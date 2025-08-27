  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 августа, 14:52
Елена Авдеева
19

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

❋ 4.2

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
Юпитер, по подсчетам планетологов, образовался спустя 1,8 миллионов лет после формирования Солнечной системы / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos

Планетологи воссоздали процессы, сопровождавшие формирование газового гиганта, взяв за основу поведение хондр — сферических или субсферических частиц кристаллизованных силикатов, составляющих большую часть объема большинства метеоритов из подгруппы хондритов. Эти крошечные шарики шириной от 0,1 до двух миллиметров миллиарды лет назад закалились в недрах планетезималей — небесных тел, существовавших в начале истории Солнечной системы и вращающихся вокруг протопланет.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые отметили, что Юпитер зарождался как «эмбрион» размером с Марс, чья масса составляет 10,7 процента массы Земли. Его поверхностная гравитация вызывала мощные столкновения планетезималей (при взаимных скоростях более двух километров в секунду), что было подобно взрывам. Вода при этом из них испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Расплавленная силикатная порода дробилась на мельчайшие капли — хондры, которые остались в метеоритах как свидетельство формирования планет.

Ученые смоделировали рост массы Юпитера с помощью искусственного интеллекта и обнаружили, что пик образования хондр пришелся на период, когда Солнечной системе было 1,8 миллиона лет. На этот вывод обратил внимание сайт «Вокруг света».

Большее начальное количество ударяющихся тел характеризовало сценарий экстенсивной миграции Юпитера. В то время как они теряли массу, он ее набирал. Модель показала, как образование хондр совпадает с «интенсивным накоплением небулярного газа» Юпитером, в результате чего он достиг огромных размеров. Cегодня масса газового гиганта в 318 раз превышает массу Земли и в 2,5 раза — массу всех остальных планет, вместе взятых.

Исследователи предположили, что аналогичные процессы происходили при рождении других крупных планет, таких как Сатурн, а также за пределами нашей Галактики. По подсчетам, гигантам для формирования требуется один-два миллиона лет, что согласуется со временем появления Юпитера.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
83 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Астрономия и математика в ближневосточном искусстве: от древности к современности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Мир без свалок или принцип циркулярной экономики
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Слияние умов: ИИ в нейроинтерфейсах
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
28 Авг
500
Взаимопомощь как фактор эволюции
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
25 августа, 22:21
Мария Азарова

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship (Upd.)

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
26 августа, 14:10
Юлия Трепалина

Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.

Психология
# видеоигры
# дети
# компьютерные игры
# младшие школьники
# мотивация
# учеба
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Джеймс Уэбб» помог раскрыть химический состав второй межзвездной кометы

    27 августа, 15:15

  2. Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

    27 августа, 15:12

  3. Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

    27 августа, 14:52

  4. Биологи описали механизм «борьбы яда с ядом» у глубоководного золотистого червя

    27 августа, 12:53
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Eugene Popov
3 минуты назад
Петр, а при чем тут количество? Надо сравнивать процент успешных запусков и сложности в процессе.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Иван Колупаев
9 минут назад
Вячеслав, ты, приятель, и на русском-то читать не умеешь. Или не хочешь. Вот такой мы делаем вывод. А значит пытаться что-то объяснить таким людям

Глава «Роскосмоса» раскрыл сроки создания российского аналога Falcon 9

Eugene Popov
11 минут назад
Сергей, это будет печально. На мой взгляд это исключено. После вывертов запада за последние годы не только Россия, но и весь мир понял из себя этот

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
14 минут назад
Михаил, Достаточно взглянуть как за короткий срок Россия поднимает авиапромышленность. При этом Боинг, которому ничего поднимать не надо, так не

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
17 минут назад
Михаил, ты врешь. Везде и кругом. В заднице мы были с меченым и алкашом. С Путиным мы из нее как раз выбрались. Россия - четвертая экономика мира и это

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вячеслав Касаткин
31 минута назад
Иван, нет смысла козырять своим посредственным английским, друг Иван, если ты в нем не особо силен. Иначе бы тогда ты изучил список авторов статьи.

Глава «Роскосмоса» раскрыл сроки создания российского аналога Falcon 9

Eugene Popov
47 минут назад
Андрей, один упырь, Егорка Гайдар, тоже когда то говорил что свое дорого и все купим на западе. Только не учел один момент, а всегда ли запад захочет

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
54 минуты назад
Андрей, интересно получается. На СВО почему то эта "видимость работы" превалирует над западной.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
56 минут назад
Roper, новость от сегодня: "ПАО «Яковлев» завершило наземные частотные испытания второго импортозамещённого образца самолёта МС-21 в цехе

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Александр Ефимов
2 часа назад
Михаил, а сколько сейчас сажают?

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Александр Ефимов
2 часа назад
Михаил, ой как хохлами запахло :))))

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Сергей Механик
2 часа назад
Matvei, ожирение это не просто ИМТ, а уже заболевание, так же как и недостаточная масса тела это не истощение.

У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Илья Чернов
2 часа назад
Врачи сами направо и налево эти антибиотики выписывают, даже когда не надо. Мало того выписывают наугад не исследуя на резистентность и просто на

Потребление антибиотиков в пандемию упало, но после — выросло

Платон Ф.
2 часа назад
не интересуюсь ни палеонтологией, ни ботаникой, но название зацепило. было интересно. но на заголовок я бы сказал: "что естественно, то не

«Отвратительная тайна эволюции»: что стало известно о самом древнем цветке

Сергей Механик
2 часа назад
Ну раньше мы как-то с этим жили... Осенью жгли листву на огородах, даже коммунальщик такое практиковали. И мне в детстве даже нравился этот

Угарный газ и канцерогены: почему сжигать листву опасно для здоровья

Эд Science
2 часа назад
спасибо, интересно! я бы подумал, что какая-то необычная комета или что-то такое

Американский астроном пояснил, что за сияние в ночном небе наблюдали европейцы

Андрей Р
2 часа назад
Deadontime, в северной Америке проживает 580 млн , по подсчётам материка долларовых миллионеров 26,7 это примерно 4,6% или 1/22 но не каждый 15 (не 1/15) но и

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Matvei Mitovich
2 часа назад
"лишний вес" - это понятие растяжимое. понятно, что человек с небольшим перевесом "по стандартам" в медицине, еще ок, мб действительно как-то организм

У пожилых людей с лишним весом оказались наивысшие шансы выжить после операций

Валентин .
2 часа назад
спасибо за статью, интересно!

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Вадим Точёный
2 часа назад
Вася, Хм... и что? Старшип по плану от 150 тонн забрасывает, потратив только метан с кислородом. Представленная ракета забросит17 тонн, но потратит она

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно