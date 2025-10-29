Ученые оценили влияние ИИ на рабочие места в российских компаниях

Российские предприятия входят в десятку мировых лидеров по применению искусственного интеллекта. В 2023 году почти треть отечественных компаний заявила об использовании инструментов. Как показало новое исследование профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ларисы Смирных, влияние цифровизации на занятость неоднородно: если на малых и крупных предприятиях внедрение искусственного интеллекта привело к снижению численности работников, то на предприятиях среднего размера искусственный интеллект, наоборот, способствовал увеличению занятости.

Мировой опыт показывает, что искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. С одной стороны, это может приводить к сокращению рабочих мест. С другой — технологии значительно повышают производительность труда. До сих пор большинство исследований в России о последствиях использования искусственного интеллекта касались рынка вакансий, а не компаний. Профессор факультета экономических наук, заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных решила восполнить этот пробел. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики».

Основу исследования составили данные опроса предприятий за 2022 и 2023 годы, проведенного Лабораторией исследований рынка труда ФЭН ВШЭ. Такой двухлетний охват позволил автору оценить динамику занятости. В выборку вошло почти 1800 предприятий семи отраслей: добыча, промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, финансы и бизнес-услуги.

Согласно опросу, доля предприятий, внедривших искусственный интеллект, в России составила 29%, что выше, чем в Евросоюзе (22%), и немного меньше, чем в США (33%). Однако Россия уступает мировым лидерам, таким как Индия (59%) и Сингапур (53%).

Результаты исследования свидетельствуют о значимом влиянии искусственного интеллекта на изменение численности сотрудников в компаниях. В среднем на предприятиях, внедривших искусственный интеллект, занятость сократилась на 0,79 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Однако эффект оказался неоднородным: малый и крупный бизнес действительно сократили штат, а вот средний бизнес увеличил численность работников. Различия между группами предприятий объясняются сочетанием структурных и финансовых факторов.

На крупных предприятиях (более чем 250 сотрудников), которые часто относились к капиталоемким и зрелым отраслям экономики, например к промышленности, происходили изменения в организационной структуре и осуществлялась оптимизация штата. Это привело к сокращению занятости на 2,08 процентного пункта.

Малые предприятия (со штатом до 100 человек) относились в основном к торговле, финансам и бизнес-услугам. Доля расходов по труду в них была максимально высокой (59% всех расходов), что побуждало работодателей использовать технологии ИИ и сокращать численность работников на 1,26 процентного пункта.

Предприятия среднего размера часто демонстрировали устойчивое финансовое положение и высокий уровень человеческого капитала. Они расширяли производство и бизнес, формировали для работников новые задачи. При этом искусственный интеллект дополнял квалифицированный труд, и численность работников на них выросла на 2,96 процентного пункта.

«Технологии искусственного интеллекта могут способствовать росту производительности труда, помогают сократить издержки, оптимизировать численность персонала, что может вести к росту прибыли. Но если компании обеспечивают финансовые доходы преимущественно за счет других источников, например за счет ренты от продажи ресурсов, то они могут быть меньше заинтересованы в использовании технологий искусственного интеллекта», — отмечает профессор факультета экономических наук ВШЭ Лариса Смирных.

Факт снижения занятости в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта отражает адаптационный период, в течение которого компании приобретают опыт их эффективного использования, подчеркивает она. В долгосрочной перспективе на предприятиях может наблюдаться рост занятости работников. «Пока нет однозначного доказательства того, что технологии искусственного интеллекта приводят к безработице. Ведь их внедрение сопровождается практически одновременно двумя эффектами — ликвидацией и созданием рабочих мест», — объясняет Лариса Смирных.

При этом часть компаний пока не использует ИИ-технологии. Среди основных причин отказа от них в России — отсутствие необходимости (51%), высокая стоимость (30%) и дефицит квалифицированных кадров (14%).

Обновление технологического уклада, которое несет с собой искусственный интеллект, происходит менее болезненно для общества и для работников, если институциональная среда гибко подстраивается под происходящие изменения. Следует внедрять системы непрерывного обучения работников цифровым навыкам, а крупным компаниям — создавать возможности для внутренней мобильности своего персонала. «На микроуровне должны постоянно обеспечиваться и сохраняться возможности для поддержки инициатив и поощрения людей, открытых для нововведений и обучения. Для этого нужна просветительская и информационная поддержка как со стороны государства, так и на уровне компаний», — указывает профессор факультета экономических наук ВШЭ Лариса Смирных.

НИУ ВШЭ 460 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».