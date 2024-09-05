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В МИСИС создали прототип дрона-курьера
Магистрант НИТУ МИСИС Марк Неволин разработал прототип квадрокоптера, который в перспективе сможет доставлять небольшие грузы до двух килограммов в городских пределах. Благодаря легковесной конструкции и простоте сборки дрон можно модифицировать под нужды заказчика: геодезию, аэрофотосъемку, поисково-спасательные операции и сельское хозяйство.
Как отмечает Марк Неволин, толчком для создания прототипа послужил возросший спрос на БПЛА для перевозки малых посылок, а также развитие электронной коммерции и онлайн торговли в условиях городской застройки и транспортных пробок. Подобные устройства уже широко применяются в картографии, логистике и службах спасения.
«Разработка решений, которые позволят организовать рентабельное производство беспилотных летательных аппаратов для внутреннего рынка, сегодня стоит особенно остро. Нашему студенту в рамках дипломной работы удалось создать прототип квадрокоптера, у которого есть перспективы развития и доработки до полезного применения. Вообще, ребята из Студенческого конструкторского бюро регулярно находятся на связи с представителями бизнес-партнеров вуза по разным проектам, знают их потребности и отрабатывают инженерные решения под текущие нужды рынка, чтобы после получения диплома применить свои компетенции», — поделился заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов.
Сердце аппарата — полетный контроллер, который отвечает за распределение сигналов, поступающих от моторов и видео передатчика. Наряду со встроенным GPS, компасом и гироскопом он обеспечивает маневренность аппарата в воздухе и позволяет точно ориентироваться в пространстве.
«Этот проект может быть интересен для развития логистики и транспортной отрасли, так как он обеспечивает более эффективное и экономичное решение для перевозки грузов небольших размеров. Такой БПЛА может использоваться для доставки медицинских препаратов, пищевых продуктов, документов и других товаров с минимальными затратами времени и ресурсов», — поделился Марк Неволин.
При интересе и инвестициях со стороны бизнеса, аппарат сможет удовлетворить потребности российских предпринимателей в доступных и эффективных беспилотных системах. При доведении до серийного производства, стоимость дрона будет гораздо ниже, чем у аналогов, изготовленных с применением более дорогих деталей и сложных производственных процессов. Низкая цена возможна благодаря доступным компонентам — литий-полимерным батареям, бесщеточному электродвигателю и регуляторам оборотов. Корпус печатается из полилактида на 3D-принтере.
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