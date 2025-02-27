  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 часа назад
ПНИПУ
76

Пермские ученые нашли новый способ выявления нейродегенеративных болезней

4.6

Аминокислоты — вещества, из которых состоят белки — могут существовать в двух формах, так называемых L и D. Долгое время считалось, что природное происхождение имеют только L-аминокислоты, а D- можно получить лишь искусственным путем в лаборатории. Однако, начиная с 1960 годов, второй тип в небольших количествах начали обнаруживать в бактериях, растениях, животных и в человеке. Врачи предполагают, что его повышенное содержание — это признак или даже одна из причин развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Пика и других. Чтобы лучше понять природу его накопления в нервных тканях, необходимо определить его содержание. Ученые Пермского Политеха нашли новый, ранее неопробованный метод, позволяющий быстро и с высокой чувствительностью выявлять такие аминокислоты.

ПНИПУ
# аминокислоты
# белки
# болезнь Альцгеймера
# болезнь Пика
# нейродегенеративные заболевания
Результаты исследования ученых ПНИПУ помогут в разработке способов объективной диагностики нейродегенеративных заболеваний / © Moritz Kindler, Unsplash

Статья опубликована в Journal of Chromatography A. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.

Сегодня для определения содержания аминокислот в той или иной жидкости используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным или ультрафиолетовым детекторами. Его суть в том, что анализируемая смесь вводится в трубочку, заполненную специальным веществом. Там ее компоненты разделяются и выходят друг за другом в детектор, фиксирующий их появление в виде пиков. Такая последовательность пиков называется хроматограммой.

Чтобы флуоресцентный детектор обнаружил анализируемое вещество, оно должно ярко светиться в ответ на облучение, но большинство природных аминокислот (как серин) не обладают этими свойствами. Поэтому с помощью реагентов химическим путем их помечают флуорофором – соединением, способным испускать свет при облучении.

В качестве такого реагента часто использовали дансилхлорид. Однако продукты его реакции с аминокислотами не стабильны, что сильно снижает точность измерений. С этой проблемой позволяет справиться его аналог – дабсилхлорид. Ранее считалось, что его нельзя применять для выявления аминокислот флуоресцентным способом, поскольку он «гасит» свечение и детектор ничего не «видит». Однако политехники обнаружили, что поглощение света дабсилхлоридом настолько мощное, что он тушит даже фоновое излучение, причем так сильно, что сигнал детектора опускается вниз от базовой линии и на хроматограмме появляются так называемые отрицательные пики. По ним, как и по положительным, также можно определить наличие нужного вещества.

Ученые Пермского Политеха решили проверить возможность использования такого метода поиска D-аминокислот и сравнить его с традиционным – ультрафиолетовым. Для этого взяли несколько растворов, содержащих смесь L- и D-серина и записали хроматограмму с помощью ультрафиолетового и флуоресцентного детекторов.

«На первом детекторе мы обнаружили обычные пики, направленные вверх, а на втором – вниз. При этом глубина пика пропорциональна содержанию аминокислоты, что позволяет выполнять количественный анализ. Эксперимент повторяли несколько раз для пяти концентраций серина в диапазоне от 0,01 до 0,08 мг/мл, что соответствует реальным количествам аминокислот в биологических образцах. Мы выяснили, что погрешность определения D-серина ультрафиолетовым и флуоресцентным детектором практически одинакова и не превышает 8% для наименьшей концентрации (0,01 мг/мл) и менее одного процента для наибольшей концентрации (0,08 мг/мл)», – комментирует Леонид Аснин, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Полученные показатели говорят о том, что флуоресцентный способ эффективен для выявления D-аминокислот так же, как ультрафиолетовый. Это позволяет проверять результаты обследований разными методами и повышать их точность.

Метод пока отработан на модельных растворах, но будет адаптироваться для реальных биологических жидкостей, таких как спинномозговая или плазма крови, а также для нервных тканей животных. Тогда его можно будет использовать в медицине и нейрофизиологии для изучения нейродегенеративных заболеваний и метаболических процессов в мозге.

Результаты ученых ПНИПУ помогут в разработке способов объективной диагностики (по содержанию D-аминокислот в биологических образцах) социально значимых болезней, например, Альцгеймера и Пика или дисциркуляторной энцефалопатии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
992 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# аминокислоты
# белки
# болезнь Альцгеймера
# болезнь Пика
# нейродегенеративные заболевания
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Из истории Северного морского пути…
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
500
Символ змея в культуре народов Кавказа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Антитела. Сказочные свойства, подаренные нам природой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Регуляция клеточного цикла и его нарушения в канцерогенезе
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Мозг и его отличие от компьютера
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
27 Фев
600
За каменными стенами: искусство городов Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Путь к предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Арктический туризм
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Мультивселенная: миф или реальность?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 63

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно