Ученые объяснили, почему мигрень часто бывает в выходные дни
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
– Мигрень — это сильная головная боль пульсирующего характера, чаще с одной стороны, которая часто сопровождается ухудшением общего самочувствия, тошнотой и повышенной чувствительностью к раздражающим факторам. Обычно первые признаки проявляются в старшем подростковом возрасте. Некоторые люди страдают от них часто, до нескольких раз в неделю. У других заболевание проявляется лишь иногда: бывает, что между приступами проходит несколько лет, – рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова.
Принято считать, что это состояние возникает из-за солнечных вспышек, которые мы называем магнитными бурями. Действительно, это излучение достаточно интенсивное, чтобы нарушить атмосферный слой, где проходят сигналы связи и волны GPS, – ионосферу. Но пройти дальше 50 километров до Земли и физически воздействовать на людей оно не может. Соответственно, магнитные бури не являются первопричиной.
– Мигрень, возникающая при изменениях погоды, связана с психосоматической реакцией человека. Она появляется из-за нервного перенапряжения и сниженного адаптационного потенциала, то есть умения организма приспосабливаться к новым условиям. Когда климат меняется, это может подсознательно восприниматься как угроза, запуская механизмы тревоги. В результате возникает боль — реакция нервной системы на стресс, – объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
В целом, единственной причиной возникновения является перегрузка нервной системы. А уже сверху на этот фактор, который ослабляет организм, накладываются так называемые триггеры, раздражающие органы чувств. К ним относятся сырость или жара, открытое солнце, резкие запахи, духота, мигающий яркий свет и некоторые продукты, такие как красное вино и сыр.
Перенапряжение, галлюцинации, боль, облегчение: этапы приступа мигрени
По словам Валерия Литвинова, развитие приступа мигрени проходит следующим образом. Перевозбуждение серотонинергической системы, в которую в том числе входят ядра тройничного нерва ведет к повышению активности или деполяризации нейронов других систем мозга. Так как эти нейроны находятся в разных отделах коры головного мозга и могут отвечать за самые разные функции от достаточно простых (зрение, слух, обоняние), до более сложных и интегрированных – это приводит к появлению такого симптома как аура. Она встречается у 20% пациентов и проявляется в виде смены обоняния и вкуса, ощущения дежавю.
К самым необычным аурам относят металлический привкус во рту, звуковую галлюцинацию, при которой человек слышит целые музыкальные композиции, тактильную иллюзию, например, что какая-то часть тела стала огромной или изменила форму, нарушения речи и даже паралич. Интересно, что у каждого аура выражена по-своему, но, при этом, всегда проходит одинаково. То есть, если в первый в жизни приступ мигрени случилась слуховая галлюцинация, то так будет происходить практически каждый раз.
– После ауры расширяются сосуды мягкой мозговой оболочки, вызывая воспаление и пульсирующую боль. Это кульминационный и самый тяжелый этап мигрени. Приступ часто сопровождается тошнотой, рвотой, а заканчивается сном, после чего наступает облегчение, прилив сил и даже эйфория или, наоборот, усталость, разбитость и депрессия, – продолжает эксперт ПНИПУ.
Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал приступ мигрени?
Существует мнение, что каждый человек хоть раз в жизни испытывал такой приступ. Он мог проходить в урезанном варианте. Например, была только аура отдельно от головной боли или наоборот. Вероятно, люди просто не придавали этому большого значения.
– А вот развитие хронической мигрени связано как с генетической предрасположенностью, так и с особенностями реагирования на стресс, сформированными в раннем возрасте через детско-родительские отношения. У таких людей нарушены механизмы адаптации к нагрузкам: психоэмоциональное напряжение быстро достигает пика, а защита от него не срабатывает. Вместо поиска решения, принятия, юмора, переключения, обращения за поддержкой человек часто прибегает к подавлению эмоций. В результате разрядка происходит через приступ — активацию троичного нерва, что и приводит к головной боли, – отмечает Валерий Литвинов.
Интересно, что мигрень может проявляться даже у детей в виде эквивалентов — состояний, которые предшествуют классическим приступам. У младенцев это могут быть колики, не связанные с питанием. У детей постарше встречаются внезапные головокружения или абдоминальная мигрень (повторяющиеся боли в животе без органических причин). Эти симптомы часто не находят объяснения при стандартном обследовании. С возрастом они часто трансформируются в классический вид с аурой, головной болью, свето- и звукобоязнью. Однако даже при генетической предрасположенности важную роль играют такие факторы, как темперамент, условия воспитания и стрессоустойчивость, которые могут как провоцировать, так и смягчать проявление заболевания.
Кто чаще страдает от мигрени?
Лариса Волкова отметила, что эпизодическая мигрень встречается примерно у 1 из 5 женщин и у 1 из 15 мужчин. Такой большой разрыв связан с несколькими причинами. Первая из них – гормональные колебания. Изменения уровня эстрогенов во время менструального цикла, беременности и постменопаузы могут вызывать или усиливать ее проявления. А второй причиной является социально-психологический фактор. Женщины склонны к интенсивным переживаниям и наиболее подвержены хроническим стрессам.
Почему мигрень часто наступает в выходные?
Феномен «мигрени выходного дня» характерен не только для головной боли, но и для других синдромов, например, плечелопаточного периартроза. Часто бывает так, что человек напряженно работал в течение месяца, потом наконец то вышел в отпуск – и у него развилось какое-нибудь хроническое заболевание, хотя, казалось бы, организм в этот период должен отдыхать.
Валерий Литвинов объясняет: это связано с тем, что, когда наступают выходные, накопленное в течение недели нереализованное напряжение находит выход через соматизацию — преобразование избытка эмоций в физические симптомы. Таким образом, боль становится своеобразным клапаном сброса для непроработанного психологического стресса.
Чем мигрень отличается от обычной головной боли?
У мигрени и обычной головной боли есть три основных отличия. Во-первых, предрасположенность к мигрени может передаваться по наследству, тогда как обычная головная боль возникает только от перенапряжения организма. Во-вторых, привычная для всех давящая головная боль обусловлена перифирическим фактором – мышечным спазмом, а вот пульсирующая при мигрени связана с нарушением работы центральной нервной системы. И, в третьих, головная боль никогда не сопровождается аурой.
Сколько дней в месяц с мигренью и головной болью считаются нормой?
Головная боль классифицируется по частоте на эпизодическую — возникает менее 15 дней в месяц, и хроническую — более 15 дней в месяц или 180 дней в году.
Однако важно обращаться к врачу (неврологу или цефалгологу — специалисту по головным болям) даже при редких, но интенсивных приступах, особенно если они нарушают привычный ритм жизни, самостоятельный прием обезболивающих не приносит устойчивого эффекта или наблюдается тенденция к учащению приступов.
Валерий Литвинов предупреждает, что для мигрени критичным считается порог от четырех приступов в месяц. При такой частоте уже требуется подбор профилактической терапии, а не просто купирование симптомов. Хроническое состояние, так же больше 15 дней в месяц, опасно риском осложнений (например, мигренозного инсульта) и требует комплексного лечения, включая не только медикаменты, но и работу над сменой образа жизни и поведенческих реакций.
Некоторые люди каждый день просыпаются с головной болью
– Да, такие пациенты существуют. Обычно хронизация возникает из-за самолечения, устаревших схем терапии или нежелания обращаться за коррекцией лечения. Нередко добавляется вторичная выгода от болезни — когда симптомы становятся способом избегать социальной активности или ответственности. Современная медицина предлагает эффективные методы борьбы даже с хроническими формами. Для мигрени существуют триптаны и моноклональные антитела, блокирующие болевые механизмы. Проблема часто заключается не в неизлечимости боли, а в отсутствии мотивации у пациента к системному лечению. Современная терапия способна значительно уменьшить или полностью устранить симптомы, но требует активного участия самого человека, – делится ученый Пермского Политеха.
Зарядка для глаз, диета и эфирные масла: немедикаментозные способы борьбы с мигренью
Основным принципом управления самочувствием является налаженный режим. Своевременные приемы пищи, регулярные физические нагрузки, достаточное количество сна повышают устойчивость организма к стрессовым факторам.
Критически важно научиться избавляться от накопленного напряжения еще до того, как среагирует нервная система и начнется приступ боли. Освойте техники релаксации: медитацию, дыхательные упражнения. Найдите подходящий для вас спорт или другое хобби по душе, которое позволит выплескивать эмоции в позитивное русло.
– Для профилактики мигрени стоит исключить продукты-триггеры: выдержанные сыры, алкоголь (особенно красное вино), кофеин, шоколад, искусственные подсластители (аспартам), продукты с нитратами и избытком соли. Однако строгая диета требуется не всем — ключевым является выявление индивидуальных провокаторов методом пищевого дневника, – советует Лариса Волкова.
Отслеживайте и минимизируйте влияние других факторов: яркого света, резких запахов, гормональных колебаний (например, прием КОК) и изменений погоды. Регулярно расслабляйте глаза при помощи специальной гимнастики. А, если чувствуете нарастающее напряжение, приложите холодный компресс на шею и лоб, сделайте массаж висков, нанесите на них эфирное масло лаванды или мяты, переместитесь в тихое затемненное помещение.
Важно понимать: мигрень — это не приговор, а состояние, которое можно взять под контроль через изменение образа жизни, пищевых привычек и, главное — через преобразование своего отношения к стрессу и психологическим перегрузкам. Современная медицина предоставляет для этого все необходимые инструменты.
