Ученые рассказали, как советские кибернетики пытались «смоделировать» любовь

Исследователи из ВШЭ и МФТИ изучили историю дебатов вокруг технологии машинного поиска романтического партнера — «электронной свахи», а также проанализировали проблемы семейно-брачных отношений в позднем СССР.

Результаты исследований опубликованы в журнале Technology and Language. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью учатся, работают, находят друзей, а если повезет, и свою половинку. Появились социальные сети в современном их понимании около 20 лет назад. Между тем вопрос моделирования счастливой семейной пары электронно-вычислительными машинами волновал ученых с конца 1960-х годов.

К этому времени одиночество заново открывалось демографами, психологами, социологами и даже кибернетиками. В общество пришло понимание, что эта проблема не зависит от типа его устройства. Среди одиноких и оттого чувствующих себя несчастными были граждане и капиталистических держав, и стран социалистического лагеря.

По обе стороны «железного занавеса» в борьбу за семейные узы включились органы власти. Их беспокоило снижение рождаемости, поскольку увеличение численности населения пожилого возраста приведет к изменениям в системе организации труда. Такое развитие событий было вполне ожидаемо, так как мировоззренческие концепции тех лет приветствовали вмешательство государства в личную жизнь.

У лиц, не имеющих семьи, как правило, напряженный ритм жизни и нет времени на поиск партнера. По указанным причинам во второй половине XX века в Чехословакии набирают популярность службы знакомств. Там желающие вступить в брак в ходе консультации с психологом заполняли специальные анкеты, характеризующие ищущего человека и искомого. На основании результатов анкетирования составлялась картотека, используя которую, ЭВМ подбирала подходящих кандидатов.

С машинным подбором партнера экспериментировали также студенты США и Японии, но в нашей стране многих воодушевил опыт дружественной республики, описанный в 1967 году Мирославой Ректорисовой на страницах «Литературной газеты». Исследования социолога Владимира Шляпентоха показали, что у жителей больших городов, имеющих высшее образование, высокий уровень доверия к новому способу знакомства с противоположным полом.

Одинокие люди безоглядно верили в техническое решение их проблемы, хотя так называемая «электронная сваха» пока существовала только на бумаге и относилась к спекулятивным, то есть не проверенным на практике технологиям. Несмотря на поддержку со стороны известных ученых и общественных деятелей, включая лидера советских кибернетиков Акселя Берга, для открытия служб знакомств требовалось содействие коммунистической партии Советского Союза.

Любопытно, что взгляды советских и американских ученых шли вразрез. Создатель первого чат-бота и теоретик искусственного интеллекта Йозеф Вейценбаум утверждал, что компьютеры консервируют отношения между людьми. Хотя и он отмечал удивительное желание социума: делегировать технике обязанности, в процесс выполнения которых, казалось бы, надо вкладывать душу.

«Мы проанализировали историю проектирования «электронной свахи» и установили, что в проблематизации семейно-брачных отношений в позднем СССР имело место технократическое смещение», — говорит Михаил Зимирев, инженер Центра междисциплинарных исследований МФТИ.

В ходе дискуссии вокруг «электронной свахи» обозначились два идейных лагеря: технопессимисты и технооптимисты. Популяризатор кибернетики Виктор Пекелис положительно оценивал прогностические способности машин при выборе спутника жизни и мечтал об открытии кибернетических центров исследований межличностных отношений. Математический лингвист Юрий Шрейдер, напротив, сомневался в возможности смоделировать любовные отношения и выступил с едкой критикой в адрес Виктора Пекелиса. Он язвительно интересовался: будут ли кибернетики загружать в свои машины миф Платона о «разделенных половинках» или найдут что-нибудь посовременнее.

Сексопатолог Павел Посвянский и писатель Николай Атаров вообще не допускали использования ЭВМ в процессе поиска партнера. Иначе индивидуумы будут лишены опыта неудач, который, по их мнению, необходим в семейной жизни.

В 1971 году неформальным запретом со стороны властей закончился первый этап обсуждения «электронной свахи». Всех его участников обвинили в нарушении социалистических норм морали.

Вновь о применении разработок кибернетиков для моделирования семейного счастья в 1975 году заговорил старший научный сотрудник НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР Александр Меликсетян. Он проанализировал опыт других стран и пришел к выводу, что вероятность создать крепкий союз выше у кандидатов, подобранных машиной, чем у случайно встретившихся. Главным критерием успешного вступления в брак Александр Меликсетян считал психологическую совместимость мужчины и женщины.

«Подходы инженерной психологии, особенно ее космического направления, изучавшего вопросы совместимости людей в рабочих коллективах и замкнутых пространствах, нашли применение в сфере поиска романтического партнера», — поясняет Михаил Кулагин, аспирант Школы исторических наук НИУ ВШЭ.

В последнее десятилетие существования СССР услуги «электронной свахи» все-таки стали доступны, но не для всех. «Электронная советчица» появилась в службах знакомств крупных городов. Вследствие этого обнажилась проблема регионального неравенства. Жители малых населенных пунктов были лишены доступа к новой технике.

Прогресс не стоит на месте. В наши дни психологи и другие специалисты социально-гуманитарного направления активно используют программное обеспечение в своей профессиональной деятельности. В поисках любви одинокие люди по-прежнему надеются на достижения науки: тогда — кибернетики, сейчас — информатики. Тем не менее вопрос, обсуждавшийся в «Литературной газете» конца 1960-х годов, остается актуальным. Не утихают ожесточенные дискуссии о последствиях проникновения технологий во все сферы, включая приватные. Размышления по этому поводу позволяют оценить допустимые пределы экспертного вмешательства в личную жизнь, по-новому взглянуть на трансформацию института семьи и предвидеть дальнейшие тенденции его развития.

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