  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 февраля, 15:12
Александр Березин
4
1,6 тыс

Падение рождаемости в Южной Корее привело к росту частоты рака яичников

❋ 5.6

Несколько лет назад группа ученых выяснила, что частота возникновения рака зависит от количества детей — причем как у мужчин, так и у женщин. Однако то, какова эта корреляция для разных видов рака, и насколько эта закономерность относится к разным расовым группам, до сих пор остается предметом исследований.

Медицина
# онкологические заболевание
# рак яичников
# Южная Корея
Южнокорейские женщины / © REUTERS, Lee Jae-Won

Ученые из Южной Кореи изучили изменения частоты рака яичников в их стране в зависимости от различных факторов — годов рождения женщины, числа ее детей, получения или неполучения оральных контрацептивов и гормональной терапии после менопаузы. Результаты их работы опубликовали в JAMA Network Open.

Южная Корея — страна-рекордсмен по скорости вымирания. Скажем, если в России число людей в фертильном возрасте упадет в 10 раз лишь через 165 лет, а в Китае — за 90 лет, то у южнокорейцев этот результат, при сегодняшнем числе детей на женщину, будет достигнут всего через 60 лет. То есть, если демографические тренды не будут меняться, то к концу XXII — началу XXIII века Россия обгонит по населению Китай и Южную Корею вместе взятые. 

После десятикратного падения численности населения в фертильном возрасте общество, при прочих равных, становится на грань коллапса, потому что немногочисленные оставшиеся жители почти поголовно будут глубокими стариками, за которыми, в отсутствии молодежи, некому будет ухаживать. Неясно и то, сможет ли такая «демография дома престарелых» поддержать работу экономики, или существование подобных стран будет зависеть исключительно от зарубежной гуманитарной помощи. 

Происходящее серьезно давит на психику населения этой дальневосточной страны, в том числе вызывая серьезную обеспокоенность ее ученых. Среди прочего их интересует, как происходящий коллапс повлияет на частоту некоторых заболеваний.

Авторы новой работы изучили ситуацию с раком яичников у 2,286 миллиона корейских женщин от 40 лет и старше. Сравнивая женщин одного и того же возраста, но с разными жизненными обстоятельствами, они обнаружили, что вероятность этой болезни была выше у тех, у кого месячные начались в 12 лет или раньше (на 24-37 процентов), а также у тех, у кого менопауза наступила позже 55 лет (рост риска на 36 процентов). Стоит отметить, что по менархе исследователи использовали сравнение частоты рака яичников женщин, у которых месячные начались в 12 лет и ранее, и тех, у кого они начались после 16 лет. Вторая группа в нашу эпоху чрезвычайно далека от средних значений, что нужно учитывать при сравнении.

Были и факторы, при которых риск рака яичников был снижен относительно среднего. Женщины, у которых было два и более ребенка, имели сниженный риск рака яичников. Для тех, кто еще не достиг менопаузы, падение риска было полуторакратным (на 32 процента), а для тех, кто старше возраста менопаузы, — чуть более скромным, на 29 процентов. Кормление грудью по 12 месяцев или дольше, а также использование оральных контрацептивов один год или дольше у дам, не достигших менопаузы, было связано с более низким риском такого вида рака (снижение на 14 процентов). А вот у женщин после возраста менопаузы (но кормивших грудью и принимавших оральные контрацептивы до нее) авторы говорят об отсутствии снижения такого риска.

Цифры этой работы сходны с данными по женщинам европеоидной расы, публиковавшимся ранее. Учитывая очень низкое среднее число детей в Южной Корее, среди них падение рождаемости существенно увеличило средний риск рака. Правда, рождаемость вне реально религиозных сообществ падает по всему миру. Поэтому то, что сегодня наблюдается с частотой рака яичников в Корее, завтра неизбежно станет реальностью и в России, и в других странах мира, за исключением, конечно, Израиля, где велика доля религиозного населения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# онкологические заболевание
# рак яичников
# Южная Корея
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Фев
1000
Выход на сушу: кто такие высшие растения (Embryophyta) и от кого они произошли?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Биологический возраст: как универсально измерить здоровье?
Сколтех
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Из истории здания Зоологического музея на Стрелке Васильевского острова
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Экскурсия
20 Фев
Бесплатно
Лампы, кнопки, два пульта
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Растения, способные удивлять: то, чего вы не знали о ботанике
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Сад за полярным кругом: фантастика или реальность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Фев
1000
За летом зима, за зимою лето…
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
17 февраля, 09:00
ТГУ

