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«Гамбургер счастья»: эксперты Пермского Политеха рассказали, почему мы любим фастфуд
По последним данным ВЦИОМ, шесть из десяти россиян с разной периодичностью бывают в заведениях быстрого питания, и за 15 лет этот показатель вырос двукратно. Особым спросом фастфуд пользуется у молодежи — почти каждый третий зумер и младший миллениал употребляет вредную пищу раз в неделю и чаще. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему нашему мозгу нравится картофель фри, а гамбургер ассоциируется со «счастьем», как вредная еда портит зубы и вызывает прыщи, а газировка заставляет съедать больше, а также почему наши гены мутируют из-за жареной во фритюре еде.
Почему мозгу нравится фастфуд?
Фастфудом называют любое блюдо, которое не требует длительного приготовления. К нему относятся бургеры, картофель фри, гамбургеры, чипсы, хот-доги, пицца, шаурма, разные виды лапши, крок-месье (горячий бутерброд с ветчиной, сыром и яйцами), буррито, тако, фахитос и начос, а также блины и пирожки, то есть то, что можно съесть быстро, на ходу, почти не отвлекаясь от дел.
Практически все эти вредные и популярные продукты содержат усилители вкуса, которые возбуждают рецепторы на всей поверхности языка, в результате чего человек начинает тонко ощущать оттенки вкуса (кислый, горький, сладкий и соленый). В результате усиливается удовольствие от поедания фастфуда, такая еда становится для человека более предпочтительной, несмотря на то, что ему хорошо известны негативные последствия употребления нездоровой пищи.
— Когда человек съедает вкусную и калорийную еду, выделяется нейромедиатор дофамин, который формирует ощущение удовольствия, счастья. Его выработке способствует сочетание сладкого и жирного, которым и изобилует фастфуд. Получается двойной эффект, — рассказывает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Привыкание возникает быстро
— Когда мозг снова захочет получить много удовольствия, он вспомнит, каким был источник положительных эмоций в прошлый раз. При постоянном получении счастья от конкретных продуктов возникает пищевая зависимость. Ее формированию способствуют жирные и углеводные продукты с насыщенным вкусом: картофель фри, гамбургеры, сосиски, соусы, чипсы, сухарики, — говорит Екатерина Баньковская.
Социально-экономический статус тоже связан с растущим потреблением вредной еды. Психологическая зависимость от ресторанов быстрого питания проявляется даже в том, что дети с избыточным весом гораздо чаще узнают логотипы закусочных, чем товарные знаки других, более здоровых продуктов.
— Здесь важно подчеркнуть, что потребление фастфуда — это не просто норма пищевого поведения, это социальный стандарт, показатель уровня материального достатка и социальных притязаний. Если я могу позволить себе проводить время в ресторане быстрого питания с друзьями, семьей, ходить туда в обеденный перерыв или заказывать еду на ужин, значит, я ничем не хуже остальных людей. Этот факт в моих собственных глазах и в глазах окружающих делает меня «обычным, нормальным» человеком, частью общества, — утверждает Эдуард Кощеев, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.
Эдуард Кощеев указывают на то, что фастфуд стал не только способом быстрого питания, но и своего рода символом современного образа жизни, жизни современного горожанина, для которой характерны высокая занятость и постоянное движение.
Газированные напитки заставляют есть больше
Многие люди любят пить прохладительные напитки, не задумываясь о количестве сахара, которое в них содержится. В одном таком стакане шипучей воды может быть более пяти ложек песка, а в бутылке — полный стакан.
Например, в одной банке кока-колы — семь чайных ложек сахара, в банке Red Bull — 7,5, в стакане лимонада — 5,5, а в кружке горячего шоколада — 4,5.
— Главная проблема в том, что наиболее популярным дополнением к фастфуду, такому как гамбургеры и хот-доги, являются сладкие газировки. Когда после употребления жирной пищи в желудок попадает холодный напиток, жир становится густым, что затрудняет его переваривание. Кроме того, газированные лимонады могут провоцировать такие серьезные заболевания, как сгущение крови, повышение уровня гемоглобина, а также образование тромбов, — рассказывает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Жареная во фритюре еда вызывает мутацию генов
Мало кто знает, что регулярное употребление фастфуда может привести к развитию онкологических заболеваний и даже бесплодию. Эти серьезные последствия провоцирует вещество под названием акриламид, который образуется в пищевых продуктах, в том числе в картофеле, приготовленном во фритюре, при нагревании крахмалистых продуктов при температуре выше 120 Цельсия.
— Шведские ученые доказали, что в картофельных чипсах содержание этого канцерогена превышает максимально допустимую норму в 500 раз, а в картофеле фри — в 100 раз. При этом разрешенный уровень попадания акриламида в организм человека составляет всего один микрограмм в день, однако употребление всего два грамма картофеля фри или 0,5 грамма чипсов уже превышает эту норму, — поясняет эксперт Пермского Политеха Екатерина Банковская.
Исследования Международного агентства по изучению рака показали, что акриламид вызывает мутации генов и способствует образованию злокачественных опухолей желудка, наносит вред центральной и периферической нервной системе.
Кроме того, употребление продуктов быстрого питания, богатых трансжирами, приводит к повышению уровня холестерина в крови, что может увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
Количество соли в фастфуде превышает нормы
В состав продуктов промышленного производства, таких как сосиски, бекон, колбаса, наггетсы, картофель фри, входит большое количество поваренной соли. А когда в процессе еды к ним добавляют еще и порцию кетчупа или сырного соуса, то уже за один прием пищи количество соли превышает суточную норму, которая составляет примерно 4-5 грамма.
— Например, в блюдах из курицы содержится 1,6 грамма соли на 100 граммов порции, а в куриных наггетсах — от 0,6 до 1,5 граммов на 100 грамм. Особо следует отметить высокую концентрацию соли в сыре, который часто используется в бургерах. Избыток натрия, используемого в продуктах быстрого питания, удерживает воду в организме и приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая отеки и повышение артериального давления. Кроме того, избыток натрия увеличивает риск развития рака желудка и заболеваний почек, в том числе может способствовать образованию в них камней, — отмечает Екатерина Баньковская.
Любители фастфуда чаще сталкиваются с депрессиями, прыщами и ожирением
Причина такого пагубного воздействия заключается в составе высококалорийных блюд, перенасыщенных жирами. Например, порция картофеля фри содержит 3000 калорий и 217 граммов жира, а человеку в среднем требуется всего 2000–2500 калорий и 65 граммов жира в день. Фастфуд содержит много сахара, жиров, соли, консервантов, мало полезных веществ, витаминов, растительных волокон. Поэтому у людей, часто питающихся продуктами быстрого приготовления, возникают проблемы с избыточным весом, а также гастрит и язва желудка.
Недавнее исследование, опубликованное в одном из американских журналов, показало, что люди, выбирающие такую пищу, на 50 процентов более склонны к развитию депрессии, чем те, кто питается обычной домашней едой. А в подавленном состоянии человек часто склонен употреблять больше сладостей, булочек и газировки, чтобы поднять себе настроение. Так появляется замкнутый круг.
— Кроме того, поедание продуктов быстрого приготовления провоцирует появление акне и экземы. Это связано с огромным количеством быстрых углеводов в составе. Еще содержание большого натрия повышает риск развития остеопороза (тонких, хрупких костей), — поясняет Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
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