«Феромоны» любви: пермские ученые рассказали, как мы выбираем партнеров

Почему нас так сильно тянет к одним людям, а других мы почти не замечаем? Ответ может лежать в мире запахов и химических сигналов. Эксперт Пермского Политеха рассказала, как мы подаем друг другу сигналы с помощью запахов и особых веществ, почему кожа каждого человека имеет свой неповторимый аромат, как женщины распознают мужчин «для семьи» по капелькам пота, и есть ли эффект от кремов и парфюмов с афродизиаком.

Наш запах — это уникальная визитная карточка, обусловленная генами и «феромонами», выделяемыми железами внешней секреции. Подобно другим живым существам, мы используем их для химической коммуникации.

— Химическая коммуникация — одна из важнейших форм общения млекопитающих. Среди внешних стимулов, влияющих на поведение и физиологическое состояние животных и человека, выделяют комплекс особых химических сигналов: их можно назвать феромонами, хотя этот термин для людей не является устоявшимся. Эти вещества влияют на поведение, физиологическое состояние или развитие других особей того же вида, используются для привлечения партнеров, обозначения территории, сигнализации об опасности, поясняет — Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Секрет нашего индивидуального аромата кроется в группе генов, известных как главный комплекс гистосовместимости. Именно они кодируют молекулы, которые связываются с пептидами (короткими цепочками аминокислот) внутри клеток. Предполагается, что именно эти пептидные комплексы и их летучие компоненты составляют основу нашего неповторимого запаха. Различные варианты генов связывают всевозможные наборы пептидов, создавая неповторимые комбинации запахов. Связь между генами и ароматом тела может иметь эволюционное значение.

Определить партнера по запаху

Несмотря на то, что сознательный выбор партнера основывается на множестве социальных, культурных и психологических факторов, обонятельные сигналы и феромоны оказывают значительное, хотя зачастую и подсознательное, влияние на этот процесс.

По словам ученой, индивидуальный запах, кодируемый генами главного комплекса гистосовместимости, отражает наследственное разнообразие иммунной системы. Предполагается, что обоняние позволяет выбирать пару с генами, отличными от собственных, что теоретически приводит к появлению потомства с более устойчивой иммунной системой и снижает риск развития аутоиммунных заболеваний. Способность человека распознавать наличие инфекции посредством хемосигналов практически не изучена, однако современные исследования указывают на то, что люди могут диссоциировать запахи больных и здоровых людей. В большинстве случаев аромат больного человека характеризуется как нездоровый и неприятный, вызывающий отвращение.

Кроме того, по запаху пота женщины распознают у мужчин не только гормональный статус, но и психологические и поведенческие характеристики, что позволяет отличать мужчин, стремящихся к социальному успеху, от тех, кто ориентирован на создание семьи, об этом говорится в исследовании журнала «Биологические науки» 2015 года.

— Сегодня известно о существовании нескольких человеческих феромонов. Рассмотрим два мужских — андростенол и андростенон, которые химически близки к мужскому половому гормону тестостерону. Согласно психологическим экспериментам, андростенон влияет на женскую самооценку, настроение и восприятие мужской привлекательности. Исследования 2017 года также показывают, что компоненты пота, вероятно, содержащие феромоны, влияют на поведение. Предполагается, что генетические различия в главном комплексе гистосовместимости между партнерами коррелируют с взаимной симпатией.

МРТ подтверждает активацию обонятельной коры при вдыхании данных пептидов и возможность идентификации собственного запаха по этим компонентам, однако вопрос все же остается спорным, — рассказывает Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Кроме того, кемеровские ученые обнаружили, что присутствие женщины благотворно влияет на мужское здоровье, но только при условии, что женщина не находится в состоянии стресса. Как именно феромоны влияют на иммунитет, еще предстоит выяснить. Однако исследование запахов и феромонов показало, что мужчины, состоящие в постоянных отношениях, лучше чувствуют запахи и имеют более крепкое здоровье. Это может подтверждать идею о том, что моногамия и выбор подходящего партнера полезны для общего благополучия.

Как феромоны влияют на мозг и поведение?

Вопрос о том, как именно феромоны воздействуют на человеческий мозг, до сих пор остается открытым. Традиционно считалось, что их восприятие происходит через вомероназальный орган или «орган Якобсона», который расположен в области носовой перегородки. Однако его функциональность вызывает споры среди ученых.

Независимо от способа проникновения в мозг, молекулы феромонов взаимодействуют с определенными рецепторами, запуская каскад биохимических реакций в различных областях массива нервной ткани, отвечающих за эмоции, мотивацию и социальное взаимодействие. Среди наиболее значимых из них выделяются гипоталамус, миндалевидное тело и кора больших полушарий.

— Гипоталамус, небольшая, но важная область мозга, регулирующая основные функции организма, такие как половое поведение, аппетит, сон и эмоциональные реакции, является одной из ключевых мишеней для феромонов. Воздействуя на гипоталамус, особые молекулы могут влиять на наше сексуальное влечение и общую мотивацию. Амигдала, область, отвечающая за обработку эмоций, особенно страха и агрессии, также восприимчива к феромональным сигналам. Модулируя активность амигдалы, феромоны способны влиять на наше восприятие угрозы и уровень доверия к окружающим. Наконец, некоторые вещества воздействуют на кору больших полушарий, влияя на сложные когнитивные функции, такие как принятие решений и социальное взаимодействие, — рассказывает эксперт.

Парфюмы и кремы с феромонами

На рынке парфюмерной продукции представлены товары, которые позиционируются как «содержащие феромоны». Производители таких товаров утверждают, что их использование усиливает привлекательность для противоположного пола «на подсознательном уровне», действуя как афродизиак.

— Например, андростенол позиционируется как средство для раскрепощения и облегчения общения, а андростенон — как афродизиак. Однако эффективность таких духов научно не доказана. Большинство исследований носят предварительный характер, а эффект может быть обусловлен скорее самовнушением и уверенностью в себе, чем реальным воздействием летучих веществ. Стоит отметить, что многие молекулы растительного происхождения, такие как эфирные масла, оказывают более выраженное воздействие на физиологию и психику, влияя на симпатическую активность и вызывая активацию различных отделов мозга, не всегда связанных с феромональным воздействием, — говорит Екатерина Баньковская.

Факторы, снижающие чувствительность

Наряду с гормональными изменениями, связанными с половым созреванием, менструальным циклом, беременностью, менопаузой или эндокринными заболеваниями, которые влияют на структуру и функции мозга, отвечающие за обоняние, важную роль играет ранний опыт. Сенсорные впечатления, полученные в детстве, особенно в критические периоды развития, формируют «карту запахов» в мозге и связывают ароматы с эмоциями. Недостаток или избыток определенных запахов, а также негативные события, связанные с запахами в раннем возрасте, могут исказить восприятие феромонов в будущем.

— Эмоциональное состояние, стресс, мотивация и убеждения влияют на то, как мы чувствуем и воспринимаем эти летучие вещества. Внимание и ожидания могут изменять работу мозга при обработке запахов, влияя на чувство привлекательности или отвращения к определенным феромонам. Чистота воздуха и отсутствие посторонних запахов важны, так как загрязнения и другие ароматы могут скрывать или искажать феромональные сигналы, — добавляет Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 976 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.