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Атмосферные блокировки назвали причиной замедления таяния крупнейшего ледника Гренландии
Глобальное потепление часто ассоциируется с потеплением атмосферы и вод Мирового океана, а также таянием горных и шельфовых ледников. Но климат — сложная система, поэтому сводить все к нагреванию не стоит. Немецкие гляциологи недавно зафиксировали замедление таяния шельфового ледника Гренландии, которое не согласовалось с общим потеплением воды в регионе. Ученые объяснили это перестройкой атмосферной циркуляции над Атлантикой.
Изменение климата прочно закрепилось среди главных вызовов современного мира и проявляет себя отнюдь не только повышением температур. С этим связаны таяние Арктики, сокращение горных ледников, повышение уровня моря и другие последствия. Однако неочевидным результатом климатических изменений стала перестройка основных атмосферных потоков.
Нарушение циркуляции повлекло за собой, например, возникновение масштабных антициклонов (зон высокого давления), которые порой на несколько месяцев блокируют традиционное движение воздушных масс. Отсюда и название — атмосферные блокировки. Один такой антициклон вызвал жару и смог в Москве и Подмосковье летом 2010 года, а невыносимая засуха и дым от горящих торфяников привели к гибели тысяч человек в регионе.
Недавно немецкие гляциологи удивились новому необычному эффекту, который объяснялся атмосферным блокированием. Они обнаружили, что крупнейший шельфовый ледник Гренландии замедлил свое таяние, хотя долгое время в этом регионе фиксировали потепление океанических вод.
Исследователи объяснили это необычное наблюдение антициклонами, изменившими температуру воды под поверхностью ледника. Научная работа опубликована в журнале Science.
Гренландский ледник Ниогхалвфьердсфьорден (Nioghalvfjerdsfjorden), или 79N, расположен на северо-востоке острова, на 79 ° северной широты. Из-за потепления окружающих вод он потерял как минимум 5% площади на севере.
Изменение температуры океана наблюдали с 1990-х годов: теплел север Атлантики, в частности пролив Фрама, разделяющий Гренландию и архипелаг Шпицберген. Однако вопреки этому тренду немецкие гляциологи обнаружили, что с 2018 по 2021 год промежуточные арктические воды резко охладились.
Специалисты изучали подповерхностную толщу с августа 2016 года с помощью океанографических буйков. Те зафиксировали на глубине 200 метров поток, несший тепло под язык ледника. Ниже этого уровня поток замедлялся и был на градус холоднее. Эту же перемену заметили автономные эхолоты в зоне заземления ледника.
С начала 2018 года снизилась температура промежуточных арктических водных масс, разделяющих верхний и глубинный слои океана. Пик тепла был в декабре 2017 года — 2,1 °C, а минимум наблюдали в сентябре 2021-го — 0,65 °C.
Отметим, что замедление таяния ледника 79N заметили ранее по спутниковым данным, тогда же причиной назвали приток более холодной воды в полости подо льдом. Из новой научной работы следует, что необычное снижение температуры промежуточных арктических вод объясняется аномальным похолоданием Атлантики более чем на градус.
Результаты согласуются с выявленными областями высокого давления в Европе, которые изменили циркуляцию воздуха. Более холодные потоки отклонились и двинулись по проливу Фрама в Норвежское море. Течение Атлантики замедлилось, воды охладились больше обычного, вследствие этих низких температур затормозилось и таяние гренландского ледника.
«Мы предполагаем, что атмосферные блокировки останутся важным фактором для многолетних фаз охлаждения в Норвежском море. Они обеспечивают атмосферные и океанические условия, которые влияют на изменчивость температуры воды Атлантического океана и, в свою очередь, на ледники северо-восточной Гренландии. Летом 2025 года мы вернемся к леднику 79NG на борту исследовательского ледокола „Поларштерн“. Мы уже знаем, что температура воды в проливе Фрама сейчас снова немного повышается, и нам не терпится узнать, ускорится ли в результате этого таяние ледника», — отметила автор исследования, сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера Ребекка Адам Макферсон.
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