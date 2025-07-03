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ПНИПУ
21

Фитокомпозиция из растений от пермских ученых помогла диабетикам

❋ 4.6

Сахарный диабет — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, к 2050 году этот диагноз будет иметь почти полтора миллиарда человек. При сахарном диабете второго типа большое значение имеет питание. Специализированные продукты, обогащенные полезными растительными добавками и микроорганизмами, рассматриваются как альтернатива медикаментозной терапии. Ученые Пермского Политеха создали фитокомпозицию из растений, содержащих инсулиноподобные вещества. На ее основе предложили уникальную технологию изготовления продуктов, а именно сыра сулугуни и комбучи, которые способствуют снижению уровня сахара в крови.

ПНИПУ
# диабет
# диабетик
# растения
# сыр
Фитокомпозиция из растений от ПНИПУ помогла диабетикам / © bublikhaus, Freepik

Статья с результатами опубликована в сборнике «Пищевые технологии и биотехнологии». Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Специализированные продукты – это обычные продукты, но с добавлением полезных биологически активных веществ и пробиотических микроорганизмов в безопасном количестве. Это могут быть сыры, различные напитки, молочная продукция. Подобные фитокомпозиции все больше интегрируются в практику пищевой промышленности на ряду с фармацевтическими препаратами для улучшения и поддержания здоровья.

Так, например, некоторые растительные экстракты используются в качестве вкусоароматических добавок, природных антисептиков и антиоксидантов. Также перспективно применение дикорастущего растительного сырья для получения пищевых добавок, оказывающих благотворный эффект при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем и других органов.

– Некоторые функциональные продукты, имея в своем составе высокий уровень пробиотиков, а именно инулина, улучшают состояние кишечной микробиоты, стимулируют ее рост, что, в свою очередь, улучшает гликемические показатели, то есть нормализует уровень глюкозы в крови. Они могут быть получены не только при внесении специализированных ингредиентов, но и при изменении технологии производства, – объясняет Лариса Волкова, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук.

Ученые Пермского Политеха создали фитокомпозицию из растений, которую ферментировали с использованием микроорганизмов L. plantarum (вид пробиотических бактерий) и воздействием ультразвука. В качестве основы выступили листья лопуха большого и топинамбур (растение рода Подсолнечник). Они содержат инсулиноподобные вещества, которые способствуют снижению уровня сахара в крови. Полученную добавку применили для приготовления специализированных продуктов – сыра сулугуни и напитка на основе чайного гриба.

Такой выбор в качестве функциональных продуктов не случаен. Сыр уже содержит пробитотики, а добавление растительного экстракта усиливает эффект, положительно влияя на пищеварение и нормализуя уровень глюкозы. Кроме того, в сыре много белка, который необходим диабетикам после приема лекарств. Комбуча помимо легких пробиотиков также содержит органические кислоты и витамины, эффект которых усиливается которые при натуральной ферментации с фитокомпозицией.

Эксперты отмечают, что при приготовлении сыра добавлять растительную композицию в состав нужно уже в конце, на этапе формования продукта, чтобы сохранить его вкусовые и органолептические качества. Измельченную до консистенции порошка, ее вносили в сырное зерно в расчетной дозировке до требуемого содержания функционального ингредиента. Готовый сыр получился однородной консистенции, нужного кисломолочного вкуса с нотками меда.

Культивирование комбучи ученые проводили в течение 5-7 суток в среде, состоящей из кипяченой охлажденной воды, содержащей три грамма ферментированной фитокомпозиции. После определяли кислотность, органолептические показатели и плотность напитка. Он обладает слабовыраженной антибактериальной активностью и также может быть полезен для улучшения микрофлоры кишечника.

Для оценки качества обоих продуктов использовали ГОСТ.

– Способность растений снижать уровень сахара в крови мы проверили в ранее проведенном исследовании. Для этого выполнили тест на глюкозотолерантность и сравнили действие фитокомпозиции с метформином, который, широко используется в лечении диабета второго типа. Лабораторным крысам после 12-часового голодания вводили 40%-ный раствор глюкозы, а затем – либо фитокомпозицию, либо метформин. Наш состав показал коэффициент стабилизации уровня сахара в крови, сопоставимый с метформином – 1,11 против 1,08. Это доказывает возможность применения разработки в подобных специализированных продуктах питания, – поделилась Лариса Волкова. 

Исследование ученых Пермского Политеха – это важный вклад в развитие функционального питания. Полученные продукты с разработанной фитокомпозицией не только обладают гликемическими свойствами, но и соответствуют стандартам качества. Они могут стать натуральной альтернативой лекарствам или дополнением к ним для людей, страдающих сахарным диабетом.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# диабет
# диабетик
# растения
# сыр
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