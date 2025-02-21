Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Обнаружена связь между экранным временем и маниакальными симптомами у детей
Международная группа медиков выяснила, что у детей 10-11 лет, проводивших много времени перед экранами, двумя годами позже чаще встречались маниакальные симптомы. Среди примеров такого поведения, которое может быть признаком расстройств биполярного спектра, назвали патологическую отвлекаемость, завышенную самооценку, метание мыслей, импульсивность и другие.
Новое свидетельство связи между активным использованием цифровых устройств и риском психических нарушений у подростков специалисты привели в статье, опубликованной в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Основой для работы послужили данные участников исследовательского проекта «Когнитивное развитие мозга подростка» (Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD), крупнейшей в США программы по долгосрочному изучению развития мозга и здоровья детей.
В выборку включили 9243 ребенка 10-11 лет на момент начала исследования. В рамках проекта оценивали, сколько времени в первый год участники ежедневно проводили перед экранами, включая использование соцсетей, отправку сообщений и видеозвонки с помощью мобильных гаджетов, видеоигры, просмотр телевизора и видеоконтента. Спустя два года подросших детей протестировали на наличие маниакальных симптомов с помощью специализированного опросника 7 Up Mania.
Результаты проанализировали с помощью метода линейной регрессии, делая поправки на демографические факторы, признаки СДВГ, депрессии и маниакальных симптомов на старте. В качестве потенциальных модерирующих переменных рассматривали чрезмерное увлечение соцсетями и компьютерными играми, а также продолжительность сна.
В итоге медики установили, что более продолжительное время у экранов в первый год исследования коррелировало с повышенной вероятностью маниакальных симптомов у детей через два года. Наиболее сильная взаимосвязь прослеживалась по четырем типам использования цифровых устройств: пребывание в соцсетях, текстовая переписка, просмотр видео и видеоигры.
Комментируя результаты, исследователи отметили, что подростковый возраст — особенно уязвимый период с точки зрения развития расстройств биполярного спектра. Учитывая, что ранее проявление симптомов может вести к более тяжелым и хроническим последствиям, важно понимать, что способствует их возникновению или усилению. Также медики предупредили, что экранная зависимость и нерегулярный сон могут усугублять маниакальные симптомы у подростков, предрасположенных к таким нарушениям.
Полученные данные говорят о необходимости отслеживать привычки подростков в цифровой сфере для предотвращения психических расстройств. Вместе с тем исследование имеет несколько ограничений: оно основано на результатах самоотчетов, а при оценке экранного времени не учитывали цель использования гаджетов — для досуга или учебы. Кроме того, причинно-следственную связь между экранным временем и маниакальными симптомами ученые не установили. Не исключена обратная зависимость.
Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии DESI помог обнаружить 2,5 тысячи кандидатов в активные черные дыры, в том числе рекордное количество промежуточной массы. Открытие расширит представление ученых о популяции этих объектов во Вселенной и заложит основу для дальнейших исследований, касающихся формирования первых черных дыр и их роли в эволюции галактик.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Возникшие еще в начале космической эры идеи о гигантских станциях по сбору солнечной энергии и «мирах-кольцах» много лет считались нереалистичными с точки зрения физики: расчеты показали, что гравитационная нестабильность неизбежно привела бы к их разрушению. Недавно возникло предположение, что вовсе не обязательно искать или даже самим конструировать что-либо подобное вокруг одиночной звезды. Во Вселенной множество двойных систем, и при некоторых условиях в них могло бы стабильно удерживаться такое астроинженерное сооружение.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»
Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым
Дайджест Naked Science
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии