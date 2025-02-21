Обнаружена связь между экранным временем и маниакальными симптомами у детей

Международная группа медиков выяснила, что у детей 10-11 лет, проводивших много времени перед экранами, двумя годами позже чаще встречались маниакальные симптомы. Среди примеров такого поведения, которое может быть признаком расстройств биполярного спектра, назвали патологическую отвлекаемость, завышенную самооценку, метание мыслей, импульсивность и другие.

Новое свидетельство связи между активным использованием цифровых устройств и риском психических нарушений у подростков специалисты привели в статье, опубликованной в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Основой для работы послужили данные участников исследовательского проекта «Когнитивное развитие мозга подростка» (Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD), крупнейшей в США программы по долгосрочному изучению развития мозга и здоровья детей.

В выборку включили 9243 ребенка 10-11 лет на момент начала исследования. В рамках проекта оценивали, сколько времени в первый год участники ежедневно проводили перед экранами, включая использование соцсетей, отправку сообщений и видеозвонки с помощью мобильных гаджетов, видеоигры, просмотр телевизора и видеоконтента. Спустя два года подросших детей протестировали на наличие маниакальных симптомов с помощью специализированного опросника 7 Up Mania.

Результаты проанализировали с помощью метода линейной регрессии, делая поправки на демографические факторы, признаки СДВГ, депрессии и маниакальных симптомов на старте. В качестве потенциальных модерирующих переменных рассматривали чрезмерное увлечение соцсетями и компьютерными играми, а также продолжительность сна.

В итоге медики установили, что более продолжительное время у экранов в первый год исследования коррелировало с повышенной вероятностью маниакальных симптомов у детей через два года. Наиболее сильная взаимосвязь прослеживалась по четырем типам использования цифровых устройств: пребывание в соцсетях, текстовая переписка, просмотр видео и видеоигры.

Комментируя результаты, исследователи отметили, что подростковый возраст — особенно уязвимый период с точки зрения развития расстройств биполярного спектра. Учитывая, что ранее проявление симптомов может вести к более тяжелым и хроническим последствиям, важно понимать, что способствует их возникновению или усилению. Также медики предупредили, что экранная зависимость и нерегулярный сон могут усугублять маниакальные симптомы у подростков, предрасположенных к таким нарушениям.

Полученные данные говорят о необходимости отслеживать привычки подростков в цифровой сфере для предотвращения психических расстройств. Вместе с тем исследование имеет несколько ограничений: оно основано на результатах самоотчетов, а при оценке экранного времени не учитывали цель использования гаджетов — для досуга или учебы. Кроме того, причинно-следственную связь между экранным временем и маниакальными симптомами ученые не установили. Не исключена обратная зависимость.

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