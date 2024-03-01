Климатологи предложили иссушить льдом воздух над тропиками для борьбы с потеплением

Американские исследователи при финансировании НАСА разработали новую стратегию борьбы с глобальным потеплением. Очередная концепция основана на изменении состава земной атмосферы, а именно снижении концентрации водяного пара на определенной высоте. Причем сделать это ученые планируют «накачкой» этих слоев атмосферы водой, точнее, водяным льдом.

Водяной пар признан наиболее эффективным парниковым газом, удерживающим тепло (инфракрасное излучение) в пределах атмосферы Земли. В этом плане он вносит существенно больший вклад в парниковый эффект, чем углекислый газ, метан, озон и другие газы, вместе взятые. Поэтому борьба с главным союзником прогнозируемого глобального потепления, с одной стороны, логична и оправданна, но с другой — крайне сложна и опасна. Особенно учитывая, насколько вода, включая водяной пар в атмосфере, важна для всего живого на Земле.

Тем не менее исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований и НАСА решили представить новую стратегию климатического вмешательства, направленную на снижение концентрации стратосферного водяного пара. Цель подобного вмешательства — тропическая тропопауза (слой атмосферы на высоте 16-18 километров) — выбрана не случайно.

Дело в том, что большая часть водяного пара попадает в стратосферу именно через этот слой. После чего воздух, насыщенный водяным паром, может в течение четырех лет циркулировать к полюсам, прежде чем вернуться в тропосферу и выпасть в виде осадков.

В своей новой работе исследователи из США предложили использовать лед, а точнее — при помощи специализированных самолетов выбрасывать мелкие (от десяти до ста нанометров) частицы водяного льда в области тропической тропопаузы, на высоте около 17 километров.

Эти частицы будут играть роль зародышеобразователей льда и конденсировать водяной пар, не позволяя ему подняться еще выше в стратосферу. Подробности концепции изложены в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Схема концепции «преднамеренного обезвоживания стратосферы» для уменьшения переноса водяного пара через тропическую тропопаузу в стратосферу / © J. P. Schwarz et al, Science Advances (2024).

По оценкам исследователей, введения от двух тонн льда в неделю было бы достаточно, чтобы эффект был заметен. Однако авторы работы отмечают, что эта стратегия «преднамеренного обезвоживания стратосферы» не призвана решить проблему прогнозируемого глобального потепления. Скорее она может внести свой ограниченный вклад в борьбу наряду с мерами по снижению производства и увеличению поглощения углекислого газа и метана, действуя с этими мерами на различных временных масштабах.

Тем не менее, как и любая геоинженерная идея, предложение ученых не лишено проблем и возможных негативных побочных эффектов. Целенаправленное изменение атмосферы Земли для решения проблемы изменения климата может создать каскад новых проблем и необратимых последствий. Так, «обезвоживание стратосферы» приведет к образованию дополнительных облаков, изменению глобальной циркуляции воздушных масс и, возможно, другим непредвиденным последствиям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.