером в этом списке является сельское хозяйство: в этой отрасли сотрудников-удаленщиков практически нет.
В платформенной занятости, как и в дистанционной, самая многочисленная группа — работники от 30 до 39 лет. Большинство россиян, которые работают в режиме платформенной занятости, как и удаленщики, живут в крупных городах (82 процента); почти 40 процентов имеют высшее образование. Но, в отличие от удаленки, в платформенной занятости широко представлены рабочие профессии с различными требованиями к квалификации, поэтому она сильнее смещена в сторону мужской аудитории (58 процентов). Если говорить об отраслях, чаще всего платформенная занятость используется в сфере транспорта и торговли (около 20 процентов), строительстве (около 10 процентов) и обрабатывающей промышленности (чуть более семи). В таких секторах, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, электроэнергетика и водоснабжение, платформенная занятость почти не используется.
«Сегодня значительная часть российских работников накопила реальный опыт работы в этих нестандартных режимах и способна быстро и безболезненно на них переключаться», — отмечает Дарья Зинченко, один из авторов исследования.
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