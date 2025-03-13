  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
46 минут назад
НовГУ
25

В Великом Новгороде придумали умную лабораторию для обучения студентов

4.4

Ученые НовГУ разработали проект лаборатории биомедицинских исследований Biolab. Она представляет собой современный научно-образовательный комплекс, который позволит будущим медикам и биологам изучать микробиологию как в реальной жизни, так и в виртуальной реальности.

НовГУ
# виртуальная реальность
# обучение
# студенты
# умная лаборатория
# цифровое обучение
В НовГУ разработали умную лабораторию для студентов / © Пресс-служба НовГУ

Уникальность проекта «Умная лаборатория биомедицинских исследований для вуза» заключается в комплексном подходе к образованию. В лаборатории в рамках учебного процесса можно будет выращивать бактерии, проводить иммунологические реакции, готовить препараты и окрашивать их для выявления микроорганизмов. Biolab  будет состоять из специального софта, VR-оборудования и обучающих расходных онлайн-материалов.

— Представьте, что вы изучаете тему, которая требует отработки практических навыков, — прокомментировала Василиса Шкута, студентка второго курса кафедры педиатрии Медицинского института НовГУ, автор разработки. — Но у вас нет доступа к реальному оборудованию и лаборатории. Или, например, в ней закончились какие-то реактивы. Тогда вы открываете онлайн-платформу, где представлены образовательные видеоролики для самостоятельного изучения.

Затем — программу виртуальной реальности, в которой возможно отработать практические навыки, не опасаясь за аварии с микробами. А в завершении закрепляете полученный навык, проходя тестирование. Также к цифровому комплекту прилагается необходимая лабораторная посуда и реактивы, набор которых зависит от темы изучения.

Таким образом, проект позволит поддержать цифровизацию обучения и поддержку STEM-образования, которая сегодня весьма востребована в России. Кроме того цифровые и полуцифровые лаборатории имеют и экономические выгоды: они экономят на содержании их реальных аналогов.

Проект умной лаборатории от НовГУ / © Пресс-служба НовГУ

Проект умной лаборатории представлен на конкурс Студенческий стартап пятой волны в 2024 году и вошел в резерв победителей. На данный момент полностью готова концепция лаборатории. Ожидается поступление средств гранта на реализацию проекта.

Помогают в разработке дизайна образовательных материалов для лаборатории биомедицинских исследований школьники в рамках программы «СириусЛето», в которой Василиса Шкута выступает наставником (благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России, в рамках «Сириус.Лето: начни свой проект» успешно реализуется программа содействия занятости студентов–наставников). Также команда проекта сотрудничает с компаниями-победителями гранта Студенческий стартап четвертой волны «МикроБиоЛабVR» и «БИОБАНКА» и с кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Новгородского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НовГУ
13 статей
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
Показать больше
НовГУ
# виртуальная реальность
# обучение
# студенты
# умная лаборатория
# цифровое обучение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Лина Штерн — первая женщина-академик в СССР
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Клеточная миграция и ее роль в патогенезе опухолей
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
13 Мар
450
Небесные дамы
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Раннее эмбриональное развитие человека
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Пара взмахов: история сверхзвуковых рукотворных объектов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Мар
600
На границе Империи: искусство позднего Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Человек и природа в городских условиях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Мар
Бесплатно
Музыка древности: ритуалы и каноны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Мосты России: содружество техники и красоты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
Вчера, 17:28
Березин Александр

Сатурн получил 128 новых спутников — и они указали на недавнюю катастрофу

Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.

Астрономия
# космос
# Сатурн
# спутники Сатурна
Вчера, 10:01
Юлия Трепалина

Оранжевая полярная сова озадачила ученых

Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного. Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.

Биология
# окрас
# оперение
# орнитология
# полярная сова
# совы
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
Позавчера, 15:46
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
8 марта
Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно