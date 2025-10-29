Эксперты рассказали о влиянии соевых палочек латяо на здоровье подростков

На переменах и после уроков можно увидеть, как ребята лакомятся палочками латяо из соевого мяса. Этот экзотический снэк, пришедший из Китая, стал настоящим хитом среди детей и подростков. Однако за привлекательным видом и ярким вкусом скрывается угроза для молодого организма. Почему даже несколько кусочков этого продукта могут привести к расстройству желудка? Специалисты Пермского Политеха изучили состав продукта и раскрыли механизм его мгновенного негативного воздействия на пищеварительную систему ребенка.

Несмотря на название «острая полоска» и позиционирование в качестве изделия из соевого мяса, основой латяо обычно служит пшеничный глютен.

— Фактически это жевательные полоски из клейковины (того самого пшеничного глютена) с пикантным вкусом, достигаемым за счет обилия перца чили. Поэтому в классическом варианте может не быть ни сои, ни собственно мясных компонентов, — рассказывает Инна Кылосова, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук.

Производители создают этот яркий вкус не с помощью натуральных ингредиентов, а благодаря сложному «коктейлю» из пищевых добавок.

— Изучив состав продукта, доступного на популярных маркетплейсах, удалось выделить целый ряд дополнений, способных негативно воздействовать на пищеварительную систему. Подсластитель Е952 (цикламат натрия) может спровоцировать приступы тошноты, рвоты и диареи, а также не рекомендуется для людей с почечной недостаточностью, а Е955 (сукралоза) практически не усваивается организмом, — объясняет Ольга Бахирева, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук, доцент.

«Молниеносность» появления симптомов при употреблении связана не только с «Е-шками», но и специфическим действием отдельных компонентов.

— Перец чили даже в умеренном количестве вызывает признаки раздражения слизистых. Не исключено, что некоторые партии продукции могут быть произведены с нарушениями сертификации. Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности организма. В составе латяо присутствуют глютен и кунжут — распространенные аллергены, способные вызывать негативные реакции. У людей с непереносимостью этих компонентов возможно развитие немедленного ответа — уже через короткое время после употребления могут возникнуть резкие боли в животе и диарея, даже при минимальном количестве съеденного, — рассказывает Олег Долгих, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.

По словам экспертов, ситуация усугубляется отсутствием опыта потребления такой агрессивной пищи. Пищеварительная система ребенка просто не готова «принять» продукт, который не имеет ничего общего с привычной пищей.

— Если же съесть эти палочки на голодный желудок, что дети делают очень часто, перекусывая на бегу, последствия в виде резкой боли в животе, изжоги и других неприятных последствий становятся крайне вероятными. Слизистая желудочно-кишечного тракта получает двойной удар – от едкой смеси специй и от химических добавок, целенаправленно нарушающих пищеварение, — дополняет Ольга Бахирева.

Несмотря на пугающие симптомы, летальный исход от употребления латяо маловероятен.

— Это исключено на 99,9%. Большинство людей (детей), находящихся в «зависимости» от фастфудов, обладают защитными резервами и адаптивностью к воздействующим в составе пищи химическим ингредиентам, однако надо понимать, что запасы не беспредельны и истощение функциональных ресурсов ферментных систем и слизистых оболочек — только дело времени, — предупреждает Олег Долгих.

При признаках отравления — боли в животе, тошноте, диарее — рекомендуется обратиться к врачу. Правильную схему лечения может подобрать только специалист, учитывая состояние и индивидуальные особенности ребенка.

