  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Татьяна Пичугина
2

Археологи впервые обнаружили скелет гладиатора римского времени, покусанного львом

5.3

Гладиаторские бои всегда привлекали внимание публики и историков. Существует масса письменных свидетельств о них. О зрелищности этих кровавых развлечений можно судить по руинам амфитеатров римского времени, тренировочным комплексам и мозаичиным изображениям. Останки гладиаторов находят редко, еще реже — со следами травм. Тем удивительнее описание находки за пределами Рима, подтверждающей практику поединков с животными.

Археология
# гладиаторы
# Древний Рим
# криминалистика
# Римская Британия
Гладиатор
Гладиатор борется с леопардом. Римская мозаика в Музее Рёрмерхалле (Германия) / © Carole Raddato via Flickr

Самое многочисленное захоронение гладиаторов обнаружено в Эфесе в Турции. Из 68 извлеченных тел, у 11 зафиксировали залеченные прижизненные черепно-мозговые травмы, а у десяти — примерно совпадающие со временем гибели. Характер повреждений говорит о том, что их нанесли в боях, таких как описаны для гладиаторских арен. О том, что найденные тела принадлежат гладиаторам, свидетельствует и их диета, богатая пшеницей и ячменем. 

Гладиаторов, которые сражались со зверями, называли венаторами. О звериных поединках есть множество письменных и скульптурных свидетельств, в том числе за пределами метрополии. Обычно венаторов выставляли против крупных кошачьих хищников — львов, тигров, леопрадов, а также против медведей, крупных травоядных. Зверей использовали для казни преступников, военнопленных, христиан. 

Неизвестно, были ли звериные поединки в Великобритании, и если были, то насколько распространены. До сих пор не находили никаких прямых тому доказательств. И вот первое открытие. На скелете, извлеченном из кладбища гладиаторов в городе Йорк, обнаружили раны, похожие на те, что оставило крупное животное. Статья об этом опубликована в PLOS One.

Раны от укусов крупного кошачьего хищника с обеих сторон тазовой кости индивида 6DT19 / © Thompson et al., 2025, PLOS One

Останки нашли в захоронении Дрифилд Террас недалеко от центра Йорка, где в начале нашей эры 9-й легион основал крепость. Легионеры размещались здесь до начала V столетия. Умерших хоронили вне крепостей, чаще всего вдоль крупных дорог. 

Дрифилд Террас раскапывали с 2004 по 2005 год в связи с развитием города. Археологи извлекли десятки скелетов и кремированных останков. Примерно 70 процентов тел были обезглавлены, что типично для погребений римского времени. Однако здесь есть признаки казни — головы отрубали сзади, причем, не всегда полностью. За редким исключением все тела принадлежали мужчинам от 18 до 45 лет с многочисленными травмами, в том числе зажившими. 

Характер травм похож на те, что ученые видели на кладбище в Эфесе. Изотопный анализ показал большое разнообразие диеты и происхождения покойников. По совокупности черт ученые предположили, что это могло быть кладбище гладиаторов. 

Укусы леопарда во время приема пищи / © Thompson et al., 2025, PLOS One

Внимание исследователей привлек скелет мужчины за номером 6DT19 — один из трех погребенных на спине в ящике. Предполагаемое время захоронения — III век. Ему было 26-35 лет, рост — 172 сантиметров. Изотопный анализ зубов показал, что он вырос в Британии, но южнее, в более теплом климате. 

Отрубленная голова 6DT19 лежала в нормальной позиции в гробу. На костях таза, с той стороны, что проступают у человека при жизни, обнаружили необычную серию ран, полученную примерно в момент смерти. При первом исследовании ученые осторожно предположили, что это укусы хищника. 

Новый анализ, проведенный учеными во главе с Тимом Томпсоном из Университета Мейнут в Ирландии, показал, что кости таза 6DT19 повреждены крупным кошачьим хищником, скорее всего, львом. Для этого исследователи сделали 3Д-сканирование скелета и привлекли к анализу кримналистов. Расположение ран говорит о том, что лев, вероятно, объедал упавшее тело.

Это первое прямое доказательство поединков людей и зверей в Европе времен Римской империи, хотя неизвестно точно, боролся ли 6DT19 в поединке или был казнен. Остается неясным, как льва доставили в Йорк, однако его появление здесь дало историкам пищу для рассуждений о связях Британии с другими частями империи. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# гладиаторы
# Древний Рим
# криминалистика
# Римская Британия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Тяжеловесы в Таблице Менделеева
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От сенсоров к сетям мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Апр
800
Процессы научения в мозге
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От френологии до нейросетей: понять, как работает мозг
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Путешествие по аквариумам Японии
Московский зоопарк
Москва
Лекция
24 Апр
500
Опасности Адриатического моря: кого стоит остерегаться?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:46
Юлия Трепалина

Любовную химию разложили на девять элементов

Многие, наверное, слышали фразу «Между ними возникла „химия“». Поясняя смысл выражения, часто говорят, что любовная химия между мужчиной и женщиной — это нечто сложное и с трудом поддающееся определению. Однако ученые не любят такой неясности, поскольку она мешает исследовать явление. Недавно группа психологов с помощью опроса выяснила основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть романтической, или любовной, химией.

