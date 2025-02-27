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4 часа назад
ТюмГУ
68

В Тюмени изучили перспективы развития фиджитал-спорта

4.4

Возраст студентов и уровень образования (бакалавриат, магистратура) не влияют на их осведомленность и интерес к новым видам функционально-цифрового спорта. К таким выводам пришли педагоги, изучив отношения студентов к функционально-цифровому двоеборью для выявления благоприятных условий и возможностей развития фиджитал-спорта в элективной среде университета.

ТюмГУ
# виртуальная реальность
# киберспорт
# студенты
# фиджитал-спорт
Фиджитал-спортсмен / © www.topendsports.com

Фиджитал-спорт — это новый вид спорта, который официально признан в России 31 января 2023 года и считается вариантом трансформации киберспорта, развивающегося в нашей стране уже более 30 лет.

В исследовании принял участие 1201 студент в возрасте от 17 до 25 лет из Тюменского государственного университета, Сибирского федерального университета, Южно-Уральского государственного университета и других вузов. Результаты опубликованы в журнале «Человек. Спорт. Медицина». 

«Анализ результатов исследования показал, что в настоящее время юноши больше знают о фиджитал-спорте, активнее вовлечены в него и в классический массовый спорт, нежели девушки. Большинство студентов считают, что фиджитал-спорт будет широко распространен в будущем. В перспективность развития функционально-цифрового двоеборья не верят в среднем 21,2% девушек и 18,3% юношей. Более 90% студентов считают использование виртуальной реальности в образовательном процессе вуза эффективным. Причем 55% юношей и 51% девушек от общего количества хотели бы больше узнать о функционально-цифровом двоеборье», — сообщила профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности ТюмГУ Ирина Манжелей.

Изучение вовлеченности студентов в массовый спорт показало, что 21% юношей и 11% девушек занимаются спортом четыре и более раз в неделю, 31% юношей и 22% девушек занимаются спортом 2–3 раза в неделю, а 19% юношей и 28% девушек занимаются спортом периодически. Следовательно, более половины юношей (52%) и 33% девушек занимаются спортом на регулярной основе.

Стоит отметить, что 18% юношей и 23% девушек находят занятия спортом полезными, но не находят для них времени. Всего 6% юношей, а также 2% девушек занимаются фиджитал-спортом два и более раз в неделю. Около 5% студентов занимаются фиджитал-спортом периодически. При этом 57% юношей и 70% девушек фиджиталспорт не интересует. в перспективность развития функционально-цифрового двоеборья не верят в среднем 21,2% девушек и 18,3% юношей. Изучение бюджета свободного времени студентов показало, что вне зависимости от пола и вуза большая часть опрошенных респондентов обладает свободным временем в объеме 3–4 часа в день. Следовательно, время для занятий фиджитал-спортом студенты при желании могут найти.

Полученная информация позволила определить перспективы развития фиджитал-спорта в элективной среде физического воспитания вуза. В частности, необходимость создания фиджитал-пространства, разработки рабочих программ по элективным курсам «Фиджитал-футбол», «Фиджитал-баскетбол», «Just Dance», создания сборные команды вуза и организация работы научной группы по изучению особенностей процесса подготовки спортсменов в культивируемых вузом видах функционально-цифрового спорта.

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# виртуальная реальность
# киберспорт
# студенты
# фиджитал-спорт
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