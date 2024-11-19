Нанокомпозиты повысят урожайность томатов

В сельском хозяйстве наночастицы на основе оксида цинка можно использовать, чтобы выращивать растения в стрессовых условиях — например, в засоленных почвах. Разработка ученых Академии биологии и биотехнологий ЮФУ поможет выращивать помидоры в засоленных почвах.

Исследование опубликовано в Russian Journal of Plant Physiology. Сейчас около семи процентов мировых земель (а это один миллиард гектаров) являются засоленными. Из таких почв растениям тяжело получать воду, они высыхают и погибают. Более того, к 2050 году ожидается, что более 50 процентов всех пахотных земель планеты будут подвержены засолению и станут почти непригодны для выращивания овощей и фруктов.

Но пагубное воздействие засоления на семена можно нивелировать. Исследователи Академии биологии и биотехнологий ЮФУ вместе с коллегами из Индии разработали наночастицы на основе оксида цинка, которые помогают выращивать томаты в стрессовых условиях засоления. Цинк — очень важный микроэлемент для развития растения, а маленький размер наночастиц позволяет им проникать в его ткани. Использование наночастиц может ускорить рост и увеличить всхожесть семян, а также количество питательных веществ в плодах.

Влияние обработок без грунта, гидропримеси и ZnO NP-грунтовки на характеристики проростков генотипа QA002 в условиях контроля (без стресса), при 50 и 100 миллиметров солености NaCl в условиях стресса / © Russian Journal of Plant Physiology , Volume 71, article number 38, (2024)

Ученые проверили растворы наночастиц с разной концентрацией и разным временем выдержки семян и нашли идеальный вариант: выяснилось, что семена, которые замачивают шесть часов, прорастают в засоленной почве на 12,6 процента успешней и на 20 процентов быстрее, чем необработанные семена.

«Это хороший подход — замачивать семена в растворе наночастиц и высаживать в засоленных почвах. Сейчас мы собираемся расширить этот подход и на другие культуры, а также стандартизировать технологию, чтобы ее могли использовать фермеры», — рассказывает Вишну Раджпут, заведующий Международной лабораторией нанобиотехнологий АБиБ ЮФУ.

Исследование проводится в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты») по проекту ЮФУ «Системы управления почвенными ресурсами».

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