Психология
# влюбленные
# любовь
# пара
# романтические отношения
# чувства
Позавчера, 10:33
Денис Яковлев

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Мы все чаще слышим: люди становятся глупее, ведь новое поколение альфа показывает если не худший уровень IQ по сравнению с предыдущими, то темпы роста интеллекта замедлились. Дальше будет еще хуже, говорят пессимисты. Все настолько ужасно, что «умственное разложение», описывающее состояние, когда мозг словно забивается мусором из социальных медиа, а не думает, стало словом 2024 года по версии издателя «Оксфордского словаря английского языка». Дин Бернетт, профессор нейробиологии и автор нескольких книг, уверен: эти прогнозы ошибочны. Разберемся, прав ли он?

Психология
# iq
# интеллект
# мозг
# психологические тесты
Выбор редакции
Вчера, 12:42
Игорь Байдов

Биофизики выяснили, как летучие мыши пьют воду на лету и не падают

Рукокрылые — единственные млекопитающие, способные к активному полету: они самостоятельно создают подъемную силу и управляют движением в воздухе за счет энергии сокращений мышц. Их крылья, эхолокация и маневренность давно стали объектом исследований. Но одна «‎суперсила» этих животных долго оставалась загадкой: как у них получается пить воду в полете и не сбиваться с курса? Теперь ученые нашли ответ.

Биология
# животные
# летучие мыши
# рукокрылые
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
17 апреля
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи впервые обнаружили скелет гладиатора римского времени, покусанного львом

    Только что

  2. Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

    10 часов назад

  3. Гигантские кенгуру паслись недалеко от дома, что способствовало их вымиранию

    10 часов назад

  4. Финикийцев выписали из предков карфагенян

    12 часов назад
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Позавчера, 10:33

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
46 минут назад
Петр, ключевое слово - "якобы". Пора прекратить называть алгоритмы, написанные человеком, Искусственным Интеллектом.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Владимир Цимбал
1 час назад
Бунт индийских программистов из трущоб

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Андрей Ансимов
2 часа назад
Перед окурком можно любой автомобиль АвтоВАЗа поставить. За 3 года сгниет

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Стас Вихров
5 часов назад
Логично. Что бы кого-то расстелять, нужно уметь пользоваться огнестрельным оружием.

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

Петр Романов
6 часов назад
Пусть свои якобы "ИИ" и спросят!😅

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Антоха Тригубович
7 часов назад
Dmitriy, никакая нейронка не может отсеивать ложную информацию, это должен делать человек

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Антон Белый
7 часов назад
Васько открывай дверь тцк звонит.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Vasiliy Ermakov
7 часов назад
“После инфицирования у вакцинированных детей и подростков вероятность…” - инфицирование это не заболевание, для этого и вакцинируют, чтобы в

Риск «длительного» ковида у непривитых детей оказался выше в 20 раз

Александр Березин
9 часов назад
Andrii, "То есть солнечную на солнечной стороне луны не логично строить," У Луны нет солнечной стороны -- оба полушария освещаются равное время.

Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

Andrii Myrkovets
10 часов назад
То есть солнечную на солнечной стороне луны не логично строить, атомную куда проще, я поражаюсь с этих надмозгов, но им виднее, кто я такой, чтобы

Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

Влад Черных
10 часов назад
После NEOM уже не так удивляет.

Саудовская Аравия показала план города будущего с самым высоким зданием на планете

Nikolai Zhiltsov
11 часов назад
Vladislav, в том-то и дело, что умные люди ничего в твоём бреде не поняли.

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Vladislav Fomenko
12 часов назад
И., это да. На этом месте сложно не взоржать. Но есть и плюс, сразу понятно что за "докладчик" перед нами. Непуганный. На семинарах таких

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Иван Колупаев
13 часов назад
Анатолий, и все-то они у нас украли даже то чего не было )) И техпроцессы для микросхем и смартфоны отечественные и ракеты многоразовые и луноходы и

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Alxs Sss
13 часов назад
Васька, китай щаблокировал помтавку всех чипов для сша ,это ттвет на пошлины америаанские,так что теперь вся армия сша с дронами под вопросом

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Анатолий Чупин
13 часов назад
Скорее всего наш двигатель делают с некоторыми изменениями и говорят что это их они давно научились воровать технологии хотели в Украине купить

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Иван Колупаев
14 часов назад
Vladislav, автор вообще большой оптимист. Начало цикла сжатия Вселенной называет "обозримым будущим" 🙄 Наверняка собрался жить вечно. Я так понимаю в

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Иван Колупаев
14 часов назад
Андрей, живут на европейские подачки, а все туда же "в рашке ничего своего нет" 🙄

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Дождиков Антон
14 часов назад
Любая нормальная классическая религия начиналась именно с конспирологии и тайного знания, но массовость приобретала после перехода к

Люди поверили в теории заговора, чтобы ощутить свою значимость

Аркадий Матерухин
15 часов назад
Boris, это рашка за щекой его держит как засунули его второй армии мира сразу так и сосёт под орешником с кинжалом Где победа за три дня За три года

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно