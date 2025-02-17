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5 минут назад
РТУ МИРЭА
5

Российские ученые улучшили эффективность прогноза рака легких

4.5

Исследователи из РТУ МИРЭА, НИИОППи НАДЛ МГУ провели совместную работу, которая поможет лучше понять, как развивается рак легких. Это открывает перспективы для диагностики и прогноза заболевания, а также может способствовать созданию новых лекарств.

РТУ МИРЭА
# метилирование
# МикроРНК
# онкопатология
# рак легких
Ржавые тельца при асбестозе, который способен вызвать рак легких / © Nephron, ru.wikipedia.org

Исследование существенно расширяет представление о роли метилирования генов микроРНК в развитии и прогрессировании немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Результаты работы предлагают новые потенциальные биомаркеры для диагностики и прогноза заболевания, а также возможные мишени для создания лекарств.

Рак легкого — одно из наиболее опасных заболеваний, характеризующихся поздним выявлением и высоким риском метастазирования. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является его наиболее распространенной формой. Современные исследования указывают на важную роль некодирующих РНК, включая микроРНК, в развитии НМРЛ. МикроРНК регулируют экспрессию генов, участвующих в процессах клеточной пролиферации, дифференциации и апоптозе, играя ключевую роль в онкогенезе. Регуляция экспрессии микроРНК происходит через изменение метилирования CpG-островков, прилегающих к генам микроРНК.

Целью исследования было изучение изменений уровня метилирования определенных генов микроРНК и создание потенциальной панели маркеров для диагностики и прогноза НМРЛ. Исследования проводились на образцах опухолей НМРЛ, собранных и клинически охарактеризованных в НИИ клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Методом бисульфитной конверсии ДНК и количественной метилспецифичной полимеразной цепной реакции ученые проанализировали уровень метилирования генов микроРНК.

«В результате нашего исследования мы обнаружили значительное увеличение уровня метилирования восьми генов микроРНК, — сообщает Ирина Пронина, старший научный сотрудник лаборатории патогеномики и транскриптомики Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии. — Это открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения немелкоклеточного рака легкого», – уточняет начальник отдела допинг-контроля НАДЛ МГУ Павел Постников.

На основании проведенного анализа была предложена панель маркеров для диагностики немелкоклеточного рака легкого по характеру метилирования исследованных генов микроРНК в опухоли и нормальных тканях. Полученные результаты открывают новые перспективы в понимании молекулярных механизмов развития НМРЛ и могут найти применение в клинической практике.

«Наша работа демонстрирует важность междисциплинарного подхода в исследованиях онкологии и взаимодействия ученых из различных организаций, — добавляет Юлия Ефимова, доцент кафедры аналитической химии имени И.П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. – Совместные усилия специалистов в области биологии, химии и медицины позволили нам сделать важный шаг вперед в борьбе с этим тяжелым заболеванием».

Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии». Работа выполнена при поддержке Программы научных исследований 2023–2025.

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# метилирование
# МикроРНК
# онкопатология
# рак легких
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