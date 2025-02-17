Российские ученые улучшили эффективность прогноза рака легких

Исследователи из РТУ МИРЭА, НИИОППи НАДЛ МГУ провели совместную работу, которая поможет лучше понять, как развивается рак легких. Это открывает перспективы для диагностики и прогноза заболевания, а также может способствовать созданию новых лекарств.

Исследование существенно расширяет представление о роли метилирования генов микроРНК в развитии и прогрессировании немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Результаты работы предлагают новые потенциальные биомаркеры для диагностики и прогноза заболевания, а также возможные мишени для создания лекарств.

Рак легкого — одно из наиболее опасных заболеваний, характеризующихся поздним выявлением и высоким риском метастазирования. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является его наиболее распространенной формой. Современные исследования указывают на важную роль некодирующих РНК, включая микроРНК, в развитии НМРЛ. МикроРНК регулируют экспрессию генов, участвующих в процессах клеточной пролиферации, дифференциации и апоптозе, играя ключевую роль в онкогенезе. Регуляция экспрессии микроРНК происходит через изменение метилирования CpG-островков, прилегающих к генам микроРНК.

Целью исследования было изучение изменений уровня метилирования определенных генов микроРНК и создание потенциальной панели маркеров для диагностики и прогноза НМРЛ. Исследования проводились на образцах опухолей НМРЛ, собранных и клинически охарактеризованных в НИИ клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина. Методом бисульфитной конверсии ДНК и количественной метилспецифичной полимеразной цепной реакции ученые проанализировали уровень метилирования генов микроРНК.

«В результате нашего исследования мы обнаружили значительное увеличение уровня метилирования восьми генов микроРНК, — сообщает Ирина Пронина, старший научный сотрудник лаборатории патогеномики и транскриптомики Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии. — Это открытие может стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения немелкоклеточного рака легкого», – уточняет начальник отдела допинг-контроля НАДЛ МГУ Павел Постников.

На основании проведенного анализа была предложена панель маркеров для диагностики немелкоклеточного рака легкого по характеру метилирования исследованных генов микроРНК в опухоли и нормальных тканях. Полученные результаты открывают новые перспективы в понимании молекулярных механизмов развития НМРЛ и могут найти применение в клинической практике.

«Наша работа демонстрирует важность междисциплинарного подхода в исследованиях онкологии и взаимодействия ученых из различных организаций, — добавляет Юлия Ефимова, доцент кафедры аналитической химии имени И.П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. – Совместные усилия специалистов в области биологии, химии и медицины позволили нам сделать важный шаг вперед в борьбе с этим тяжелым заболеванием».

Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии». Работа выполнена при поддержке Программы научных исследований 2023–2025.

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РТУ МИРЭА 24 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».