В Великом Новгороде придумали умную лабораторию для обучения студентов

Ученые НовГУ разработали проект лаборатории биомедицинских исследований Biolab. Она представляет собой современный научно-образовательный комплекс, который позволит будущим медикам и биологам изучать микробиологию как в реальной жизни, так и в виртуальной реальности.

Уникальность проекта «Умная лаборатория биомедицинских исследований для вуза» заключается в комплексном подходе к образованию. В лаборатории в рамках учебного процесса можно будет выращивать бактерии, проводить иммунологические реакции, готовить препараты и окрашивать их для выявления микроорганизмов. Biolab будет состоять из специального софта, VR-оборудования и обучающих расходных онлайн-материалов.

— Представьте, что вы изучаете тему, которая требует отработки практических навыков, — прокомментировала Василиса Шкута, студентка второго курса кафедры педиатрии Медицинского института НовГУ, автор разработки. — Но у вас нет доступа к реальному оборудованию и лаборатории. Или, например, в ней закончились какие-то реактивы. Тогда вы открываете онлайн-платформу, где представлены образовательные видеоролики для самостоятельного изучения.

Затем — программу виртуальной реальности, в которой возможно отработать практические навыки, не опасаясь за аварии с микробами. А в завершении закрепляете полученный навык, проходя тестирование. Также к цифровому комплекту прилагается необходимая лабораторная посуда и реактивы, набор которых зависит от темы изучения.

Таким образом, проект позволит поддержать цифровизацию обучения и поддержку STEM-образования, которая сегодня весьма востребована в России. Кроме того цифровые и полуцифровые лаборатории имеют и экономические выгоды: они экономят на содержании их реальных аналогов.

Проект умной лаборатории от НовГУ / © Пресс-служба НовГУ

Проект умной лаборатории представлен на конкурс Студенческий стартап пятой волны в 2024 году и вошел в резерв победителей. На данный момент полностью готова концепция лаборатории. Ожидается поступление средств гранта на реализацию проекта.

Помогают в разработке дизайна образовательных материалов для лаборатории биомедицинских исследований школьники в рамках программы «СириусЛето», в которой Василиса Шкута выступает наставником (благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России, в рамках «Сириус.Лето: начни свой проект» успешно реализуется программа содействия занятости студентов–наставников). Также команда проекта сотрудничает с компаниями-победителями гранта Студенческий стартап четвертой волны «МикроБиоЛабVR» и «БИОБАНКА» и с кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Новгородского университета.

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НовГУ 13 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.