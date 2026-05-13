Каменные круги в суданской пустыне рассказали о скотоводах «Зеленой Сахары»

Дистанционное зондирование из космоса выявило 280 гигантских каменных кругов, разбросанных по пустыне Атбай в Судане. Исследователи пришли к выводу, что это погребальные сооружения, оставленные исчезнувшей культурой скотоводов. Эти люди пасли здесь стада в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, когда климат в пустыне был более влажным.

Пустыня Атбай — часть пустыни Сахара, очень засушливый каменистый регион на востоке Судана, между Нубийским Нилом (участком реки между первым и шестым порогами) и побережьем Красного моря. В 2018-2019 годах археологи нашли в этих местах наскальные рисунки возрастом около четырех тысяч лет, на которых изображен в том числе крупный рогатый скот.

Сейчас этот пустынный регион непригоден для выпаса скота. Стада коров на рисунках из Атбая стали одним из подтверждений того, что в ту эпоху климат Сахары был значительно более влажным.

Так называемый африканский влажный период, как считается, начался в Северной Африке примерно 15 тысяч лет тому назад, в конце плейстоцена. Его связывают с усилением летних муссонных дождей. Во влажном периоде большую часть Сахары покрывала саванна — трава, деревья, озера. Около шести тысяч лет назад зона муссонных дождей сместилась на юг, климат начал снова меняться, становясь все более засушливым. Эпоха «Зеленой Сахары» постепенно завершилась.

О людях, которые жили в пустыне Атбай в конце периода «Зеленой Сахары», рассказали многочисленные круги из вертикально вкопанных камней. Диаметр этих кругов составляет от пяти до 82 метров. Всего с помощью спутникового дистанционного зондирования удалось найти 280 таких сооружений, разбросанных по пустыне.

Международная группа исследователей, статья которой опубликована в журнале African Archaeological Review, пришла к выводу, что эти круги — монументальные погребальные сооружения. Их создавали племена скотоводов, кочевавших со своими стадами по пустыне в четвертом-третьем тысячелетии до нашей эры, примерно тогда, когда в нижнем течении Нила формировалась цивилизация Древнего Египта.

Строительство этих монументов требовало значительных, скорее всего, коллективных усилий. Так, по оценкам ученых, для сооружения каменного круга с длиной окружности приблизительно 60 метров одному человеку потребовался бы 161 восьмичасовой рабочий день, 10 людям — примерно 16 дней, а 50 — чуть более трех дней.

Внутри кругов археологи обнаружили захоронения людей, а также коров, коз и овец. В самом большом комплексе нашли около 18 могил животных. Зачастую захоронения скота окружают человеческие могилы, находящиеся в центре круга. Это свидетельствует о том важном значении, которое придавали пастухи своему скоту и о тесной связи, существовавшей между людьми и животными, отметили исследователи.

Ученые также обнаружили, что круги часто находятся вблизи источников воды. Это свидетельствует о том, что их расположение не было случайным: древние скотоводы специально выбирали подходящие точки для строительства.

Тем не менее примерно в третьем тысячелетии до нашей эры источники воды иссякли. Условия жизни в пустыне стали гораздо суровее, вынудив скотоводческие общества покинуть этот район и мигрировать в более благоприятные места.

