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36 минут назад
Университет Лобачевского
12

Новая линия мышей от нейробиологов ННГУ поможет в борьбе с эпилепсией

4.4

Ученые НИИ нейронаук Университета Лобачевского получили новую линию мышей, имеющих мутацию в генетическом локусе, которая приводит к развитию эпилепсии. На основе анализа мутантных животных исследователи создали мышиную модель эпилепсии для изучения этой патологии у человека.

Университет Лобачевского
# #головноймозг
# мутации
# мыши
# нейробиология
# эпилепсия
мышь
Новая линия мышей от нейробиологов ННГУ поможет в борьбе с эпилепсией / © Пресс-служба ННГУ

«Модель позволяет в реальном времени отслеживать электрическую активность мозга мышей, изучать клеточные механизмы, идентифицировать и характеризовать молекулярные каскады, участвующие в развитии патологии. Это существенно облегчит исследование природы эпилептических припадков», – рассказал директор НИИ нейронаук ННГУ Алексей Бабаев.

Под действием звука в аудиогенной установке у животных фиксировался эпилептический ответ. Тестирование выявило 15 линий мышей, склонных к эпилепсии. Одну из линий мутантных мышей ученые назвали Socrates (Soc) – в честь знаменитого философа Сократа, страдавшего эпилепсией.
У мутантных Soc-мышей идентифицировали расположение генетического локуса с мутантной заменой одной из пары оснований ДНК, которая может служить причиной эпилептической активности.

Также ученые изучили строение коры и гиппокампа животных, оценили баланс возбуждения и торможения в мозге, кальциевую активность – показатель уровня функционального состояния нервной системы. Мышей протестировали на память, обучаемость и оценку эмоционального статуса. Новая эпилептическая модель впервые представлена в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.

«На 30 процентов эпилептиков известные на сегодняшний день лекарства не действуют. Мышиная модель поможет помочь в подборе новых веществ, способных снизить процент резистентности к препаратам от эпилепсии. Открытие нижегородских ученых приблизит нас к пониманию механизмов заболевания, от которого в мире страдают миллионы человек», – прокомментировал инициатор исследования, ведущий мировой специалист в области генетики развития мозга профессор Виктор Тарабыкин.

Нейробиологи ННГУ продолжают скрининг десятков линий мышей, выявляя мутации, приводящие к различным заболеваниям. Ученые ведут поиск нарушений опорно-двигательного аппарата, патологий иммунной, сердечно-сосудистой, периферической нервной систем и ЦНС. Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России.

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Университет Лобачевского
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Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# #головноймозг
# мутации
# мыши
# нейробиология
# эпилепсия
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# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
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