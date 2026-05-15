  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
15 мая, 07:31
Рейтинг: +824
Посты: 2440

Новый рубеж автономности: человекоподобные роботы вышли на круглосуточный цикл работы без сбоев

Компания Figure AI заявила, что ее человекоподобные роботы впервые превысили отметку в 24 часа полностью автономной непрерывной работы, превратив первоначальный восьмичасовой тест в многодневную бесперебойную операцию.

Сообщество
# Figure AI
# Роботы
# США
# технологии
Человекоподобный робот Figure AI во время автономной сортировки посылок в режиме 24/7 / © Figure AI
Человекоподобный робот Figure AI во время автономной сортировки посылок в режиме 24/7 / © Figure AI

Калифорнийский стартап в области робототехники сообщил, что три человекоподобных робота, работающих на базе ИИ-системы Helix-02, круглосуточно сортируют небольшие посылки без какого-либо участия человека. Компания вела прямую трансляцию работы в интернете, а зрители дали роботам прозвища Боб, Фрэнк и Гэри.

«Изначально нашей целью был восьмичасовой запуск. Но после того, как вчера не произошло ни одного сбоя, мы решили продолжить. Сейчас мы превысили 24 часа непрерывной автономной работы без единой ошибки», — написал в соцсети X основатель и генеральный директор Figure AI Бретт Адкок.

По данным компании, за время продолжающейся операции роботы уже отсортировали более 28 000 посылок, сохраняя скорость работы, близкую к человеческой.

Трансляция привлекла большое внимание в интернете: зрители в реальном времени следили за стабильностью и производительностью роботов по мере того, как эксперимент вышел далеко за рамки первоначальных восьми часов. После того как пользователи начали называть роботов Бобом, Фрэнком и Гэри, Figure AI даже добавила на корпуса машин именные таблички.

По словам Figure AI, роботы самостоятельно распознают штрихкоды, поднимают посылки и укладывают их на конвейер штрихкодом вниз, используя встроенные камеры и систему ИИ-анализа.

«Человек в среднем обрабатывает одну посылку примерно за три секунды. F.03 сейчас практически достиг человеческого уровня. Роботы анализируют ситуацию напрямую по изображению с камер», — отметил Адкок.

Компания подчеркнула, что роботы работают полностью автономно благодаря системе Helix-02 — собственной нейросети Figure AI, выполняющей все вычисления непосредственно на борту роботов.

Система также включает механизмы автоматического восстановления. Если робот застревает или сталкивается с незнакомой ситуацией, ИИ способен самостоятельно инициировать перезапуск и продолжить работу без участия человека.

Figure AI также утверждает, что роботы способны самостоятельно покидать рабочую зону для обслуживания в случае программных или аппаратных неисправностей, а другой робот автоматически занимает их место, поддерживая непрерывность работы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
1000
Survival guide в эпоху немирного атома. Что делать, если дозиметр сходит с ума?
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История одного изобретения: кольчужный доспех — от кельтов до спецназа
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Биотехнологии: от биопечати органов до стейка из пробирки
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Май
1000
Спинозавр 2.0
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Космические расстояния
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
16 Май
700
Энергия и движение: вопросы, опыты, экспонаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города
ВДНХ
Москва
Беседа
16 Май
Бесплатно
Наука сквозь время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
12 мая, 10:59
НИУ ВШЭ

Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

Женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако причины этого поведения связаны не столько со структурным неравенством или семейной нагрузкой, сколько с личными установками и эмоциональным восприятием новостного контента. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ, проанализировав данные масштабного опроса более 10 тысяч жителей 61 региона России.

НИУ ВШЭ
# женщины
# контент
# Новости
# Психология
14 мая, 12:51
Андрей Серегин

Древних монстров Коллинза исключили из активных хищников

Среди обитателей кембрийских морей одним из самых загадочных остается монстр Коллинза — лобоподы с шипами по всему телу и перистыми передними конечностями, похожими на щетки. Количественный анализ, проведенный учеными из Гарвардского университета, показал, что эти существа были не активными охотниками, а пассивными фильтраторами, отцеживавшими планктон из толщи воды — точно так же, как это делают многие современные морские беспозвоночные.

Палеонтология
# Кембрий
# океан
# планктон
# хищник
# эксперемент
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

    14 мая, 16:06

  2. 3D-моделирование открыло новые механизмы торможения миграции планет

    14 мая, 15:13

  3. Сверчков заподозрили в способности чувствовать боль

    14 мая, 13:33

  4. Древних монстров Коллинза исключили из активных хищников

    14 мая, 12:51
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Владимир
16 минут назад
Александр, полностью согласен с вами

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Александр Кривошеев
28 минут назад
Иван, дай бог у тех кого разрушено жилье получили его бесплатно, так как и была цель "защита населения домбасса". А насчёт сел и маленьких городов

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Ильдар Тулябаев
28 минут назад
Какой смысл сравнивать процент от ВВП разных стран? У Китая 0,5% явно больше чем 17% у Вьетнама

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Валентин
33 минуты назад
J, Позориться? Да не смешите. Ненужно никаких ресурсов, все ответы есть в вашем опусе " конкорд эксплуатировался, тобиш ЛЕТАЛ!!! Всё!

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Bek777
2 часа назад
Парашка 🤣🤣🤣 Рабсия уже всё!!! Очень скоро станет московией 🤣🤣🤣🤣

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Кино Киноев
3 часа назад
White, смотри не усрись)

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

Кино Киноев
3 часа назад
ZHISHUAI, "Контроль качества японских автомобилей очень высок, и качество остается стабильным."

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

J M
3 часа назад
Hey, жёлудь хочешь ?

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Luke, сначала узнай историю космической фотосъемки, а потом умничай. Американцы в своё время официально (!) просили им предоставить наши фотографии

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Игорь, неистово плюсую 😂😂 Подпишусь под каждым словом! Просто у меня плюсики заблочились. Хз, глюк какой-то.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Равшан, не фантазируй. УК не определяет принадлежность территории. Учитывая, что на/в Украине был госпереворот, там вообще вся власть сомнительная

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Ne, не знаю как ТЫ определяешь возраст собеседника на расстоянии, но тут не все такие маленькие.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Никита, я наверно с 286-м перепутал? Возможно. Ну, идея то всё равно верная.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

J M
3 часа назад
Daniil, не нужно накидывать на вентилятор и приплетать Путина. Не всё так просто как порой кажется. Да, многим это тоже не нравится, что происходит. И

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

J M
4 часа назад
Станислав, ваши данные устарели примерно на 15 лет.

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

J M
4 часа назад
Daniil, в Сирии был ИГИЛ, который устраивал в России теракты! Это по-вашему не оборона?? Украина много лет готовилась к войне с Россией и постепенно к

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

J M
4 часа назад
Иван, так никто и не спорит, что нужно увеличить парк. Над этим работают. Но пока война немного мешает. Но выпуск потихоньку разгоняют, это факт. Тут

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Александр Емельянов
4 часа назад
ЭД, слышал они хотят до 40 тысяч довести количество. А при такой численности старые спутники можно спокойно выводить из эксплуатации, постепенно

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

J M
4 часа назад
Шухрат, это нужно вообще ничего не понимать ни в авиации ни в военном деле, чтобы такое выдать )) Спроси лучше у американских летчиков (тогда, когда

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

J M
4 часа назад
relaxproteva, какое отношение имеет 73 год к сегодняшнему дню?? И сколько вам лет, дедушка, если вы их видели в 73-м?

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно