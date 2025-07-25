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Эмоции человека определили по изменениям температуры кожи
Ученые Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, что эмоциональные состояния человека можно диагностировать по изменениям температуры кожи. Наиболее информативной оказалась область груди.
Исследование опубликовано в журнале American Journal of Physiology — Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. Исследование вносит вклад в решение одной из ключевых проблем современной психологии: как различить универсальные эмоции — радость, страх, гнев, отвращение, печаль и удивление — по физиологическим показателям. До сих пор большинство методов фиксировали лишь общий уровень возбуждения, не позволяя с уверенностью судить о характере переживаний.
«Люди не говорят: «Я в возбужденном состоянии», они говорят: «Я злюсь» или: «Мне страшно». Для психолога, психотерапевта, психофизиолога принципиально важно отличать эти состояния», — объясняет один из авторов статьи, руководитель Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Владимир Косоногов.
В эксперименте участвовали 40 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет. Участникам показывали изображения из Международной базы эмоциональных стимулов, вызывающие шесть базовых эмоций (гнев, отвращение, страх, радость, грусть, удивление), а также нейтральные кадры. Во время просмотра на теле испытуемых измерялась температура в четырех точках: на плече, горле, груди и виске. Дополнительно фиксировалась частота сердечных сокращений (по ЭКГ) и кожно-гальваническая реакция (по датчикам на пальцах). Это позволило контролировать уровень физиологического возбуждения и отсеивать сопутствующие эффекты.
Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург пришли к выводу, что температура каждой зоны имеет особый паттерн реакций на эмоциональные стимулы. Наиболее чувствительной оказалась область груди. Температура в груди возрастала сильнее, чем на плече, горле или виске, причем особенно заметно это происходило при страхе, удивлении и радости. Гнев или отвращение не дали выраженного термального отклика.
Исследователи отмечают, что температурные изменения в разных точках тела не были связаны между собой. Они не коррелировали, то есть тело реагировало на эмоции не как единое целое, а зонами, каждая из которых могла отвечать по-своему.
«Если раньше считалось, что эмоция вызывает общее возбуждение по всему телу, то наши данные говорят об обратном. Разные участки тела никак между собой не связаны в этом смысле», — отмечает Владимир Косоногов.
По мнению исследователей, в клинической психологии новый метод распознавания эмоций будет полезен при работе с психосоматическими расстройствами. Маркетологи смогут лучше понимать эмоциональные реакции покупателей на товары и рекламу. В образовании простые датчики температуры найдут применение для мониторинга эмоционального состояния учеников. «Энцефалограф в школу не принесешь, а датчики температуры — дешевые, простые, легко крепятся», — подчеркивает исследователь.
Команда Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург планирует развивать технологию, увеличивая количество датчиков и комбинируя температурные измерения с другими физиологическими показателями. Температура кожи как маркер эмоциональных состояний может стать основой для создания простых и доступных систем мониторинга базовых эмоций.
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