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

ТГУ
# гражданская война
# история
# Красная армия
# общественное восприятие
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
4 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
4 часа назад
-
0
+
Ооо... Да тут данных вообще непочатый край! Подольём масла в огонь, дадим данные «метаанализа» в целом по исследованиям: Сводная таблица рисков у женщин с 0 детей vs 2+ детей Рак молочной железы – до 70% Рак яичников – до 80% Рак эндометрия – до 100% Миома матки – до 30% Сердечно-сосудистые – до 30% Деменция – до 50% Рассеянный склероз – до 30% Диабет 2 типа – до 15% Сводная таблица рисков у женщин с 1 ребенком vs 2+ детей Рак молочной железы – до 12% Рак яичников – до 20% Рак эндометрия – до 15% Миома матки – до 25% Сердечно-сосудистые – до 18% Деменция – до 20% Рассеянный склероз – до 20% Диабет 2 типа – до 10% Вывод: больше детей, хороших и разных! К тому же муж – явление временное (обычно до окончания срока импотеки, но кому как), потому что стакан воды в старости с ним никто делить не захочет. И чем больше детей, тем больше стаканов, даже выбор будет!
Ответить
-
0
+
Sergey Egorov
Sergey Egorov
7 часов назад
-
-1
+
Корреляция не означает каузации. Однако тон статьи и ее заключительные слова имплицируют именно каузацию.
Ответить
-
-1
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    2 часа назад
    -
    -1
    +
    Sergey, конечно не означает. Все это просто совпадение. Ну а если открыть и почитать, что думают ученые по этому вопросу -- то легко заметить, что там не только считают, что тут прямая причинно-следственная связь, но и механизм предложили. И для мужчин, и для женщин.
    Ответить
    -
    -1
    +
    +
      ещё комментарии
      Sergey Egorov
      Sergey Egorov
      33 минуты назад
      -
      0
      +
      Александр, вот как раз если открыть и почитать, видна ваша манипуляция. Там предложен один из вариантов, который относится, в первую очередь к раннему менархе и позднему климаксу с увеличением репродуктивного периода. А вот относительно количества детей прямая связь не указывается, потому что, во-первых, не наличие детей влиять может, а беременности, независимо от их исхода (или вы будете утверждать, что наличие, скажем, адоптированных детей тоже должно влиять?), а во-вторых, влияние может оказать само состояние организма, позволяющее выносить и родить ребенка (а заодно состояние, которое может влиять на желание его зачать — вы же в курсе, наверное, того, что на наше мышление и принятие решений очень сильно влияет биологическое состояние, ведь в курсе?). Так что каузация, связанная именно с количеством детей, не показана, только корреляция. И еще деталь. Исследование было когортным и на основе опросов, что сами исследователи выделяют в качестве ограничений. И корреляция с количеством детей выявлена только для одной возрастной когорты. Так что каузация здесь может быть еще и от внешних условий, характерных для этой когорты. Кстати, у мужчин яичников нет, если что, и они таки не рожают.
      Ответить
      -
      0
      +

Последние новости:

  1. Частоту скрежета зубов связали с типом темперамента

    17 февраля, 20:02

  2. Физики впервые целостно объяснили эффективность перовскитных солнечных батарей

    17 февраля, 20:01

  3. Среди самцов зебровых амадин нашли нонконформистов

    17 февраля, 19:14

  4. Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

    17 февраля, 17:37
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Sergey Sibirian
10 минут назад
Игорь, переиграл в компьютерные игры? 😵‍💫🥴

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
11 минут назад
Valin, зато ты "очнувшийся" 😆

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
11 минут назад
Valin, аллё, дядя, научись писать и ясно выражать мысли для начала🫢😵‍💫🥴

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
13 минут назад
Max, в твоих снах😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
16 минут назад
Yahyo, это был не Аллах 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
24 минуты назад
Yahyo, я тебя прошу😆 Какой "судный день"? Это всё издержки старой книжки из эпохи варваров. А вот тот факт, что есть сегодня люди, которые эту самую

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
27 минут назад
Максим, но всё таки лучше, не так ли? 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
28 минут назад
Иван, не дольше тебя братец😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
29 минут назад
Евгений, ты что только что написал вообще?

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
30 минут назад
ALIBEI, wtf is this? You smoke good stuff or what? 😁

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
30 минут назад
Кинжетай, а чё столько слов тогда? Долбодятел что-ли? 😁

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Sibirian
31 минута назад
Дмитрий, потому что дятел 😉

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Sergey Egorov
33 минуты назад
Александр, вот как раз если открыть и почитать, видна ваша манипуляция. Там предложен один из вариантов, который относится, в первую очередь к

Падение рождаемости в Южной Корее привело к росту частоты рака яичников

Rinat Bagoutdinov
46 минут назад
«Механизмы множественной устойчивости к лекарствам сформировались в микробных сообществах за тысячи лет до» — а какие механизмы-то? Какие

Во льду возрастом 5000 лет нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам

Окопы ПМВ
51 минута назад
1, дело в том, что данные наблюдений и теория не подразумевают взрывы голубых или жёлтых звёзд. Тут два варианта. Или неправильна теория, или мы

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Любовь С.
56 минут назад
Михаил, угловой момент у звезды действительно есть – вопрос в том, хватает ли его для образования компактного ядра и яркого аккреционного диска.

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Окопы ПМВ
1 час назад
Валентин, скорее всего там была не планетарная туманность, а двойная система с белым карликом. Пока шла аккреция, белый карлик светился как голубой

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Михаил Духонин
2 часа назад
Любовь, Ну даже и не знаю... Так-то звёзды обычно вращаются, так что какой-то угловой момент там обязан быть. Кроме того, даже при вертикальном адении

«Пропавшая» звезда коллапсировала в черную дыру без вспышки сверхновой

Oleg Laptsai
2 часа назад
Vlad, а где написано, что 120 мбит на ячейку? Написано, что на систему. Я так понимаю, что спутник имеется ввиду под всей системой.

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Александр Березин
2 часа назад
Sergey, конечно не означает. Все это просто совпадение. Ну а если открыть и почитать, что думают ученые по этому вопросу -- то легко заметить, что там

Падение рождаемости в Южной Корее привело к росту частоты рака яичников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно