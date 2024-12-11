Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Разработана программа для квантового распределения ключей в беспроводной связи
В эпоху цифровизации и высоких технологий обеспечение безопасности передачи данных становится одной из ключевых задач. Квантовые коммуникации, в частности, технология квантового распределения ключей (КРК), представляют собой инновационный подход к защите информации. КРК — технология, позволяющая генерировать криптографические ключи, основанные на принципах квантовой механики. Ученые МТУСИ создали аппаратно-программный комплекс для исследования технологии КРК в беспроводных системах связи на основе серийных модулей.
Сегодня существует множество коммерческих компаний, предлагающих оборудование для реализации КРК в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Системы КРК в свободном пространстве, такие как атмосферные оптические линии связи (АОЛС) имеют ряд преимуществ, но пока еще не нашли широкого применения из-за отсутствия серийных устройств, реализующих технологию КРК в атмосфере.
Устройства квантовых коммуникаций в свободном пространстве пока существуют только в виде экспериментальных стендов, предназначенных для решения конкретных научных задач. Существуют примеры систем, использующих горизонтальные атмосферные трассы и искусственные спутники Земли, но они пока не готовы к практическому применению из-за ряда нерешенных технических проблем. Однако, несмотря на все сложности, перспективы развития КРК в свободном пространстве выглядят весьма многообещающе. Одним из наиболее интересных решений является модульный подход, при котором серийные терминалы АОЛС соединяются с коммерческими блоками КРК, разработанными для ВОЛС. Такое решение предложили учёные МТУСИ.
«Это позволяет минимизировать временные и материальные издержки. При этом необходимо учитывать, что простое сопряжение разных устройств не всегда позволяет выполнять устойчивое распределение квантовых ключей с необходимой скоростью. Для компенсации динамических потерь на атмосферных трассах можно использовать методы адаптивной оптики, кроме этого следует дополнительного учитывать фоновые засветки, что требует проведения системных исследований влияния многочисленных факторов на скорость формирования квантового ключа на атмосферных трассах», — отметил Сергей Юрьевич Казанцев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры НТС МТУСИ.
На базе МТУСИ создан аппаратно-программный комплекс для исследования технологии квантового распределения ключей (КРК) в беспроводных системах связи на основе серийных модулей.
«Общая схема комплекса состоит из двух оптических модулей приёма и передачи сигнала в открытом пространстве, учебной установки EMQOS 1.0 и волоконно-оптических кабелей. Терминалы атмосферной оптической линии связи установлены на крышах двух корпусов МТУСИ, а учебная установка подключена к одному из них через волоконно-оптический кабель. Расстояние между модулями составляет 180 метров, а высота их размещения над поверхностью земли — около 30 метров. В учебной установке EMQOS 1.0 используется двухпроходная схема для передачи квантового ключа по протоколу BB84 с фазовым кодированием. Это позволяет исследовать влияние атмосферных условий на стабильность передачи квантовых ключей и разработать методы компенсации возникающих помех», — рассказал доцент, кандидат технических наук Юрий Миронов.
Комплекс позволяет исследовать влияние динамических потерь на атмосферную трассу, а также влияние фоновых засветок на процент битовых ошибок и скорость распределения квантового ключа.
«Для этого в комплекс вместо EMQOS 1.0 подключались другие устройства: источник излучения с длиной волны 1530-1550 нанометров, два фотоприемника, а также спектрометр, при помощи которых удалось проверить корреляцию оптических потерь в квантовом канале и потерь в информационном и тестовом каналах АОЛС при различных погодных условиях. Кроме того, это позволило контролировать фоновую засветку от естественных и искусственных источников излучения с помощью спектрометра и поляриметра», – пояснила участник экспериментов на созданном комплексе Наталия Владимировна Пчелкина, кандидат технических наук, доцент кафедры НТС.
Измерения показали, что погодные условия не оказывают заметного влияния на изменение поляризации фотонов. Однако медленный дрейф поляризации, вызванный воздействием на оптический кабель, может значительно ухудшить работу системы. Поэтому в EMQOS 1.0 были добавлены дополнительные спектральные фильтры», — рассказал Кирилл Ерохин, студент МТУСИ, лаборант учебных лабораторий кафедры НТС.
После установки стандартного коммерческого оптического фильтра перед детектором одиночных фотонов комплекса EMQOS 1.0 оказалось возможным осуществлять передачу квантового ключа на дистанцию 180 м и исследовать влияние погодных условий на скорость генерации квантового ключа.
Созданный аппаратно-программный комплекс позволяет при разных погодных условиях вести мониторинг параметров как классических, так и квантового канала связи, реализованных в свободной атмосфере, а модульная структура комплекса дает возможность подключать другое квантовое оборудование для проведения сравнительных испытаний эффективности работы систем квантовой связи в условиях реальной атмосферной трассы.
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
Распространено мнение, что женский оргазм — «в голове», то есть во многом связан с мыслями и фантазиями. Однако ученые из Великобритании обнаружили особенность восприятия, от которой, согласно данным исследования, зависит сексуальное наслаждение.
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
О том, где скрывается человеческое «я», что такое «знающие нейроны», какие страны наиболее активно развивают нейронауки и о том, почему нам важно признать наличие сознания у животных, мы поговорили с одним из самых выдающихся нейробиологов, директором Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академиком Константином Анохиным.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой активные ядра галактик, питаемые центральными сверхмассивными черными дырами. Электромагнитное излучение, испускаемое этими объектами, позволяет астрономам изучать структуру Вселенной на ранних этапах ее развития, однако мощный радиоджет, исходящий от недавно обнаруженного экстремально яркого квазара J1601+3102, ставит под сомнение существующие представления о «космической заре».
В шаровом скоплении Омега Центавра надеялась найти так называемую черную дыру промежуточной массы — нечто среднее между остающимися после «умирающих» звезд небольшими черными дырами и сверхмассивными, которые наблюдают в центрах галактик. Хотя такие черные дыры ищут давно, пока их поиски в космосе безуспешны. Похоже, их нет и в Омеге Центавра, зато есть целая система из других черных дыр.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Откуда берутся таблетки: репортаж с завода фармкомпании «Гедеон Рихтер»
Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии