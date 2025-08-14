О мероприятии

В советской плановой экономике все жанры снимались примерно за одни и те же суммы, однако фантастика все равно проросла сквозь асфальт. Во многом благодаря энтузиастам спецэффектов, которые специально шли в режиссеры, чтобы воплотить на экране свои технические открытия.

Журналист и историк кино Николай Корнацкий расскажет, как Павел Клушанцев заселил призраками Венеру, Жак-Ив Кусто – помог «Человеку-амфибии», а Фрэнсис Форд Коппола – волей обстоятельств стал сорежиссером советского фильма.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация