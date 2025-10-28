Уведомления
Ученые рассказали, что важно учесть при переводе ребенка на домашнее обучение
По данным исследования МГПУ, более 174 тысяч российских школьников обучаются дома. Ученые Пермского Политеха рассказали, какой возраст ребенка и внешние обстоятельства считаются оптимальными для перехода на дистанционный формат образования, а также почему не стоит этого делать при любых проблемах с социализацией. Эксперты пояснили, как на ученика повлияет невозможность сравнить себя с одноклассниками, станет ли он организованнее, чем будет отличаться от обычного сверстника и как помочь ему подготовиться ко взрослой жизни.
Домашнее образование — это форма обучения, при которой ребенок осваивает основные школьные предметы самостоятельно или с помощью родителей, репетиторов, онлайн-платформ, не посещая учебное заведение регулярно. При этом учащийся законодательно прикреплен к аккредитованному учреждению для прохождения обязательных аттестаций и получения документа о его окончании.
Для каких детей образование дома эффективнее
Можно выделить две основные категории детей, для которых формат такого обучения оказывается наиболее эффективным.
— С одной стороны, это дети с трудностями в усвоении материала, которым требуется индивидуальный темп работы, или в отношениях с учителями или одноклассниками. В этих случаях этот вид учебы становится решением, позволяющим обойти сложные для ребенка проблемы. С другой стороны, это одаренные и высокомотивированные ученики, скучающие в школе из-за медленного темпа и необходимости следовать формальностям и правилам. Они выбирают домашнее образование, чтобы высвободить время для углубленных занятий, спорта или творчества, двигаясь по программе быстрее сверстников, — отвечает кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Елена Расторгуева.
Качество при этом зависит не столько от изначальных черт характера, сколько от грамотной организации процесса, поддержки взрослых и, при необходимости, помощи специалистов.
— Решение о переводе ребенка на такой формат занятий должно приниматься не родителями единолично, а коллегиально — с участием психолого-педагогической комиссии, педагогов и врачей. Такой подход необходим, поскольку не существует универсального психологического портрета, подходящего для такого обучения, — рекомендует кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.
— Всегда важно выяснять мнение вашего отпрыска по этому вопросу и просить объяснить, чем вызвано желание перейти на домашнее обучение. Из этих ответов взрослые смогут лучше понять его мотивацию, что позволит более объективно рассматривать необходимость перевода, — подчеркивает Елена Расторгуева.
Вескими медицинскими показаниями могут стать тяжелые заболевания, инвалидность или выраженные астенические состояния, не позволяющие посещать школу. Однако даже в этих случаях важно не упускать из виду необходимость социализации. Распространенная ошибка родителей — интерпретировать комфортное общение со взрослыми как признак развитости, хотя на деле это часто свидетельствует о неумении взаимодействовать со сверстниками.
— Перед принятием решения обязательно взвесить все плюсы и минусы формата, учитывая все индивидуальные психологические особенности: темперамент, направленность личности, уровень интеллекта, проблемные зоны и жизненные условия, — добавляет Елена Расторгуева.
С какого возраста можно переводить ребенка на обучение дома
Наименьший риск с психологической точки зрения принесет переход в старшем возрасте. К этому времени у подростка уже сформирована база социального опыта, полученного в начальной и средней школе, что снижает риски для саморазвития.
— В младших классах не рекомендуется переводить детей на семейное обучение, потому что регулярное общение со сверстниками и учителями критически важно для формирования эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Их невозможно компенсировать никакими знаниями, работой с искусственным интеллектом или взаимодействием с родителями, ведь полноценное, целостное развитие личности связано с чувственным опытом и возможностью испытать его на себе. Особенно опасным считается лишение живого общения в подростковый период, когда контакты с ровесниками становятся ведущей деятельностью и фундаментом для дальнейшей жизни, — отмечает Елена Расторгуева.
На практике переход возможен и в более раннем возрасте при наличии веских причин: частых переездов, профессиональной занятости, например, спортом, или вынужденных обстоятельств. Однако в таких случаях обязательно обеспечить ребенку регулярное взаимодействие со сверстниками вне учебного процесса — через кружки, секции или другие активности, — с этим согласились оба эксперта.
Важно отметить, что не существует определенного «идеального» возраста для перехода на этот формат обучения. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Если у ребенка проблемы с социализацией в школе – пора ли его переводить на домашнее обучение?
Социализация — это процесс, в ходе которого усваиваются нормы и ценности общества, учится взаимодействовать со сверстниками и учителями, осваивает разные роли (ученик, друг, одноклассник), развивает навыки сотрудничества, а также адаптируется к школьной среде и ее требованиям. Это важный этап в становлении личности, формирующий нормальное поведение и успешную интеграцию в общество. Но не всегда адаптация в учебном заведении проходит «гладко», некоторые ученики могут сталкиваться с непониманием окружающих, например, буллингом.
Важно отличать настоящий буллинг — систематическую травлю при попустительстве взрослых — от единичных конфликтов, считающихся естественной частью социализации. Ключевые признаки первого состояния — повторяемость нападок со стороны обидчика, их целенаправленность и дисбаланс сил. К единичным конфликтам можно отнести как обычный спор, так и что-то более серьезное, возможно, предательство лучшего друга.
— Возможным вариантом выхода из такой ситуации может стать домашнее образование. Ребенку станет спокойней, нервная система восстановится и станет устойчивее. А вот разовые конфликты, пусть даже довольно тяжелые для его психики, не должны становиться поводом «сбегать» из школы. В дальнейшей жизни ему все равно придется сталкиваться с чем-то подобным и учиться взаимодействовать в заданных обстоятельствах. Ограждение от любых стрессовых ситуаций лишает его возможности научиться разрешать споры, отстаивать границы и адаптироваться в коллективе, — объясняет Валерий Литвинов.
Хотя такие меры могут стать временным решением при серьезной травле, оно не заменяет необходимости развития социальных навыков. Задача взрослых — не изолировать чадо от любых трудностей, а создавать среду, где он может научиться конструктивно взаимодействовать с другими в рамках допустимого.
Стоит ли ждать, что домашнее образование разовьет навык самоорганизации
— Этот формат предполагает полную заинтересованность и вовлеченность ученика, что бывает редко в силу нашей психофизиологии. Лень — это наш базовый механизм, предохранитель от трат энергии на задачи, не приносящие очевидной выгоды для выживания. Он срабатывает очень быстро при любой возможности. В условиях ослабленного внешнего контроля за выполнением заданий и отсутствия четкого графика большинство детей не обзаводятся навыками самоорганизации, а, наоборот, получают больше возможностей избегать учебы. Так что ожидать от домашнего образования появления особых компетенций не только преждевременно, но и необоснованно, — считает Валерий Литвинов.
Как невозможность сравнить себя с одноклассниками влияет на ребенка
— В ситуации, когда дополнительных занятий и другой активности у ребенка нет, опасность того, что он будет чувствовать себя менее подготовленным, более напряженным и даже в чем-то беспомощным или, наоборот, необоснованно самоуверенным, невосприимчивым к обратной связи в условиях конкуренции современного общества, очень велика. Пока его сверстники в школе тренируются выигрывать и проигрывать, быть наравне с другими, для них это становится естественным и постепенно формирует внутреннюю силу, устойчивую самооценку. А ученик, получая знания дома, может смотреть на себя только через призму собственных хороших или плохих результатов тестов и контрольных. Это создает суженное, заниженное или завышенное представление о себе, если в такое обучение не включены групповые формы взаимодействия, — предупреждает Елена Расторгуева.
Такие дети оказываются психологически менее подготовленными к реальным вызовам взрослой жизни, где умение работать в команде, разрешать конфликты и адаптироваться в коллективе критически важно.
Чем ребенок, обучавшийся дома, в будущем будет отличаться от людей, которые посещали школу
— Выпускники «домашней школы», находившиеся на нем с раннего возраста, часто сохраняют детскую позицию, ожидая постоянной поддержки и руководства от окружающих, поскольку у них не сформированы навыки самостоятельности и ответственности перед другими. Им тяжело выстраивать дружеские отношения. Они не готовы идти на компромиссы и проявлять гибкость в решениях. Особенно это заметно при гиперопеке со стороны родителей, — отмечает Валерий Литвинов.
Парадоксально, но многие из этих людей впоследствии обижаются на своих мам и пап, которые когда-то пошли у них на поводу, выбрав легкий путь изоляции от внешних факторов. Даже при объективных показаниях к такому образованию необходима системная работа по компенсации социального опыта и приучению к независимости, иначе качество будущей жизни человека будет неизбежно страдать.
Как помочь ребенку на домашнем обучении подготовиться ко взрослой жизни
Успешная адаптация требует системного подхода, где рост в обществе формируется целенаправленно. Помимо посещения очных секций и массовых мероприятий, нацеленных на общение со сверстниками, не менее важным становится и приобретение навыков бытовой и учебной независимости. Ребенку стоит передавать полную ответственность за некоторые сферы его жизни.
Родители не должны заменять учителей, их главная задача — сформировать навыки самостоятельной умственной деятельности. В том случае, если занятия грамотно выстроены и проводятся эффективно (этому семья может научиться на семинарах), достигаются цели развития автономности и метакогнитивных навыков учащихся (способности осознавать и контролировать собственные мысли и процессы обучения), столь востребованных на современном этапе в обществе. Таким образом, формат домашнего образования во многом зависит от качества его организации.
