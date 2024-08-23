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В МПСУ показали, что у подростков из колледжей есть проблемы с общением
Исследование МПСУ показало нестабильный характер межличностных отношений подростков, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. В силу особенностей возраста у студентов есть определенные проблемы с коммуникацией, вызванные наличием эмоциональных барьеров и значительной степенью агрессивности у некоторых из них.
Кроме того, нередко наблюдаются расхождения между потребностью студентов в общении и внутренней готовностью, наличием определенных качеств и свойств личности, способствующих установлению позитивных взаимоотношений. Такое состояние дискомфорта и высокого нервно-психического напряжения мешает свободной реализации творческого потенциала подростков в процессе обучения и формированию важных личностных качеств.
Все больше и больше школьников выбирают колледж в качестве траектории учебы и профессионального развития. С психологической точки зрения такая смена учебного заведения представляет собой системный, двусторонний, поэтапный процесс активного приспособления подростка к условиям иной образовательной среды, выражающийся в формировании и развитии когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей.
Подростковый возраст — ответственный и важный этап и далеко не у каждого он протекает гладко. Группа колледжа — некая модель социума, микромир, адаптация к которому имеет большое значение. Общение внутри него для подростка становится наиболее важным элементом самоактуализации и самоопределения, формирования уверенной жизненной позиции, мировозренческих установок.
В ходе исследования МПСУ Сафронова Инна под руководством кандидата психологических наук, доцента Корж Елены изучила особенности межличностного общения среди двух групп московского колледжа, общей численностью 40 человек. Оно проводилось с использованием шести диагностических методик, направленных на оценку коммуникативных, эмоциональных, эмпатичных качеств и сплоченности группы.
В результате исследования было выявлено, что для ряда подростков, выбравших доминирующую позицию, остается проблемой установление позитивных отношений с одногруппниками. Для другой сопоставимой по размеру части, наоборот, характерна чрезмерно дружелюбная установка, являющаяся предпосылкой для подчинения и согласия с партнерами по общению в любых ситуациях.
В результате, коммуникативные навыки первокурсников колледжа находились на среднем и низком уровнях. Это связано с преобладанием в группах одновременно зависимого (35-40 процентов) и агрессивного (35-40 процентов) типов поведения, поскольку обе позиции негативно сказываются на восприятии человека окружающими и способствуют возникновению сложностей в коммуникации.
Кроме того, на установление позитивных межличностных отношений влияет проявление эмпатии, по которой в среднем по обеим группам исследуемых студентов были получены низкие результаты. При этом наименее выражен был компонент рациональности эмпатических свойств. Тогда как способность к проникновенному общению, созданию доверительной атмосферы и эмоциональный компонент находился на среднем уровне.
Уровень эмоционального общения студентов колледжа нередко отличался нестабильностью и противоречивостью по причине наличия барьеров, связанных с негибкостью эмоций и неумением управлять ими в разных ситуациях. Также большинство подростков оценили уровень сплоченности группы как низкий или ниже среднего. Этот показатель оказывает решающую роль не только в организации межличностного общения, но и в реализации образовательных и воспитательных целей учебного заведения.
Описанные проблемы создают затруднения в организации групповой работы, что вносит дополнительные сложности в реализацию учебного процесса. Поэтому одна из важнейших педагогических задач любого колледжа — работа со студентами первого курса, направленная на более быстрое и успешное освоение ими новой роли, а также адаптацию к новой системе обучения и социальных отношений.
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