Лекция
6+
Космические орбиты Китая

Слушатели узнают про самые интересные аспекты освоения космоса Поднебесной.

Космонавтика и авиация
17 февраля, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Современный Китай уверенно занимает лидирующие позиции в мировой космонавтике. Ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Борис Пальчица расскажет про самые интересные аспекты освоения космоса Поднебесной: от первых спутников до пилотируемых полетов и автоматических межпланетных станций.

Расписание
17
Вторник
Февраль 2026
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

11 февраля, 11:45
Александр Речкин
2
# Китай
# космос
# технологии
