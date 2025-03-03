Белорусские инженеры рассказали, как снизить издержки при транспортировке угля в Кузбасском регионе

На современном этапе развитие Кузбасса невозможно обойтись без применения новых подходов к строительству угольных предприятий и оптимизации их логистики. Средняя дальность перевозки угля постоянно возрастает, из-за чего затраты на транспортировку у части предприятий составляют более 70% от себестоимости продукции. Только 30% от стоимости угля Кузбасса поступает в доход государства. Остальное — расходы сопутствующие технологии, позволяющие доставить уголь потребителю и эти технологии не всегда отечественные. В таком случае возникает вопрос, стоит ли вывозить уголь из страны? Может, стоит переключиться на доставку электроэнергии или уменьшить указанные затраты с максимальным использованием местных транспортных решений? Белорусские инженеры предложили способ существенно снизить затраты на логистику кузбасского угля.

Подняться над землей

Кузбасс обладает огромным сырьевым потенциалом: на территории Кемеровской области детально разведано и поставлено на Государственный баланс около 500 месторождений различных полезных ископаемых.

Однако развитие этого потенциала сталкивается с рядом трудностей, в первую очередь — логистикой. Из-за перегрузки железнодорожного транспорта и ограниченности маршрутов своевременный вывоз продукции невозможен. Строительство новых дорог и сопутствующей инфраструктуры, а также эксплуатация различного вида транспорта в Кузнецкой котловине, помимо значительных финансовых затрат, носит разрушительный характер для местной экологии и приводит к отчуждению значительного количества земли, что не всегда может быть возможным.

Чтобы разрешить эту проблему, белорусские инженеры предлагают перенести часть транспортной инфраструктуры на второй уровень, то есть задействовать пространство непосредственно над землёй для перевозки грузов.

Специально для этого компания ЗАО «Струнные технологии» (UST Inc.) в настоящее время может предложить несколько вариантов грузовых транспортных решений uST (транспортно-инфраструктурных комплексов uST) — юнитрак и юниконт. Их общая черта — трасса (рельсо-струнная эстакада, состоящая из специальной путевой структуры и опор), которая проходит над землей и может быть проложена по любой местности и по кратчайшему маршруту. Расстояние между пролетами опор, расположенными на высотах до нескольких десятков метров, может достигать двух километров.

Данные решения протестированы и опробованы в двух научно-исследовательских центрах компании UST Inc. На подвижной состав транспортно-инфраструктурных комплексов получен сертификат соответствия от Научно-исследовательского института Городского электрического транспорта Российской Федерации. Кроме того, транспортно-инфраструктурный комплекс uST сертифициро-

ван на соответствие требованиям безопасности независимой международной организацией TUV SW, подтверждая тем самым безопасность основных его элементов.

Снизить затраты на перевозки

Расходы на логистику складываются из многих составляющих: ремонт грузового транспорта, зарплаты водителям, затраты на горюче-смазочные материалы, покупка запчастей и многое другое.

Решения uST позволяют не только значительно снизить затраты на транспортировку грузов (от 0,015 кВт ч/(т км) для сравнения для 20 тонного самосвала эта цифра составляет около 0,15 то есть в 10 раз!), но и уменьшить негативное воздействие транспорта на экологию, так как весь транспорт компании передвигается на электротяге практически не воздействую на землю с использованием стальных колес. Последние в отличие от шин не загрязняют окружающую среду вредными частицами и просты в утилизации.

Подвесной бирельсовый грузовой юнимобиль Юнитрак U4-131 / © UST Inc.

Стандартный грузовой беспилотник комплекса uST, которые может предложить ЗАО «Струнные технологии» для Кузбасса – это юнитрак. Он предназначен для транспортировки различных видов грузов (в том числе и навалочных). Беспилотник приводится в движение тяговым электроприводом, который питается от контактной сети или бортового накопителя энергии при аварийных режимах. Погрузка/разгрузка юнитрака происходит в автоматическом режиме.

Объем грузового отсека составляет от 0,75 до 15,5 кубометров, грузоподъемность

— от 1800 до 25000 килограммов, скорость — до 150 километров в час, максимальная производительность участка транспортной линии — до 35 миллионов тонн в год, преодолеваемый продольный уклон — до 15%.

Также специально для мест добычи полезных ископаемых открытым способом разработан струнный транспортный комплекс с кольцевым движением «Юнитранс». Он предназначен для доставки навалочных грузов и представляет собой комплексный объект с замкнутой лентой на колесных парах.

Комплекс «Юнитранс» приводится в движение тянущим механизмом фрикционного типа. Опирание стальных колес на стальной рельс дает значительный выигрыш в энергоэффективности – затраты мощности на преодоление сопротивления качению значительно меньше, чем когда резиновая лента опирается на ролик опоры. При движении повышается устойчивость и сохранность груза.

Загрузка сыпучего материала со скоростями, близкими к скорости движения ленты, также позволяет уменьшить износ ленты кузова в зоне погрузки. В зависимости от ширины ленты грузонесущая система комплекса «Юнитранс» позволяет перемещать до 200 миллионов тонн груза в год.

Следует отметить, что юнитрак и «Юнитранс» могут работать как самостоятельно, так и в составе комбинированных транспортных решений.

Использовать только отечественные комплектующие

Белорусские инженеры уверены, что внедрение технологий Unitsky String Technologies Inc. в Кузбасском регионе приведет не только к улучшению экологической обстановки в регионе, но и снизит затраты на транспортировку полезных ископаемых, сохранив при этом средства в стране за продажу угля.

Основные достоинства решений белорусской компании UST Inc. – максимальное использование комплектующих российского и белорусского производства. Белорусскими инженерами уже разработана вся требуемая техническая документация для организации серийного производства и внедрения на территории Кузбасского региона транспортно-инфраструктурных комплексов uST.

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Unitsky String Technologies Inc. 22 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.