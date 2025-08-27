Уведомления
Планетологи вычислили точный возраст Юпитера
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Планетологи воссоздали процессы, сопровождавшие формирование газового гиганта, взяв за основу поведение хондр — сферических или субсферических частиц кристаллизованных силикатов, составляющих большую часть объема большинства метеоритов из подгруппы хондритов. Эти крошечные шарики шириной от 0,1 до двух миллиметров миллиарды лет назад закалились в недрах планетезималей — небесных тел, существовавших в начале истории Солнечной системы и вращающихся вокруг протопланет.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые отметили, что Юпитер зарождался как «эмбрион» размером с Марс, чья масса составляет 10,7 процента массы Земли. Его поверхностная гравитация вызывала мощные столкновения планетезималей (при взаимных скоростях более двух километров в секунду), что было подобно взрывам. Вода при этом из них испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Расплавленная силикатная порода дробилась на мельчайшие капли — хондры, которые остались в метеоритах как свидетельство формирования планет.
Ученые смоделировали рост массы Юпитера с помощью искусственного интеллекта и обнаружили, что пик образования хондр пришелся на период, когда Солнечной системе было 1,8 миллиона лет. На этот вывод обратил внимание сайт «Вокруг света».
Большее начальное количество ударяющихся тел характеризовало сценарий экстенсивной миграции Юпитера. В то время как они теряли массу, он ее набирал. Модель показала, как образование хондр совпадает с «интенсивным накоплением небулярного газа» Юпитером, в результате чего он достиг огромных размеров. Cегодня масса газового гиганта в 318 раз превышает массу Земли и в 2,5 раза — массу всех остальных планет, вместе взятых.
Исследователи предположили, что аналогичные процессы происходили при рождении других крупных планет, таких как Сатурн, а также за пределами нашей Галактики. По подсчетам, гигантам для формирования требуется один-два миллиона лет, что согласуется со временем появления Юпитера.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
