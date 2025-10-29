  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 октября, 10:59
НИУ ВШЭ
1
56

Ученые оценили влияние ИИ на рабочие места в российских компаниях

❋ 4.7

Российские предприятия входят в десятку мировых лидеров по применению искусственного интеллекта. В 2023 году почти треть отечественных компаний заявила об использовании инструментов. Как показало новое исследование профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ларисы Смирных, влияние цифровизации на занятость неоднородно: если на малых и крупных предприятиях внедрение искусственного интеллекта привело к снижению численности работников, то на предприятиях среднего размера искусственный интеллект, наоборот, способствовал увеличению занятости.

НИУ ВШЭ
# занятость
# искусственный интеллект
# персонал
# рабочие места
# экономика
Кадр из сериала «Офис» / © Universal Pictures

Мировой опыт показывает, что искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. С одной стороны, это может приводить к сокращению рабочих мест. С другой — технологии значительно повышают производительность труда. До сих пор большинство исследований в России о последствиях использования искусственного интеллекта касались рынка вакансий, а не компаний. Профессор факультета экономических наук, заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных решила восполнить этот пробел. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики».

Основу исследования составили данные опроса предприятий за 2022 и 2023 годы, проведенного Лабораторией исследований рынка труда ФЭН ВШЭ. Такой двухлетний охват позволил автору оценить динамику занятости. В выборку вошло почти 1800 предприятий семи отраслей: добыча, промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, финансы и бизнес-услуги.  

Согласно опросу, доля предприятий, внедривших искусственный интеллект, в России составила 29%, что выше, чем в Евросоюзе (22%), и немного меньше, чем в США (33%). Однако Россия уступает мировым лидерам, таким как Индия (59%) и Сингапур (53%).  

Результаты исследования свидетельствуют о значимом влиянии искусственного интеллекта на изменение численности сотрудников в компаниях. В среднем на предприятиях, внедривших искусственный интеллект, занятость сократилась на 0,79 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Однако эффект оказался неоднородным: малый и крупный бизнес действительно сократили штат, а вот средний бизнес увеличил численность работников. Различия между группами предприятий объясняются сочетанием структурных и финансовых факторов.

На крупных предприятиях (более чем 250 сотрудников), которые часто относились к капиталоемким и зрелым отраслям экономики, например к промышленности, происходили изменения в организационной структуре и осуществлялась оптимизация штата. Это привело к сокращению занятости на 2,08 процентного пункта.

Малые предприятия (со штатом до 100 человек) относились в основном к торговле, финансам и бизнес-услугам. Доля расходов по труду в них была максимально высокой (59% всех расходов), что побуждало работодателей использовать технологии ИИ и сокращать численность работников на 1,26 процентного пункта. 

Предприятия среднего размера часто демонстрировали устойчивое финансовое положение и высокий уровень человеческого капитала. Они расширяли производство и бизнес, формировали для работников новые задачи. При этом искусственный интеллект дополнял квалифицированный труд, и численность работников на них выросла на 2,96 процентного пункта. 

«Технологии искусственного интеллекта могут способствовать росту производительности труда, помогают сократить издержки, оптимизировать численность персонала, что может вести к росту прибыли. Но если компании обеспечивают финансовые доходы преимущественно за счет других источников, например за счет ренты от продажи ресурсов, то они могут быть меньше заинтересованы в использовании технологий искусственного интеллекта», — отмечает профессор факультета экономических наук ВШЭ Лариса Смирных.

Факт снижения занятости в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта отражает адаптационный период, в течение которого компании приобретают опыт их эффективного использования, подчеркивает она. В долгосрочной перспективе на предприятиях может наблюдаться рост занятости работников. «Пока нет однозначного доказательства того, что технологии искусственного интеллекта приводят к безработице. Ведь их внедрение сопровождается практически одновременно двумя эффектами — ликвидацией и созданием рабочих мест», — объясняет Лариса Смирных.

При этом часть компаний пока не использует ИИ-технологии. Среди  основных причин отказа от них в России — отсутствие необходимости (51%), высокая стоимость (30%) и дефицит квалифицированных кадров (14%).

Обновление технологического уклада, которое несет с собой искусственный интеллект, происходит менее болезненно для общества и для работников, если институциональная среда гибко подстраивается под происходящие изменения. Следует внедрять системы непрерывного обучения работников цифровым навыкам, а крупным компаниям — создавать возможности для внутренней мобильности своего персонала. «На микроуровне должны постоянно обеспечиваться и сохраняться возможности для поддержки инициатив и поощрения людей, открытых для нововведений и обучения. Для этого нужна просветительская и информационная поддержка как со стороны государства, так и на уровне компаний», — указывает  профессор факультета экономических наук ВШЭ Лариса Смирных.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
460 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# занятость
# искусственный интеллект
# персонал
# рабочие места
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
750
Гнев и страх: нейробиология спасительных эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Окт
1000
Французская революция
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
1000
Клонирование вымерших:о курозаврах, мамонтах и лютоволках
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
750
Как измерить дозу ионизирующей радиации?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 11:44
Любовь С.

Математик объяснил парадокс Ферми «зоной одиночества»

Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# жизнь
# обитаемые планеты
# парадокс Ферми
# Уравнение Дрейка
# шкала Кардашева
28 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).

Психология
# python
# мозговая активность
# Нейронная сеть
# нейроны
# программирование
# фМРТ
# человеческий мозг
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
5 минут назад
-
0
+
Пока что мне трудно представить как технологии ИИ могут способствовать росту производительности труда например: стропальщика, сантехника, электрика, монтажника, бетонщика, вальцовщика, арматурщика, взрывника, вальщика леса, моториста, каменщика, вулканизаторщика, дворника, плиточника, маляра, землекопа, изолировщика, монтажника, слесаря, кузнеца, плотника и т. д. и т. п. ?
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно