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В РТУ МИРЭА использовали пигменты растений для точной доставки лекарств в опухоль
Ученые РТУ МИРЭА получили комплексы природных хлоринов с платиной, благодаря которым дозы химиопрепаратов платины можно уменьшать, и как следствие, снизить токсическое действие на организм.
В Институте тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА ведутся разработки таргетных препаратов для химио и радионуклидной терапии и диагностики онкологических заболеваний. В качестве векторных молекул, которые доставляют комплексы платины или радиоактивные изотопы технеция или лютеция в опухолевые клетки, используются природные хлорины.
Они обладают способностью накапливаться в опухолевых тканях и удерживаться в них определенной время, после чего выводятся из организма, не причиняя никакого вреда. Соединения платины хорошо известны в качестве противоопухолевых препаратов, включенных в протоколы лечения онкологических заболеваний. Главным недостатком платиносодержащих препаратов является высокая токсичность и значительные побочные эффекты на организм.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии». «В ходе работы были синтезированы пиридинсодержащие производные природных хлоринов и их платиновые комплексы в качестве прототипов таргетных химиотерапевтических препаратов, — рассказал Михаил Грин, профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА. — Их структура была надежно подтверждена комплексом современных физико-химических методов анализа».
После успешных доклинических испытаний, которые проводятся в настоящее время, полученные комплексы могут рассматриваться как потенциальные терапевтические агенты в борьбе с раком. Ученые проводят биологические испытания на линиях опухолевых клеток и животных-опухоленосителях. Первые эксперименты с цисплатином, доксорубицином показывают, что вышеназванные препараты в сочетании с природным пигментом не только прицельно доставляются в опухоль, но и работают в комбинированной фотодинамической и химиотерапии.
Планируется передать лидерные соединения в МНИОИ имени П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» для изучения их фотоиндуцированной и темновой цитотоксичности, а также для оценки противоопухолевой активности на организменном уровне. Кроме химиопрепаратов проблема целевой доставки радиофармпрепаратов также чрезвычайно актуальна. На кафедре ХТБАСМиОХ получен прототип радиофармпрепарата на основе природного хлорина с технецием для радионуклидной диагностики в онкологии, который в настоящее время проходит успешные доклинические испытания в Сибирском государственном медицинском университете Минздрава России на иммунодефицитных мышах с привитыми человеческими опухолями.
Эта исследовательская работа была выполнена в рамках проекта «Радиофармпрепараты 2024» в рамках реализации программы стратегического академического лидерства РТУ МИРЭА «Приоритет-2030».
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