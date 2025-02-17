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Российские ученые улучшили эффективность прогноза рака легких
Исследователи из РТУ МИРЭА, НИИОППи НАДЛ МГУ провели совместную работу, которая поможет лучше понять, как развивается рак легких. Это открывает перспективы для диагностики и прогноза заболевания, а также может способствовать созданию новых лекарств.
Исследование существенно расширяет представление о роли метилирования генов микроРНК в развитии и прогрессировании немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Результаты работы предлагают новые потенциальные биомаркеры для диагностики и прогноза заболевания, а также возможные мишени для создания лекарств.
Рак легкого — одно из наиболее опасных заболеваний, характеризующихся поздним выявлением и высоким риском метастазирования. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является его наиболее распространенной формой. Современные исследования указывают на важную роль некодирующих РНК, включая микроРНК, в развитии НМРЛ. МикроРНК регулируют экспрессию генов, участвующих в процессах клеточной пролиферации, дифференциации и апоптозе, играя ключевую роль в онкогенезе. Регуляция экспрессии микроРНК происходит через изменение метилирования CpG-островков, прилегающих к генам микроРНК.
Целью исследования было изучение изменений уровня метилирования определенных генов микроРНК и создание потенциальной панели маркеров для диагностики и прогноза НМРЛ. Исследования проводились на образцах опухолей НМРЛ, собранных и клинически охарактеризованных в НИИ клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Методом бисульфитной конверсии ДНК и количественной метилспецифичной полимеразной цепной реакции ученые проанализировали уровень метилирования генов микроРНК.
«В результате нашего исследования мы обнаружили значительное увеличение уровня метилирования восьми генов микроРНК, — сообщает Ирина Пронина, старший научный сотрудник лаборатории патогеномики и транскриптомики Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии. — Это открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения немелкоклеточного рака легкого», – уточняет начальник отдела допинг-контроля НАДЛ МГУ Павел Постников.
На основании проведенного анализа была предложена панель маркеров для диагностики немелкоклеточного рака легкого по характеру метилирования исследованных генов микроРНК в опухоли и нормальных тканях. Полученные результаты открывают новые перспективы в понимании молекулярных механизмов развития НМРЛ и могут найти применение в клинической практике.
«Наша работа демонстрирует важность междисциплинарного подхода в исследованиях онкологии и взаимодействия ученых из различных организаций, — добавляет Юлия Ефимова, доцент кафедры аналитической химии имени И.П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. – Совместные усилия специалистов в области биологии, химии и медицины позволили нам сделать важный шаг вперед в борьбе с этим тяжелым заболеванием».
Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии». Работа выполнена при поддержке Программы научных исследований 2023–2025.
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