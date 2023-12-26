Новая линия мышей от нейробиологов ННГУ поможет в борьбе с эпилепсией

Ученые НИИ нейронаук Университета Лобачевского получили новую линию мышей, имеющих мутацию в генетическом локусе, которая приводит к развитию эпилепсии. На основе анализа мутантных животных исследователи создали мышиную модель эпилепсии для изучения этой патологии у человека.

«Модель позволяет в реальном времени отслеживать электрическую активность мозга мышей, изучать клеточные механизмы, идентифицировать и характеризовать молекулярные каскады, участвующие в развитии патологии. Это существенно облегчит исследование природы эпилептических припадков», – рассказал директор НИИ нейронаук ННГУ Алексей Бабаев.

Под действием звука в аудиогенной установке у животных фиксировался эпилептический ответ. Тестирование выявило 15 линий мышей, склонных к эпилепсии. Одну из линий мутантных мышей ученые назвали Socrates (Soc) – в честь знаменитого философа Сократа, страдавшего эпилепсией.

У мутантных Soc-мышей идентифицировали расположение генетического локуса с мутантной заменой одной из пары оснований ДНК, которая может служить причиной эпилептической активности.

Также ученые изучили строение коры и гиппокампа животных, оценили баланс возбуждения и торможения в мозге, кальциевую активность – показатель уровня функционального состояния нервной системы. Мышей протестировали на память, обучаемость и оценку эмоционального статуса. Новая эпилептическая модель впервые представлена в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.

«На 30 процентов эпилептиков известные на сегодняшний день лекарства не действуют. Мышиная модель поможет помочь в подборе новых веществ, способных снизить процент резистентности к препаратам от эпилепсии. Открытие нижегородских ученых приблизит нас к пониманию механизмов заболевания, от которого в мире страдают миллионы человек», – прокомментировал инициатор исследования, ведущий мировой специалист в области генетики развития мозга профессор Виктор Тарабыкин.

Нейробиологи ННГУ продолжают скрининг десятков линий мышей, выявляя мутации, приводящие к различным заболеваниям. Ученые ведут поиск нарушений опорно-двигательного аппарата, патологий иммунной, сердечно-сосудистой, периферической нервной систем и ЦНС. Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России.

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