Мария Чеботарь
13 мая, 08:48

Мария Чеботарь
13 мая, 08:48
Рейтинг: +611
Посты: 907

Кто опаснее всех для человека: рейтинг животных по числу жертв

Большинство людей боятся акул, львов или волков. Однако животные, ответственные за наибольшее число человеческих смертей, куда меньше по размеру — и встречаются гораздо чаще.

Кто опаснее всех для человека: рейтинг животных по числу жертв / © Visual Capitalist
Согласно данным Our World in Data, именно мелкие переносчики болезней ежегодно убивают значительно больше людей, чем крупные хищники.

На первом месте находятся комары. По оценкам, они становятся причиной около 760 тысяч смертей ежегодно, распространяя такие заболевания, как малярия, лихорадка денге и желтая лихорадка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только малярия в 2022 году унесла примерно 600 тысяч жизней. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в африканских странах, включая Нигерию и Демократическую Республику Конго.

На втором месте — сам человек. Сотни тысяч убийств ежегодно делают людей одной из главных причин смертности среди себе подобных.

Значительно ниже в списке находятся ядовитые змеи, от королевской кобры до австралийской тигровой змеи, становятся причиной примерно 100 тысяч смертей в год.

Даже собаки — одно из самых привычных домашних животных — связаны примерно с 40 тысячами смертей ежегодно из-за бешенства. Это заболевание в значительной степени можно предотвратить, однако в ряде регионов мира доступ к вакцинам остается ограниченным.

Серьезную угрозу представляют пресноводные улитки и триатомовые клопы. Они переносят опасные болезни — шистосомоз, лейшманиоз и болезнь Шагаса. Эти заболевания особенно сильно затрагивают бедные регионы с ограниченным доступом к медицинской помощи. Во многих случаях болезни можно предотвратить или вылечить, однако без необходимых лекарств они продолжают уносить тысячи жизней.

Вопреки распространенным страхам, крупные животные оказываются гораздо менее опасными для человека, чем маленькие переносчики инфекций. Даже такие грозные существа, как скорпионы или змеи, не идут ни в какое сравнение с насекомыми и паразитами, распространяющими смертельно опасные болезни.

