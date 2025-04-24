Археологи впервые обнаружили скелет гладиатора римского времени, покусанного львом

Гладиаторские бои всегда привлекали внимание публики и историков. Существует масса письменных свидетельств о них. О зрелищности этих кровавых развлечений можно судить по руинам амфитеатров римского времени, тренировочным комплексам и мозаичиным изображениям. Останки гладиаторов находят редко, еще реже — со следами травм. Тем удивительнее описание находки за пределами Рима, подтверждающей практику поединков с животными.

Самое многочисленное захоронение гладиаторов обнаружено в Эфесе в Турции. Из 68 извлеченных тел, у 11 зафиксировали залеченные прижизненные черепно-мозговые травмы, а у десяти — примерно совпадающие со временем гибели. Характер повреждений говорит о том, что их нанесли в боях, таких как описаны для гладиаторских арен. О том, что найденные тела принадлежат гладиаторам, свидетельствует и их диета, богатая пшеницей и ячменем.

Гладиаторов, которые сражались со зверями, называли венаторами. О звериных поединках есть множество письменных и скульптурных свидетельств, в том числе за пределами метрополии. Обычно венаторов выставляли против крупных кошачьих хищников — львов, тигров, леопрадов, а также против медведей, крупных травоядных. Зверей использовали для казни преступников, военнопленных, христиан.

Неизвестно, были ли звериные поединки в Великобритании, и если были, то насколько распространены. До сих пор не находили никаких прямых тому доказательств. И вот первое открытие. На скелете, извлеченном из кладбища гладиаторов в городе Йорк, обнаружили раны, похожие на те, что оставило крупное животное. Статья об этом опубликована в PLOS One.

Раны от укусов крупного кошачьего хищника с обеих сторон тазовой кости индивида 6DT19 / © Thompson et al., 2025, PLOS One

Останки нашли в захоронении Дрифилд Террас недалеко от центра Йорка, где в начале нашей эры 9-й легион основал крепость. Легионеры размещались здесь до начала V столетия. Умерших хоронили вне крепостей, чаще всего вдоль крупных дорог.

Дрифилд Террас раскапывали с 2004 по 2005 год в связи с развитием города. Археологи извлекли десятки скелетов и кремированных останков. Примерно 70 процентов тел были обезглавлены, что типично для погребений римского времени. Однако здесь есть признаки казни — головы отрубали сзади, причем, не всегда полностью. За редким исключением все тела принадлежали мужчинам от 18 до 45 лет с многочисленными травмами, в том числе зажившими.

Характер травм похож на те, что ученые видели на кладбище в Эфесе. Изотопный анализ показал большое разнообразие диеты и происхождения покойников. По совокупности черт ученые предположили, что это могло быть кладбище гладиаторов.

Укусы леопарда во время приема пищи / © Thompson et al., 2025, PLOS One

Внимание исследователей привлек скелет мужчины за номером 6DT19 — один из трех погребенных на спине в ящике. Предполагаемое время захоронения — III век. Ему было 26-35 лет, рост — 172 сантиметров. Изотопный анализ зубов показал, что он вырос в Британии, но южнее, в более теплом климате.

Отрубленная голова 6DT19 лежала в нормальной позиции в гробу. На костях таза, с той стороны, что проступают у человека при жизни, обнаружили необычную серию ран, полученную примерно в момент смерти. При первом исследовании ученые осторожно предположили, что это укусы хищника.

Новый анализ, проведенный учеными во главе с Тимом Томпсоном из Университета Мейнут в Ирландии, показал, что кости таза 6DT19 повреждены крупным кошачьим хищником, скорее всего, львом. Для этого исследователи сделали 3Д-сканирование скелета и привлекли к анализу кримналистов. Расположение ран говорит о том, что лев, вероятно, объедал упавшее тело.

Это первое прямое доказательство поединков людей и зверей в Европе времен Римской империи, хотя неизвестно точно, боролся ли 6DT19 в поединке или был казнен. Остается неясным, как льва доставили в Йорк, однако его появление здесь дало историкам пищу для рассуждений о связях Британии с другими частями империи.

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