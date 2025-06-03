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22 минуты назад
НовГУ
37

Создана 3D-модель усадьбы XIV века в Старой Руссе

4.5

В НовГУ с помощью 3D-моделирования реконструировали усадьбу, открытую на Пятницком раскопе в Старой Руссе в 2014 году. Работа поможет ученым восстанавливать облик средневекового города.

НовГУ
# 3D-модели
# археологи
# раскопки
# Старая Русса
# усадьба
3D-модель усадьбы XIV века в Старой Руссе / © Иван Разживин, пресс-служба НовГУ

Студент кафедры истории России и археологии НовГУ Иван Разживин с помощью 3D-моделирования выполнил реконструкцию усадьбы «Б», открытой на Пятницком раскопе в Старой Руссе в 2014 году.

Трехмерная модель усадьбы создавалась на основании отчетов Старорусской археологической экспедиции НовГУ. В документах с помощью чертежей были зафиксированы остатки деревянных сооружений: срубов, столбовых конструкций, частокола, вымосток. Также использовался широкий спектр этнографических и изобразительных источников.

Автор планирует использовать модель для популяризации тематики средневекового деревянного зодчества. Модель можно экспонировать онлайн, интегрировать в видеоигры или интерактивные музейные сцены, где возможно присутствовать виртуально.

Как отмечает автор, часть данных требует дальнейшего изучения. Например, пока не установлено, сколько этажей было во владельческом срубе «ПС-5» — самом большом жилом помещении, где, вероятно, жил хозяин усадьбы. Сохранились два венца сруба размерами 5,5 на 5,7 метра, верхний венец был сильно деформирован, имел следы пожара. Внутри сруба сохранились остатки столбового опечка — основания, на котором стояла печь, развал самой печи, представленный россыпью камней и прослойкой глины, и несколько обгорелых половиц.

— В 3D-модели я в итоге показываю данный сруб как одноэтажный, — рассказал студент. — Чтобы получить достоверные свидетельства обратного, нужно дальнейшее изучение темы. Сейчас существует, в целом, проблема восстановления облика средневекового города. Если я смогу доказать двухэтажность этого сруба, на этот факт можно будет опираться при реконструкции других срубов конца XIV века.

По умолчанию, среди археологов принято считать любую обнаруженную постройку одноэтажной, пока не доказано обратное. У данного сруба есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать, что он имел два этажа.

— Усадьба, на которой находится владельческий сруб, который мы рассматриваем, относится к концу XIV века, — пояснил Иван Разживин. — В этот период в Новгороде, который оказывал большое культурное влияние на Старую Руссу, развивается двухэтажное строительство. Срубы начинают ставить на подклет — это первый этаж, который часто отводился под хозяйственные нужды. Кроме того, среди домов XIV века на усадьбе «Б» уже был один — достоверно двухэтажный, и еще два, для которых существует такая вероятность. Эти три сруба стояли на месте «ПС-5» примерно за 25, 60 и 80 лет до него. Следовательно, владельцы усадьбы уже были знакомы с традицией высокого строения. Было бы странно, если бы к концу века произошел «регресс» к одноэтажным строениям.

Как отметил исследователь, в течение XIV века усадьба бурно развивалась и богатела. В тот период она была плотно застроена — и это еще один аргумент в пользу того, что дома были двухэтажными: плотная застройка вынуждает увеличивать полезную площадь, что типично для всех городов.

В то же время, Иван Разживин подчеркнул, что наличие второго этажа у сруба остается лишь предположением, так как все имеющиеся доказательства — косвенные.

Работа над 3D-моделью усадьбы будет продолжена. Доклад был представлен на заседании секции студентов «Археология и средневековая история России» в рамках «Дней науки и инноваций НовГУ». Научный руководитель работы — заведующая кафедрой истории России и археологии, руководитель Старорусской археологической экспедиции НовГУ, кандидат исторических наук Елена Торопова.

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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
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НовГУ
# 3D-модели
# археологи
# раскопки
# Старая Русса
# усадьба
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