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27 минут назад
РТУ МИРЭА
22

В РТУ МИРЭА использовали пигменты растений для точной доставки лекарств в опухоль

4.5

Ученые РТУ МИРЭА получили комплексы природных хлоринов с платиной, благодаря которым дозы химиопрепаратов платины можно уменьшать, и как следствие, снизить токсическое действие на организм.

РТУ МИРЭА
# лекарства
# опухоль
# пигменты
# раковая опухоль
# растения
Михаил Грин, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА / © Аксана Колесник, пресс-служба РТУ МИРЭА

В Институте тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА ведутся разработки таргетных препаратов для химио и радионуклидной терапии и диагностики онкологических заболеваний. В качестве векторных молекул, которые доставляют комплексы платины или радиоактивные изотопы технеция или лютеция в опухолевые клетки, используются природные хлорины.

Они обладают способностью накапливаться в опухолевых тканях и удерживаться в них определенной время, после чего выводятся из организма, не причиняя никакого вреда. Соединения платины хорошо известны в качестве противоопухолевых препаратов, включенных в протоколы лечения онкологических заболеваний. Главным недостатком платиносодержащих препаратов является высокая токсичность и значительные побочные эффекты на организм.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии». «В ходе работы были синтезированы пиридинсодержащие производные природных хлоринов и их платиновые комплексы в качестве прототипов таргетных химиотерапевтических препаратов, — рассказал Михаил Грин, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА. — Их структура была надежно подтверждена комплексом современных физико-химических методов анализа».

После успешных доклинических испытаний, которые проводятся в настоящее время, полученные комплексы могут рассматриваться как потенциальные терапевтические агенты в борьбе с раком. Ученые проводят биологические испытания на линиях опухолевых клеток и животных-опухоленосителях. Первые эксперименты с цисплатином, доксорубицином показывают, что вышеназванные препараты в сочетании с природным пигментом не только прицельно доставляются в опухоль, но и работают в комбинированной фотодинамической и химиотерапии.

Планируется передать лидерные соединения в МНИОИ имени П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» для изучения их фотоиндуцированной и темновой цитотоксичности, а также для оценки противоопухолевой активности на организменном уровне. Кроме химиопрепаратов проблема целевой доставки радиофармпрепаратов также чрезвычайно актуальна. На кафедре ХТБАСМиОХ получен прототип радиофармпрепарата на основе природного хлорина с технецием для радионуклидной диагностики в онкологии, который в настоящее время проходит успешные доклинические испытания в Сибирском государственном медицинском университете Минздрава России на иммунодефицитных мышах с привитыми человеческими опухолями.

Эта исследовательская работа была выполнена в рамках проекта «Радиофармпрепараты 2024» в рамках реализации программы стратегического академического лидерства РТУ МИРЭА «Приоритет-2030».

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# лекарства
# опухоль
# пигменты
# раковая опухоль
# растения
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