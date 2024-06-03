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5 часов назад
Росатом
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В «Росатоме» создали технологию повторной переработки ценных металлов для литийионных аккумуляторов

4.5

Химики из госкорпорации «Росатом» разработали технологию, с помощью которой можно извлечь карбонат лития, сульфат кобальта и никель из отработанных литийионных аккумуляторов. Они также создали опытную установку, на которой получили партию товарной продукции высокого качества. Технология экономически эффективна и готова к внедрению в промышленном масштабе. По словам авторов разработки, их решение позволит оптимизировать затраты на производство электронной техники с использованием литийионных батарей (например, электромобилей) и повысит его экологичность.

Росатом
# кобальт
# литий
# литийионные аккумуляторы
# литийионные батареи
# никель
Получение ценных металлов из переработанных литий-ионных батарей / © Татьяна Швечихина, химико-технологический кластер научного дивизиона Росатома

Вторичными аккумуляторами называют источники тока, работоспособность которых после разрядки можно восстановить, зарядив их. Пример — литийионные батареи, число которых на рынке постоянно растет (их применяют, например, в производстве электромобилей). По оценкам экспертов, к 2030 году ежегодное количество электроэнергии, полученной с помощью литийионных батарей, в мире достигнет 3,5 тераватта в час, что превышает нынешний уровень более чем в три раза. Это касается и России, поскольку сегодня мы наблюдаем активное развитие электротранспорта и в нашей стране.

Однако утилизация литийионных аккумуляторов наносит вред окружающей среде, поэтому она должна быть экологичной. Но забота о природе не единственное, что движет научной мыслью в сфере грамотной переработки таких батарей, ведь их использование открывает уникальные возможности для бизнеса. Из отработанных аккумуляторов можно извлечь ценные металлы, запасы которых на планете весьма ограничены. Среди них: кобальт, литий и никель. Добыть их из старых батарей можно путем гидрометаллургической переработки.

Ученые из химико-технологического кластера научного дивизиона «Росатома», в который входят АО «Гиредмет имени Н. П. Сажина» и АО «ВНИИХТ имени Б. Н. Ласкорина», создали такую технологию. Работу провели в рамках единого отраслевого тематического плана госкорпорации «Росатом».

Исследователи получили карбонат лития, а затем в лаборатории подтвердили эффективность своей разработки: чистота химического материала составила 99,5 процента. Этот уровень качества подходит для создания новых батарей. Получить чистые кобальт и никель из отработанных литийионных аккумуляторов оказалось сложнее. Поэтому ученые собрали и ввели в эксплуатацию так называемое экстракционное оборудование — оно содержит 88 ступеней очистки. С его помощью исследователям удалось получить соли цветных металлов, обладающие высокой чистотой — то, что нужно для продуктов, полностью готовых к рыночной реализации.

Получение ценных металлов из переработанных литий-ионных батарей / © Татьяна Швечихина, химико-технологический кластер научного дивизиона Росатома

Аппаратура технологической лаборатории, созданная российскими учеными, позволит проводить и новые научные исследования, посвященные излечению близких по свойствам элементов.

«Мы добились отличного результата при извлечении, разделении и очистке ценных цветных и редких металлов из отработанных литийионных аккумуляторов и не исключаем еще более впечатляющих результатов по разделению и глубокой очистке близких по свойствам элементов в будущих работах», — рассказала Ольга Юрасова, начальник лаборатории химико-технологического кластера «Росатома».

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Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# кобальт
# литий
# литийионные аккумуляторы
# литийионные батареи
# никель
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Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.

Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
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Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.

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Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.

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