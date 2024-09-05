В МИСИС создали прототип дрона-курьера

Магистрант НИТУ МИСИС Марк Неволин разработал прототип квадрокоптера, который в перспективе сможет доставлять небольшие грузы до двух килограммов в городских пределах. Благодаря легковесной конструкции и простоте сборки дрон можно модифицировать под нужды заказчика: геодезию, аэрофотосъемку, поисково-спасательные операции и сельское хозяйство.

Как отмечает Марк Неволин, толчком для создания прототипа послужил возросший спрос на БПЛА для перевозки малых посылок, а также развитие электронной коммерции и онлайн торговли в условиях городской застройки и транспортных пробок. Подобные устройства уже широко применяются в картографии, логистике и службах спасения.

«Разработка решений, которые позволят организовать рентабельное производство беспилотных летательных аппаратов для внутреннего рынка, сегодня стоит особенно остро. Нашему студенту в рамках дипломной работы удалось создать прототип квадрокоптера, у которого есть перспективы развития и доработки до полезного применения. Вообще, ребята из Студенческого конструкторского бюро регулярно находятся на связи с представителями бизнес-партнеров вуза по разным проектам, знают их потребности и отрабатывают инженерные решения под текущие нужды рынка, чтобы после получения диплома применить свои компетенции», — поделился заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов.

Сердце аппарата — полетный контроллер, который отвечает за распределение сигналов, поступающих от моторов и видео передатчика. Наряду со встроенным GPS, компасом и гироскопом он обеспечивает маневренность аппарата в воздухе и позволяет точно ориентироваться в пространстве.

«Этот проект может быть интересен для развития логистики и транспортной отрасли, так как он обеспечивает более эффективное и экономичное решение для перевозки грузов небольших размеров. Такой БПЛА может использоваться для доставки медицинских препаратов, пищевых продуктов, документов и других товаров с минимальными затратами времени и ресурсов», — поделился Марк Неволин.

При интересе и инвестициях со стороны бизнеса, аппарат сможет удовлетворить потребности российских предпринимателей в доступных и эффективных беспилотных системах. При доведении до серийного производства, стоимость дрона будет гораздо ниже, чем у аналогов, изготовленных с применением более дорогих деталей и сложных производственных процессов. Низкая цена возможна благодаря доступным компонентам — литий-полимерным батареям, бесщеточному электродвигателю и регуляторам оборотов. Корпус печатается из полилактида на 3D-принтере.

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НИТУ МИСИС 60 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.