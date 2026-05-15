Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Новый рубеж автономности: человекоподобные роботы вышли на круглосуточный цикл работы без сбоев
Компания Figure AI заявила, что ее человекоподобные роботы впервые превысили отметку в 24 часа полностью автономной непрерывной работы, превратив первоначальный восьмичасовой тест в многодневную бесперебойную операцию.
Калифорнийский стартап в области робототехники сообщил, что три человекоподобных робота, работающих на базе ИИ-системы Helix-02, круглосуточно сортируют небольшие посылки без какого-либо участия человека. Компания вела прямую трансляцию работы в интернете, а зрители дали роботам прозвища Боб, Фрэнк и Гэри.
«Изначально нашей целью был восьмичасовой запуск. Но после того, как вчера не произошло ни одного сбоя, мы решили продолжить. Сейчас мы превысили 24 часа непрерывной автономной работы без единой ошибки», — написал в соцсети X основатель и генеральный директор Figure AI Бретт Адкок.
По данным компании, за время продолжающейся операции роботы уже отсортировали более 28 000 посылок, сохраняя скорость работы, близкую к человеческой.
Трансляция привлекла большое внимание в интернете: зрители в реальном времени следили за стабильностью и производительностью роботов по мере того, как эксперимент вышел далеко за рамки первоначальных восьми часов. После того как пользователи начали называть роботов Бобом, Фрэнком и Гэри, Figure AI даже добавила на корпуса машин именные таблички.
По словам Figure AI, роботы самостоятельно распознают штрихкоды, поднимают посылки и укладывают их на конвейер штрихкодом вниз, используя встроенные камеры и систему ИИ-анализа.
«Человек в среднем обрабатывает одну посылку примерно за три секунды. F.03 сейчас практически достиг человеческого уровня. Роботы анализируют ситуацию напрямую по изображению с камер», — отметил Адкок.
Компания подчеркнула, что роботы работают полностью автономно благодаря системе Helix-02 — собственной нейросети Figure AI, выполняющей все вычисления непосредственно на борту роботов.
Система также включает механизмы автоматического восстановления. Если робот застревает или сталкивается с незнакомой ситуацией, ИИ способен самостоятельно инициировать перезапуск и продолжить работу без участия человека.
Figure AI также утверждает, что роботы способны самостоятельно покидать рабочую зону для обслуживания в случае программных или аппаратных неисправностей, а другой робот автоматически занимает их место, поддерживая непрерывность работы.
