В ТюмГУ проанализировали декарбонизацию угольной промышленности Кузбасса

Ученый Антропошколы СоцГум ТюмГУ рассмотрела вопросы развития угольной промышленности в условиях нарастающего мирового тренда по декарбонизации экономик и реконфигурации энергетических рынков. Проанализировав данные, специалист пришла к выводу, что правительство России рассматривает угольную отрасль как экономический актив и стремится защитить ее от рисков и угроз, сформулированных как «декарбонизация западного типа».

Несмотря на рост спроса и цен на уголь, процессы упадка угольной отрасли в том виде, в каком она существует сейчас, носят необратимый характер. Верно и то, что уголь не исчезнет из экономик стран в ближайшие десятилетия.

В последние десять лет уголь все чаще появляется в дискурсе энергетического перехода к зеленой энергетике и справедливого перехода, которые взаимосвязаны. Справедливый переход (just transition) – это концепция, разработанная международным профсоюзным движением для охвата ряда социальных мер, необходимых для защиты прав работников и обеспечения их средствами к существованию при переходе экономики к устойчивому производству, в первую очередь для борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия.

За ликвидацией наиболее загрязняющих производителей энергии – угольных электростанций – следуют социально-экономические проблемы: люди теряют работу и экономическую базу для жизни, происходит исход населения из городов и других населенных пунктов, экономическая жизнь которых основывалась на деятельности, связанной с углем.

Угольная промышленность – часть повестки, широко распространенной во многих странах и связанной с изменением климата и стремлением к декарбонизации экономики. Варианты государственной политики могут быть различными: реструктурировать угольную промышленность, внедряя технологии «чистого угля», свернуть угольную промышленность (как это случилось во многих европейских странах), реализовывать инерционный сценарий, не предпринимая никаких мер или обеспечивая меры по защите отрасли от негативного влияния мировых трендов. Другими словами, государство может стабилизировать и сохранить угольную промышленность или подтолкнуть и стимулировать ее трансформацию.

Статья «Угольная промышленность Кузбасса: социально-политическое измерение» Ольги Устюжанцевой (Антропошкола СоцГум ТюмГУ) вышла в журнале «Вестник Томского государственного университета. История».

Угольная промышленность Кузбасса рассмотрена через призму политических и стратегических документов, определяющих федеральную (промышленную / угольную, энергетическую и климатическую) и региональную политику (по развитию региона и по развитию угольной отрасли, социальную политику).

Статья структурирована следующим образом: сначала дан отраслевой контекст угольной промышленности в целом по России, включая структуру отрасли, экономику и участие в социальных, экономических и политических процессах страны; затем рассматривается социальное и политическое позиционирование Кемеровской области как угледобывающего региона.

Проанализировав данные, Ольга Устюжанцева пришла к выводу, что правительство России рассматривает угольную отрасль как экономический актив и стремится защитить ее от рисков и угроз, сформулированных как «декарбонизация западного типа».

Правительство создает защитную нишу для противодействия внешнему давлению на развитие отрасли, предоставляя доступ к финансовым ресурсам и альтернативным рынкам. Угольная промышленность также переживает «внутренний» спад, спровоцированный особенностями ее энергетического баланса (доступность дешевого газа) и расположением крупных запасов угля, удаленных от потребителей внутри страны и за ее пределами.

Чтобы справиться с этой тенденцией, правительство вводит меры по повышению эффективности отрасли и пространственной диверсификации добычи угля. Усилия по контролю и улучшению экологических показателей угольной промышленности (как в энергетическом секторе, так и в горнодобывающей промышленности) путем внедрения наиболее доступных технологий (НДТ) находятся в зачаточном состоянии, причина чему – подчинение экологической повестки экономической эффективности.

Это также объясняет продуманное разделение климатической повестки и мер по развитию угольной промышленности. Можно утверждать, что государство – основной драйвер стабилизации угольного режима в стране. Кузбасс, имея долгую «угольную» историю и глубокое укоренение угольной промышленности в политике, экономике и социальной жизни региона, находится в особенно уязвимом положении, связанном, во-первых, с глобальными трендами декарбонизации, а во-вторых, с внутренней политикой государства по пространственной диверсификации угледобычи, решая через это проблему удаленности добычи угля от перспективных рынков сбыта Азии.

Программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» – попытка диверсификации экономики региона, ответ на существующие вызовы, который, тем не менее, сохраняет и укрепляет позиционирование Кузбасса как угольного региона. Исследование выполнено при поддержке гранта правительства России.

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ТюмГУ 282 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.