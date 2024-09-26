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Фитнес-браслеты навредили здоровью
Гаджеты и приложения, позволяющие контролировать уровень активности в течение дня, не только помогают поддерживать здоровый образ жизни, но и способны ухудшить психическое состояние человека. Как технологии для заботы о себе вредят самочувствию, выяснили ученые из Бельгии.
Браслеты, которые отслеживают активность человека и измеряют показатели самочувствия (например, частоту сердечных сокращений), для многих стали неотъемлемой частью жизни. В исследовании МГПУ процент использующих трекеры здоровья достиг 75%, а доля тех, кто делает это больше двух лет, была чуть меньше половины.
Специалисты из Льежского университета в Бельгии изучили, как фитнес-браслеты и приложения-трекеры влияют на жизнь пользователей, и обнаружили не только положительное, но и отрицательное воздействие на самочувствие. Результаты исследования опубликовал Journal of Consumer Affairs.
Авторы научной статьи провели 30 глубинных интервью с людьми, которые применяют браслеты и приложения, измеряющие уровень активности в течение дня и оценивающие состояние здоровья. Респонденты, по собственным словам, использовали указанные инструменты с разными целями: чтобы похудеть, повысить работоспособность, начать вести здоровый образ жизни и придерживаться его.
Различались не только цели, но и «траектории вовлеченности», на которых оказывались участники исследования. У кого-то уровень вовлеченности сначала повышался, а потом стабилизировался, у кого-то начинал снижаться, когда проходил первоначальный интерес, а кто-то становился одержимым и тратил на анализ собственного состояния и достижение предпочтительных показателей слишком много времени и сил.
«Траектория», при которой использование трекеров здоровья становилось навязчивым, в результате ухудшала самочувствие людей. Такой эффект был связан в том числе со стрессом, который возникал у пользователей, когда те чрезмерно серьезно относились к показаниям трекеров, забывая о возможных погрешностях, и стремились как можно скорее достичь той или иной цели, связанной со здоровьем и физической активностью.
«Поскольку профилактические медицинские технологии становятся все более интегрированными в нашу повседневную жизнь, крайне важно понимать факторы, которые приводят к чрезмерной вовлеченности и плохому самочувствию, чтобы разработчики приложений для здоровья могли снизить эти риски», — подытожили авторы научной статьи.
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